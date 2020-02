Le geste de solidarité de Rodolfo Cota contre les féminicides

Samedi dernier, le jour 7 de la Clausura 2020 de la Liga MX, à l’issue du match entre León et Necaxa, le gardien mexicain de 32 ans, Rodolfo Cota, S’est exprimée contre les féminicides survenus récemment dans le pays.

Une fois la réunion terminée, le gardien d’émeraude a enlevé son pull et a montré sous une chemise avec une image illustrative comme un moyen de solidarité, qui montre l’image d’une femme morte qui simule la forme du territoire national, car en Actuellement, le Mexique a les taux de mortalité féminine les plus élevés et, dans certains États, les féminicides ont atteint un nombre record. On estime qu’en moyenne, 10 femmes perdent la vie à cause de ces actes terribles.

Le joueur a profité de son rôle de personnage public et malgré les représailles qui pourraient le provoquer, il a exposé le thème pour chercher à combattre et arrêter ce problème. Cependant, il est dit qu’il recevrait, selon la réglementation mexicaine du football, jusqu’à trois matchs avec sursis et une sanction économique de plus de 345 000 pesos. Jusqu’à présent, la Ligue n’a pas statué à cet égard, mais dans l’intervalle, le même club a soutenu son footballeur dans les réseaux sociaux.