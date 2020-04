Le gouvernement français met la Ligue des champions en difficulté

Le gouvernement français a interdit les grands événements jusqu’en septembre et le football ne reprendra pas avant la saison prochaine. La Ligue 1 a été définitivement suspendue et la question de savoir ce qui va arriver à la Ligue des champions reste à présent. La concurrence maximale devrait reprendre en août, bien qu’avec des restrictions car elle se déroule à huis clos; mais avec la décision prise par l’exécutif gaulois, c’est désormais dans les airs, car il reste encore deux équipes françaises en vie en Europe.

Édouard Philippe, Premier ministre français, a souligné que «La saison 2019-2020 ne peut pas reprendre». Les événements sportifs, culturels et les événements qui rassemblent plus de 5 000 personnes ne pourront pas reprendre tout au long de l’été. La décision, en plus d’affecter directement la ligue française, met en échec les plans de l’UEFA pour reprendre ce qui reste de la Ligue des champions.

Les Les plans d’Aleksander Ceferin Ils passent car ce qui reste à disputer des huitièmes de finale se joue entre le 6 et le 7 août. De là, des matchs tous les trois jours jusqu’à la finale à Istanbul, qui pourrait avoir lieu le 29. Cependant, Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Lyon continuent dans la compétition et, selon les mesures prises par l’exécutif gaulois, ils n’ont pas pu jouer leurs matchs à domicile.

Le PSG Il est l’un des favoris pour remporter le titre. Après avoir éliminé le Borussia Dortmund au deuxième tour, ils doivent jouer au moins un match à domicile à la croisée des chemins. Comme les conditions sanitaires nécessaires n’existent pas, selon le gouvernement, il reste dans l’air si le Parque de los Príncipes pourrait accueillir la confrontation.

De son côté, le Olympique de Lyon La Juventus a gagné 1-0 dans son stade. Les français devra jouer le classement à Turin et, en cas d’obtention, ils mettraient l’UEFA au même carrefour que l’équipe de Neymar, Mbappé et compagnie.

Une autre ligue qui a également annoncé sa suspension définitive est celle des Pays-Bas. La Eredivisie il ne reprendra pas l’activité avant l’année prochaine, mais contrairement à la Ligue 1, il n’affecte pas les plans de la plus haute instance de football continental. L’Ajax et l’AZ ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue Europa.