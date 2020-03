La première semaine de libre agence a été marquée par le brassage de plusieurs joueurs fantastiques à fort impact. Nous réagissons à la nouvelle maison de chaque joueur, y compris DeAndre Hopkins, Stefon Diggs, Tom Brady et d’autres; mettre en évidence les plus grands gagnants et perdants de la semaine; et prédire comment le classement potentiel de chaque joueur au repêchage pour la saison prochaine est affecté.

