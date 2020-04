Le gouvernement de Pedro Sánchez autorise des matchs de championnat à partir du 26 mai

Le plan de désescalade annoncé par Pedro Sánchez Mardi après-midi a été un petit halo d’espoir pour le retour du football espagnol. Le président du gouvernement a annoncé que les équipes pourront s’entraîner individuellement le 4 mai et le 12, elles pourraient s’entraîner en groupe. La Ligue pourrait donc reprendre avant même juin.

La phase 0 viendra en premier, à partir de Lundi 4 mai et cela permettra aux équipes de reprendre individuellement l’entraînement. Pendant cette période, l’ouverture de séances d’entraînement individuelles pour les athlètes professionnels et fédérés sera autorisée en plus de la formation de base des ligues professionnelles.

Si la situation sanitaire le permet, il passera le 11 mai à une phase 1 où «l’ouverture de centres performants avec des mesures d’hygiène et de protection renforcées et, si possible, des déplacements, mais aussi Une formation moyenne dans les ligues professionnelles sera autorisée, au cours de la phase 1«. Cela pourrait conduire à des séances d’entraînement en groupe à condition que les mesures d’hygiène nécessaires soient suivies.

Cette phase 1 se terminera le 26 mai dans une deuxième phase dont la Ligue pourrait profiter pour reprendre la compétition. À partir de cette date, les spectacles en plein air seront autorisés “Quand ils rassemblent moins de 400 personnes (tant qu’ils sont assis)”. Sur l’exemple de l’Allemagne, la Bundesliga a imposé que dans les stades où se joue la ligue, il n’y a pas plus de 240 personnes.

La Ligue peut-elle revenir avant juin?

Compte tenu des dates fixées par le gouvernement, la Ligue pourrait revenir avant juin. A partir du 26, des spectacles peuvent avoir lieu avec un maximum de 400 personnes et cela pourrait conduire à la reprise de la compétition. Si les équipes reprennent l’entraînement le lendemain 4 et que les séances commencent sur le groupe 11, elles pourraient même revenir à la compétition avec deux semaines de pré-saison. Différents rapports spéculent sur le retour de la Ligue à la mi-juin, mais le gouvernement a laissé une porte ouverte pour que cela se produise plus tôt. Tant que la situation sanitaire le permet.