Le GP de Formule 1 australien suspendu pour un coronavirus

Officier: suspendu le GP d’Australie de Formule 1. Tout cela vient après la grande division des équipes et après qu’un membre de l’équipe McLaren ait été testé positif, qui a annoncé qu’il ne participerait pas à la première course de la saison.

Déclaration de la FIA

Après confirmation qu’un membre de l’équipe McLaren Racing Team s’est révélé positif pour COVID-19 et la décision de l’équipe de se retirer du Grand Prix d’Australie, la FIA et la Formule 1 ont convoqué une réunion des neuf autres directeurs d’équipe jeudi pour la nuit. Ces discussions ont conclu avec une opinion majoritaire des équipes que la course ne devait pas se poursuivre. La FIA et la Formule 1, avec le soutien total de l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), ont décidé d’annuler toutes les activités de Formule 1 du Grand Prix d’Australie.

Nous savons que c’est une nouvelle très décevante pour les milliers de fans qui assisteront à la course et tous les détenteurs de billets recevront un remboursement complet et une nouvelle annonce sera communiquée en temps voulu.

Toutes les parties ont pris en considération les grands efforts déployés par AGPC, Motorsport Australia, le personnel et les bénévoles pour organiser la manche inaugurale du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2020 à Melbourne, mais ils ont conclu que la sécurité de tous les membres de la famille de Formule 1 et le reste de la communauté, ainsi que l’équité de la compétition, sont prioritaires.

Positif chez McLaren

L’équipe McLaren, dans lequel le pilote espagnol Carlos Sainz s’exécute, a annoncé jeudi qu’il ne participerait pas au Grand Prix d’Australie, le premier test de la Coupe du monde de Formule 1 qui se tiendra ce dimanche, en raison du positif pour le coronavirus par un membre de l’équipe.

Ce mercredi, il a été révélé qu’un des employés de McLaren à Melbourne avait été testé pour Covid-19, qui était positif pour ce virus. Dès lors, l’équipe anglaise a informé la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) de sa démission de courir à la première date de la saison.

“McLaren a confirmé jeudi après-midi qu’il s’était retiré du Grand Prix d’Australie, suite au résultat positif pour un coronavirus donné par un membre de l’équipe. Cela a été contrôlé et mis en isolement dès qu’il a commencé à montrer des symptômes et est maintenant traité par les autorités sanitaires locales “, a indiqué l’équipe dans un communiqué.

En outre, McLaren a indiqué qu’elle “coopérait” avec les autorités australiennes dans leurs “enquêtes et aides” et qu’elle “soutenait” son travailleur. “La décision de se retirer a été prise sur la base de l’obligation de prendre soin non seulement des employés et partenaires de McLaren, mais aussi du reste des concurrents, des fans et des autres parties intéressées”, a-t-il déclaré.