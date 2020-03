Le Grand Prix d’Australie annulé en raison d’un coronavirus

La FIA, les organisateurs de la Championnat du monde de Formule 1 et les responsables du Grand Prix d’Australie ont accepté d’annuler, en raison de la pandémie de coronavirus, la preuve que ce week-end allait ouvrir l’événement 2020 sur le circuit Albert Park de Melbourne.

Peu avant le début des premiers essais libres et quelques heures après l’annonce du McLaren de sa démission de participer en raison du positif par COVID-19 d’un membre de l’équipe, l’annonce officielle a été faite de l’annulation du test d’ouverture du championnat.

“Après avoir confirmé qu’un membre de l’équipe McLaren Racing avait été testé positif pour COVID-19 et la décision de l’équipe de se retirer du Grand Prix d’Australie, la FIA et la Formule 1 ont convoqué une réunion des neuf autres directeurs Jeudi soir », rapportent-ils dans une déclaration commune.

“Ces discussions ont conclu avec l’opinion majoritaire des équipes que la course ne devait pas se poursuivre. La FIA et la Formule 1, avec le soutien total de la Corporation of the Grand Prix d’Australie (AGPC) ont pris la décision d’annuler toute activité de Formule 1 pour le Grand Prix d’Australie “, ajoutent-ils.

“Nous apprécions que ce soit une nouvelle très décevante pour les milliers de fans qui assisteront à la course et tous les détenteurs de billets recevront un remboursement complet et une nouvelle annonce sera communiquée en temps voulu”, soulignent-ils.

Toutes les parties “ont pris en considération les efforts considérables déployés par l’AGPC, Motorsport Australia, le personnel et les bénévoles pour organiser le test inaugural du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2020 à Melbourne, mais ont conclu que la sécurité de tous les membres de la famille de Formule 1 et de la communauté en général, ainsi que l’équité de la compétition, sont prioritaires ».

Ce jeudi le L’équipe McLaren, dans lequel l’Espagnol Carlos Sainz et le pilote britannique Lando Norris, ont annoncé leur retrait du test en raison du test positif pour le coronavirus par un membre de l’équipe.

“La décision a été prise dans le but de protéger non seulement les employés et les partenaires de McLaren, mais toutes les équipes et les fans”, a expliqué l’équipe britannique dans un communiqué publié sur son profil Twitter officiel, dans le ce qui indique que le directeur général de l’équipe, Zak Brown, et le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, ont déjà communiqué cela à l’organisation de Formule 1 et à la Fédération Internationale de l’Automobile.

Le membre de l’équipe McLaren qui a été testé positif a été isolé “dès qu’il a commencé à montrer des symptômes” et sera traité par les autorités sanitaires australiennes, selon l’équipe.

“L’équipe était prête à cette éventualité et a maintenu son soutien à son employé, qui va maintenant entamer une période de quarantaine”, a ajouté McLaren dans son communiqué.

En plus du membre de l’équipe McLaren, quatre personnes de l’équipe Haas avaient subi des tests pour le coronavirus pour avoir des symptômes, bien que l’équipe américaine ait confirmé jeudi que les quatre étaient négatifs.

EFE

