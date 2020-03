Le gouvernement italien pourrait forcer tous les matchs à huis clos

L’Italie reste paralysée par la crise des coronavirus. Les derniers chiffres officiels indiquent que plus de 2500 personnes ont été testées positives pour Covid-19 et jusqu’à 79 sont décédées. Le gouvernement italien, en plus de fermer toutes les écoles et universités du pays jusqu’au 15 mars, médite sur une série de mesures qui affectent le football italien, parmi lesquelles: Jouez à tous les jeux à huis clos jusqu’au mois prochain.

Vicenzo Spadafora, Ministre des Sports du gouvernement italien, Il a évoqué la possibilité que tous les matches soient joués sans public: “Nous nous dirigeons vers ce type de mesures”, a déclaré le ministre, avant la réunion de la Chambre au cours de laquelle seront décidées les nouvelles actions du gouvernement Giuseppe Conte pour lutter contre le coronavirus.

Le calendrier de la ligue a été redéfini

Il y a plusieurs correspondances ont été suspendus ces dernières semaines par le coronavirus. Le dernier était le duel cupbearer entre la Juventus et Milan, qui devait se jouer mercredi et a été reporté par les autorités italiennes.

La Fédération italienne de football et la Serie A ont convenu des dates des matches suspendus et des nouvelles dates ils ont fait exploser la polémique dans les clubs et les dirigeants. Le match qui a généré le plus de débats a été la Juventus-Inter, qui se jouera le lundi 9 mars à 20 h 45.

Steven Zhang, Président de l’Inter, a attaqué le premier président de la série A pour sa gestion de la crise des coronavirus: «Jouer avec le calendrier et mettre la santé publique à l’arrière-plan. Tu es probablement le clown le plus grand et le plus sombre que j’aie jamais vu«, A-t-il écrit sur son compte Instagram.

Nous verrons si ces matches suspendus seront joués à la date décidée par la Ligue et la Fédération italienne, et s’ils seront joués à huis clos, comme l’a laissé entendre le ministre italien des Sports, Vicenzo Spadafora.