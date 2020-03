Le Giro d’Italia est suspendu en raison du coronavirus

Le Tour d’Italie confirme que le début du cycle italien, qui devait avoir lieu le 9 mai à Budapest, est reporté en raison de restrictions imposées par le gouvernement de La Hongrie par la propagation du coronavirus.

RCS Sport, organisateur du Giro d’Italia, a confirmé que le gouvernement hongrois a décrété l’état d’urgence dans le pays et l’organisation d’événements massifs, tels que le début de la corsa rosa dans son pays, est interdite.

Étant donné que le Giro d’Italia 2020 allait disputer ses trois premières étapes en Hongrie, le premier à Budapest – contre-la-montre individuel – et les deux suivants se terminant à Gyor et Nagykanizsa, l’organisation, en accord mutuel avec les gouvernements hongrois et italien, a choisi de reporter, et non d’annuler, cette édition.

Ils vont maintenant chercher une nouvelle date mais elle ne sera pas annoncée avant le 3 avril, lorsque les restrictions imposées par le gouvernement italien pour empêcher la propagation de Covid-19 prennent fin, et non sans parvenir à un consensus sur la nouvelle date avec les autorités.

Il tient toujours, oui, faire le grand départ du Giro à BudapestDepuis que le comité d’organisation de ces trois étapes a renouvelé la confiance qu’elles pourront être réalisées plus tard sans aucun problème.