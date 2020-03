Le GP d’Espagne, dernière «victime» du coronavirus

Le Grand Prix d’Espagne de MotoGP qui devait être célébrée à Jerez est également reportée en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Cette course devrait avoir lieu entre le 1er et le 3 mai. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelle date.

«La FIM, l’IRTA et Dorna Sports ont le regret d’annoncer le report du Grand Prix Red Bull d’Espagne, qui devait se tenir sur le circuit Jerez – Ángel Nieto du 1er au 3 mai. L’épidémie actuelle de coronavirus a contraint à reporter l’événement », ont déclaré les organisateurs de la Coupe du monde.

En outre, étant donné que cette pandémie “reste en constante évolution”, ils ne confirment pas une nouvelle date pour le GP d’Espagne, et ils ne le feront pas tant qu’il ne sera pas clair quand il sera possible de tenir le rendez-vous. “Dès qu’il sera disponible, un calendrier révisé sera publié”, ont-ils prévenu.

Pour le moment, COVID-19 a déjà empêché la première de la première classe MotoGP au GP du Qatar, le 8 mars, malgré le fait qu’ils aient dirigé les catégories Moto2 et Moto3, qui étaient déjà à Losail pour l’entraînement officiel de pré-saison.

À partir de là, tous ont été reportés des nominations suivantes, comme celles de la Thaïlande, de l’Argentine et des États-Unis, qui ont décalé la date pour les intégrer dans un calendrier plus serré, mais avec l’idée de Dorna de terminer la Coupe du monde, en totalité, en 2020. La carrière de Buriram était passée en octobre, et celle d’Austin et Termas de Río Hondo jusqu’en novembre, entraînant le déplacement du GP de Valence, le dernier de la saison, à la fin novembre.

En ce moment, puisque le GP d’Espagne devrait être le nouvel événement «inaugural» du championnat et qu’il a été reporté, la première course serait le Grand Prix de France, sur le parcours historique du Mans, prévu le 17 mai, bien qu’il soit normal qu’il soit également reporté.