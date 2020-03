Le gouvernement basque n’exclut pas une finale de la Copa del Rey à huis clos par Covid-19

Sonia Pérez, Ministre du Tourisme, du Commerce et de la Consommation du Gouvernement Basque, a douté de la participation du public à la finale de la Copa del Rey qui affrontera les deux équipes basques par excellence samedi 18 avril prochain, la Real Sociedad and Athletic Club.

«Nous n’avons pas atteint ce moment. Tout est possible, Tout va très vite, tout change et j’imagine qu’à chaque instant, les décisions les plus appropriées seront prises en fonction de la phase ou du moment où nous nous trouverons », a déclaré Pérez dans une émission de Radio Euskadi.

L’une des communautés les plus touchées

Le Pays Basque est la deuxième communauté autonome avec plus de cas de coronavirus, juste derrière Madrid. Au total, six personnes sont décédées et le nombre de personnes infectées est de 148.

Lundi, des décisions sévères ont déjà été prises dans la lutte contre Covid-19. Ainsi, le Département de l’Education du Gouvernement Basque a décidé de fermer toutes les écoles de Vitoria, ainsi que le campus Alavés de l’Université publique.

21 000 adeptes de la Real Sociedad et d’autres de l’Athletic Club voyageront respectivement de Vizcaya et de Guipúzcoa. Dans de nombreux cas, ce sont des fans qui ont déjà tout prévu, avec des hôtels et des voyages déjà complètement fermés.

Pour l’instant, Tous les matches de la Ligue de Santander continuent de se jouer avec la présence du public, mais en Serie A italienne, ils se jouent déjà à huis clos et, en outre, la menace d’un arrêt de championnat est chaque jour une option plus réelle.