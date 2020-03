Le génie de Bill Russell

Qu’est-ce qui a rendu Bill Russell si génial? Russell était-il un pionnier, un génie ou les deux? Pourquoi voulait-il tant dire pour les années 1960? Pourquoi s’est-il éloigné après son 11e titre sans jamais regarder en arrière? Et pourquoi ne pardonnerait-il pas la ville de Boston? En 2012, Bill Simmons s’est envolé pour Seattle et a passé deux jours avec le plus grand vainqueur de l’histoire du sport, dans l’espoir de trouver ces réponses et plus encore. Cela a fini par être le clou de sa carrière.

