Le GP de Thaïlande MotoGP est reporté par Covid-19

Il coronavirus est arrivé au MotoGP. L’organisation a décidé de suspendre le Grand Prix du Qatar, prévu le week-end prochain, par Covid-19. Ce lundi, il est également devenu officiel que le GP de Thaïlande soit reporté, donc le MotoGP ne commencera pas avant le 5 avril avec le Grand Prix des Amériques au Texas.

Le ministère de la Santé de Thaïlande a annoncé lundi la décision de reporter la célébration du Grand Prix MotoGP, le deuxième événement de la saison, prévu pour le 22 mars, de manière préventive avant l’expansion de COVID-19.

Anutin Charnvirakul, ministre de la Santé et vice-premier ministre de la Thaïlande a confirmé que la décision, qui affecte toutes les catégories, restera jusqu’à ce que la situation s’améliore pour les nouvelles infections à coronavirus, qui en Thaïlande a été détectée chez 42 personnes lors d’une enquête sur la décès d’un homme lié à cette maladie.

Donc Marc Márquez et Honda auront plus de temps pour terminer le réglage de la moto de 2020, alors que cette nouvelle est un bâton pour Yamaha et Maverick qui est venu comme un coup de feu à la course le 8 mars. Cela est dû aux restrictions que le gouvernement qatari a voulu mettre en place pour arrêter la propagation du coronavirus. Son intention était de mettre en quarantaine tous les passagers en provenance d’Italie sur des vols directs.

La vérité est que le le coronavirus frappe fort et a forcé une action drastique dans le monde du sport. Alors que les courses de MotoGP sont reportées, en Serie A, les matchs ont été reportés pour l’empêcher de se propager. Les matchs de la ligue japonaise de football ont également été suspendus. Bien qu’en ce qui concerne le MotoGP, la mesure a été prise une semaine après le début de la Coupe du monde.

Dorna a fait tout son possible pour éviter d’avoir à reporter les deux grands prix, cependant, les mesures que le gouvernement du Qatar voulait prendre auraient pu provoquer le changement de dates. Pour sa part, le GP de Thaïlande aura lieu à la même date que ce qui a été fait jusqu’à présent. Là, Márque, champion a été proclamé l’année dernière. Bien que la suspension du premier grand prix de l’année n’affecte que le MotoGP, puisque le Moto2 et le Moto3 fonctionneront.