Le géorgien Jake Fromm a de sérieux problèmes, déclare ESPN

Le géorgien Jake Fromm a de graves problèmes qu’il devra affronter pour se préparer au repêchage de la NFL 2020, a déclaré ESPN.

Il y a quelques mois, Fromm a pris la décision de quitter les Bulldogs après son année junior pour devenir pro.

Au cours de ses trois années en Géorgie, il a enregistré 8 236 yards et 76 scores. Malheureusement, au moins en termes de calendrier, sa saison la moins réussie en termes de précision est venue l’année dernière. Il a fini par terminer un peu moins de 61% de ses passes en 2019.

La semaine dernière, le NFL Scouting Combine a eu lieu. De nombreux joueurs, un peu comme Fromm, ont participé à divers événements conçus pour présenter leurs compétences à divers dirigeants de la ligue.

L’espoir de beaucoup dans le camp de Fromm était qu’il profiterait de l’occasion pour vraiment se distinguer aux yeux des dirigeants de la ligue – mais apparemment, cela ne s’est pas produit.

Alors que certains gars comme le secondeur de Clemson Isaiah Simmons se sont vraiment fait un nom au Combine, Fromm a apparemment fait le contraire.

Selon l’expert de l’ESPN NFL Draft Todd McShay, les passes de Fromm «flottaient» et il a eu «une évaluation brutale».

“Avec Fromm, il sort comme étudiant de première année et obtient ce travail à cause de la blessure et ne renonce jamais et a 5 étoiles transféré (Jacob Eason et Justin Fields) parce qu’il se transforme juste en le gars”, a-t-il déclaré.

«Ces deux dernières années, il n’a eu aucun récepteur. Avec 3 blessures à l’avant, la protection n’était pas cohérente, mais vous revenez en arrière et étudiez la bande quand il avait (talent en Géorgie) à l’attaque et qu’il a fait des jeux. “

Selon McShay, Fromm sera probablement une sélection du jour 2 quand tout sera dit et fait.

À la fin de la journée, il a suffisamment d’actifs incorporels pour que quelqu’un prenne une chance sur lui. Sera-ce finalement rentable pour cette équipe? Le temps nous le dira.

