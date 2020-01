Le glossaire des ridicules Patrick Mahomes jette

Patrick Mahomes pourrait être le plus grand lanceur de football de l’histoire des lanceurs de football. Cela va au-delà de la force et de la précision des bras. Pendant des décennies, les quarts-arrières sont apparus pour jouer avec juste un pilote et un putter. Mahomes a un sacré sacre de clubs.

Mahomes possède l’arsenal le plus profond de types de lancers de tout quart-arrière que nous ayons jamais vu – et l’intelligence nécessaire pour évaluer une situation et savoir exactement quel type utiliser. Lorsque Mahomes joue le quart-arrière, la position est plus que simplement identifier des cibles et les frapper. Il trompe et étonne les défenseurs, les attirant dans des endroits où ils devraient pouvoir jouer avant de livrer des passes à ses cibles de manière créative, imprévisible et tout à fait stupéfiante. Il y a une raison pour laquelle nous préférons regarder Mahomes à regarder une machine JUGS. La machine ne peut pas soudainement réaliser qu’elle doit déboucher une passe sans regard autour d’un défenseur.

Ce n’est pas un gadget. Dans la première saison de Mahomes en tant que quart-arrière partant de la NFL, il a lancé 50 touchés et remporté le titre de joueur par excellence de la ligue. À sa deuxième saison, il est à un match de remporter le Super Bowl. Son parcours professionnel grattait déjà le plafond, mais il continue d’inventer de nouvelles façons d’aller plus haut.

En janvier dernier, mon collègue du Ringer, Kevin Clark, a écrit sur la façon dont Mahomes assemblait son sac de plaids. En janvier, je vais déballer les catégories distinctes de lancers dans ce sac. Certains sont uniques à Mahomes; d’autres qu’il vient de maîtriser. Voici le glossaire de Patrick Mahomes, l’homme qui a découvert qu’il y avait plus d’une façon de lancer un ballon de football.

Les Air Mahomes

Les fans de football connaissent bien la passe de saut. C’est un jeu en ligne de but dans lequel un joueur offensif sprinte vers la ligne de mêlée avant d’introduire un élément de surprise: au lieu de se jeter dans la pile, il va s’élever au dernier moment possible et lancer à un récepteur dans la zone des buts. . Tim Tebow a rendu cette pièce célèbre et Derrick Henry l’a parfaitement exécutée pour un touché en séries éliminatoires. C’est un jeu conçu pour les coureurs, pas pour les lanceurs. Le lancer lui-même est généralement un flotteur qui atteint sa cible grande ouverte uniquement parce que la défense s’est effondrée pour défendre la course.

Mahomes est le seul joueur que j’ai jamais vu sauter et lancer une balle à 20 mètres:

Dans un match de la semaine 10 contre les Titans, Mahomes court en avant, se rend compte qu’il est sur le point de tomber sur un groupe de monteurs de lignes et se soulève pour éviter de s’écraser dans le groupe de corps massifs. Jameis Winston a essayé quelque chose de similaire plus tôt cette saison, et la vidéo montre pourquoi les quarts ne sautent généralement pas pendant qu’ils lancent. Il est difficile d’obtenir de la puissance derrière un lancer dans les airs, et un jeu de jambes irrégulier rend les passes de saut peu cohérentes.

Mais le lancer de Mahomes est tout à fait correct. La balle n’a pas la fermeture éclair d’une passe Mahomes typique, et la spirale n’est pas parfaite. Mais il parcourt 20 mètres et va exactement là où il le faut. Lorsque Mahomes saute, le receveur large Mecole Hardman court à droite tout en étant bien gardé par le demi de coin des Titans Logan Ryan. Mahomes anticipe la rupture de Hardman et l’emmène loin de son défenseur et dans un espace ouvert.

Dans une poche propre, Mahomes ferait un lancer, menant avec son pied gauche. Mais sur cette pièce, il n’a pas de place. Il a terminé une autre version des Air Mahomes lors d’un touché de la semaine 7 à Hardman – c’est presque comme s’il utilisait le saut au lieu d’un step-in quand il n’a pas beaucoup de place pour fonctionner.

Le Running Fastball

Il a été rapporté que Mahomes a lancé une balle rapide de 94 mph au cours de ses jours de baseball. Je pense qu’il aurait pu toucher 100 s’il avait été autorisé à sprinter de la deuxième base au monticule avant de tirer vers le marbre.

Parce qu’il a le plus grand bras de l’histoire de la NFL, Mahomes n’est pas souvent considéré comme un coureur. (Au moins, il n’était pas avant ce touché contre les Titans.) Pourtant, sur certains lancers, Mahomes utilise sa vitesse pour améliorer ses passes. Apportez ce touché à Byron Pringle de la semaine 5:

Cette balle parcourt au moins 30 mètres dans les airs. Si Mahomes était resté immobile lorsqu’il l’a lancé, il aurait fallu un arc élevé pour parcourir 30 mètres, donnant ainsi aux défenseurs des Colts le temps de se rapprocher du ballon. Mais Mahomes utilise l’élan de sa course pour lancer une corde. Selon le compte Twitter NextGenStats de la NFL, Mahomes courait 15,61 miles par heure quand il a lancé le ballon, la deuxième vitesse du quart-arrière au moment d’un touché cette saison.

Mahomes n’est pas le seul quart-arrière qui peut passer en courant, mais sa combinaison de vitesse et de puissance de lancer lui permet de déchirer des passes à ses récepteurs de la manière que ses pairs ne peuvent pas. C’est comme attacher un obusier à l’avant d’un train.

La bombe Freakin ’

Il y a une partie des échauffements d’avant-match lorsque les quarts arrière relâchent les bras en jetant de plus en plus profondément. La saison dernière, j’ai couvert un match de la semaine 11 entre les Chiefs et les Rams, et auparavant je me tenais à environ 20 pieds de Mahomes alors qu’il traversait cette partie de sa routine. Je n’avais même pas besoin de regarder le match par la suite. J’ai vu d’autres quart-arrière se réchauffer dans le passé, mais regarder Mahomes lancer des ballons de football dans le ciel avec le trébuchet attaché à son torse était plus amusant que la plupart des jeux.

Heureusement, les équipes ont joué un match après cela. Et Mahomes a fait ceci:

Je suis sûr que quelqu’un me dira que ce laissez-passer n’est pas impressionnant. Après tout, Tyreek Hill était grand ouvert après la chute d’un défenseur des Rams à environ 50 mètres. Si Mahomes avait jeté cela de pratiquement n’importe où de l’autre côté du champ, cela aurait produit le même résultat. Et de nombreux autres quarts peuvent lancer le ballon à 60 mètres. Même Ryan Tannehill peut le faire.

Mais il y a juste quelque chose de différent dans la façon dont Mahomes le fait. Si vous ne me croyez pas, j’espère que vous pourrez également vous tenir à côté de Mahomes alors qu’il se réchauffe un jour. Vous comprendrez.

Le lancer du poids de gauche

Cela dit quelque chose sur Mahomes que l’un des pires lancers de sa carrière est également l’un des plus impressionnants. Au quatrième trimestre d’un match de 2018 à Denver, il a converti un troisième et un 5 en complétant une passe pour gaucher.

Vous pouvez voir dans le clip que Mahomes n’est pas ambidextre. Il est bien pire pour lancer avec sa main gauche que sa droite. Le lancer est lent et manque de spirale. Il pelle simplement le ballon sur sa cible, comme un lancer de balle sphéroïde. Même lorsque Mahomes s’entraîne à lancer à gauche – et, oui, il le pratique – ses passes ne sont pas particulièrement puissantes. Mahomes est probablement mieux à lancer avec sa main non dominante que la plupart, mais pas d’une tonne.

Ce qui est étonnant, bien sûr, ce n’est pas le lancer lui-même, mais la présence de l’esprit pour effectuer le lancer. Mahomes courait à sa gauche, ce qui aurait rendu difficile le lancer de la main droite. Il savait que Von Miller n’était pas loin derrière lui et que Miller – qui est très bon pour forcer les échappés – aurait pu potentiellement forcer un échappé s’il avait remonté la balle dans son bras droit. Et il savait qu’il n’avait pas besoin d’un lancer parfait pour amener le ballon à Hill, qui était à moins de 10 mètres de lui et sans surveillance.

Beaucoup de quart-arrière auraient pu effectuer ce lancer à gauche. Seul Mahomes a réellement pensé à le faire.

La merveille sans regard

Les quarts-arrière ont regardé les défenseurs avant de lancer pendant des décennies, mais ils ont tendance à regarder leur récepteur lorsqu’ils libèrent une passe. Mahomes a porté les défenseurs des regards à un nouveau niveau. Il est le premier QB à lancer régulièrement des passes aux joueurs qu’il ne regarde même pas.

Vous pourriez penser que les passes sans regard consistent simplement à savoir où se trouve un récepteur et à être suffisamment confiant pour faire confiance à un lancer. Mais c’est aussi mécaniquement difficile. Lorsqu’il lance une passe sans regard, Mahomes ne se contente pas de regarder une cible leurre: il pointe tout son corps dans la direction de ce joueur avant de jeter son corps sur quelqu’un d’autre.

Mahomes a commencé à pratiquer la passe sans regard au Texas Tech, où l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury considérait que c’était une stratégie légitime. En tant que remplaçant des Chiefs recrues d’Alex Smith, Mahomes a rendu furieux l’ailier défensif vétéran Justin Houston en lançant des passes sans regard dans la pratique. Mais le lancer sans regard le plus célèbre de Mahomes est venu en 2018 contre les Ravens. Il préfère généralement jeter le coup d’œil sur les combinaisons de routes inclinées-plates – quand il peut regarder un récepteur dans l’appartement et savoir exactement où va l’inclinaison – mais ce jeu contre Baltimore est différent. Il jette à un récepteur étroitement gardé sur une route de croisement tout en dansant dans la poche. Il ne pouvait pas s’entraîner pendant ce moment car il ne savait même pas où il serait, sans parler du récepteur. Même pour quelqu’un qui pratique les passes sans regard, le degré de difficulté est hors des graphiques.

Mahomes n’est plus le seul expert en passes sans regard – le nouveau quart-arrière de Clemson, le DJ Uiagalelei, en a récemment lancé un dans un match des étoiles du lycée. Mais c’était un match des étoiles du lycée. Mahomes lance des passes sans regard, quelque peu régulièrement, lors de l’action en direct de la NFL. (Bien qu’il y ait eu au moins une missive de haut niveau.)

The Madden 2004 Glitch

Michael Vick était absolument imparable à Madden 2004, parce qu’il était un passeur précis et aussi le joueur le plus rapide du match. Cela a permis aux équipes avec Vick de ruiner les adversaires: les joueurs pouvaient diriger Vick vers la ligne de mêlée avant de lancer aux récepteurs grand ouverts chaque fois qu’un adversaire décidait de défendre la mêlée de Vick. Ainsi, dans Madden 06, les programmeurs ont tenté d’éliminer ce qui agissait effectivement comme un code de triche en limitant les capacités des quarts-arrières à ne lancer que dans les zones qu’ils pouvaient «voir». EA Sports a lancé une nouvelle fonctionnalité (et incroyablement impopulaire) appelée «cône de vision». «Si un joueur de Madden courait un quart-arrière vers la ligne de mêlée, le cône de vision de ce joueur se rétrécirait, ce qui rendrait impossible de lancer à quiconque, sauf les récepteurs directement dans la trajectoire.

Le cône de vision de Mahomes ne rétrécit jamais. Il peut courir vers la droite et lancer des bombes sur son corps vers la gauche:

Il peut également courir vers la gauche et lancer le ballon sur son corps vers la droite:

La définition NFL NextGenStats d’un lancer «sur la course» est un laissez-passer délivré tout en voyageant à une vitesse d’au moins huit miles par heure. Mahomes a 22 lancers de touché depuis 2018; aucun autre quart n’a plus de 15. Les données de suivi des joueurs de la ligue révèlent que le pourcentage d’achèvement du QB chute brutalement pour les lancers en fuite. Mahomes est une anomalie.

Patrick Mahomes a lancé «On the Run» (8+ MPH au passage en avant) sur 22,2% des tentatives cette saison, le taux le plus élevé parmi les quarts cette saison.

Le PCT de Mahomes reste stable lorsqu’il est en fuite tandis que la moyenne de la ligue baisse considérablement. # NextGenStats #ChiefsKingdom pic.twitter.com/JSZT6RoOvP

– Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 12 octobre 2018

Lorsque les quarts-arrière normaux se déploient, une défense peut couper le terrain de moitié et se soucier exclusivement de défendre l’espace de la ligne de touche aux marques de hachage. Avec Mahomes, chaque récepteur reste une option viable à tout moment. Il peut déplacer la défense avec ses pieds et lancer dans l’espace qu’elle abandonne.

La bretelle Sidearm

Mahomes a lancé 484 passes cette saison. Seuls six ont été renversés sur ou derrière la ligne de mêlée. C’est parce que Mahomes lance le ballon autour des défenseurs venant en sens inverse en utilisant un éventail d’angles de libération de l’arme de poing:

Les coureurs de passes ont été formés pour abattre les passes en levant les bras pendant toute leur vie de football. Ensuite, ce mec arrive et glisse simplement des balles dans les fentes où leurs bras seraient s’ils ne les levaient pas?

Dans le clip ci-dessus, il semble que Mahomes jette une balle courbe avec une arme de poing, mais ce n’est qu’une illusion d’optique. Ou du moins je pense. Nous vous tiendrons au courant si Mahomes ajoute une balle cassante à son remarquable sac de trucs.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer