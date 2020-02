Le géant de la NFL Combine, Mekhi Becton, a publié un 40

Le NFL Scouting Combine 2020 à Indianapolis a déjà produit quelques performances exceptionnelles. Punter Michael Turk est devenu viral plus tôt cette semaine après avoir arraché 25 représentants au développé couché, battant les records de combinaison pour un parieur. L’ancienne star de l’Alabama, Henry Ruggs III, a enregistré l’un des temps les plus rapides de 40 verges dans l’histoire des moissonneuses-batteuses, avec un temps de 4,27 secondes, le plaçant à égalité au sixième rang du classement général. CeeDee Lamb de l’Oklahoma a séduit les téléspectateurs avec une prise de rotation à couper le souffle que vous devez absolument voir au ralenti.

Le joueur de ligne offensive de Louisville, Mekhi Becton, peut cependant augmenter d’un point toutes les autres perspectives à Indy avec un impressionnant 40. Becton, qui mesure 6 pieds 7 pouces et pesait 364 livres, est le plus grand athlète de la moissonneuse-batteuse, mais il a affiché le cinquième temps le plus rapide 40 par un joueur de ligne offensive avec un flamboyant de 5,11. C’est seulement un dixième plus lent que le quart-arrière Jake Fromm, qui pèse 145 livres de moins.

Becton est peut-être le plus gros gars du coin, mais il est en forme phénoménale.

.