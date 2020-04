Le Gijn Basketball Circle est favorable à la fusion du LEB Gold et du LEB Silver

Nacho Galán, entraîneur de Círculo Gijón Basketball, a exprimé son opinion sur la façon dont le coronavirus affectera le basket-ball. Avec les compétitions arrêtées, comme dans le reste des sports, Galán pense que la compétition ne reviendra pas cette saison. Il utilise également son analyse de la situation pour envoyer un message critique à la Fédération espagnole de basket-ball.

“Il est difficile d’être diseur de bonne aventure en ce moment, maismon avis est que la ligue va être suspendue définitivement. La Fédération ne statuera pas tant que le Conseil Supérieur des Sports ne le fera pas et tentera ainsi d’éviter les demandes de ceux qui se considèrent affectés par la décision qu’ils ont finalement choisie », explique Nacho Galán.

Le directeur du Círculo Gijón a souligné que “la Fédération asturienne a donné un exemple de ce que c’est que de soutenir les clubs, et Hispaniola devrait en prendre note. “

Il s’est également positionné sur l’avenir et estime qu’elle doit être utilisée pour faire des changements: «C’est le bon moment pour restructurer les ligues professionnelles,construire une LEB League plus stable et professionnelle, unifier les deux catégories d’or et d’argent,et le faire avec une réduction des équipes, qui peut assurer des budgets et des capacités dans leurs stades pour faire une Ligue attractive et future “.

Au moment de l’arrêt des compétitions, en raison de l’état d’alerte du COVID-19, l’équipe de Gijón se battait dans la phase de permanence pour rester dans la LEB Plata League.

