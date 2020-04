le GP de France MotoGP est également suspendu en raison du coronavirus

Le Grand Prix de France MotoGP, qui devait être joué le 17 mai prochain sur le circuit Le Mans Bugatti, a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, comme l’ont décidé la Fédération internationale de motocyclisme, l’Association des équipes de compétition et la société espagnole Dorna Sports, organisatrice de la compétition.

«La FIM, l’IRTA et Dorna Sports ont le regret d’annoncer le report du Grand Prix de France qui devait avoir lieu sur le circuit Bugatti du Mans du 15 au 17 mai. L’épidémie actuelle de coronavirus oblige à reporter l’événement«, A annoncé le championnat.

Alors que la situation continue “d’évoluer en permanence”, les nouvelles dates du GP de France et du Grand Prix d’Espagne récemment reporté ils ne peuvent être confirmés que lorsque les deux événements peuvent avoir lieu.

En plus du Grand Prix de France et d’Espagne, Les tests pour le Qatar et le GP de Thaïlande ont également été reportés, qui aura lieu en octobre. Il a également été officialisé que le GP des Amériques se tiendra du 13 au 15 novembre.

Maintenant, en l’absence de nouveaux mouvements possibles, ce serait le Grand Prix d’Italie à l’Autodromo Internazionale del Mugello qui a ouvert, du 29 au 31 mai, une Coupe du monde qui vise à contester tous ses rendez-vous même si elle allonge la période de compétition et se déroule presque tous les week-ends.