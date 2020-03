Le Grand Prix de Bahreïn et du Vietnam suspendu en raison d’un coronavirus

La Fédération Internationale de l’Automobile a décidé de retarder le début du championnat. Comme annoncé par la Formule 1 ce vendredi, le Grand Prix de Bahrein y Vietnam. Le championnat pourrait débuter fin mai, ce qui signifierait également l’annulation des courses de Hollande (3 mai) et Espagne (10 mai). Si ce dernier est confirmé, le championnat du monde de Formule 1 débuterait le 24 mai à Monte Carlo.

Concernant la suspension du Grand Prix de Bahreïn et du Vietnam, la déclaration avec laquelle cette décision a été rendue publique déclare: “La Formule 1 et la FIA continueront de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs de la course à Bahreïn et au Vietnam et les autorités sanitaires locales pour surveiller la situation et prendre le temps approprié pour étudier la faisabilité dates alternatives possibles pour chaque Grand Prix plus tard cette année si la situation s’améliore“

Cette déclaration souligne l’intention de “commencer la coupe du monde en Europe fin mai“, Bien que tenant compte”la forte augmentation des cas de COVID-19 en Europe ces derniers jours“, la situation “sera réexaminé périodiquement“

“Nous avons pris ces décisions pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la Formule 1 et de nos fans.. Le Grand Prix de Bahreïn est une course passionnante à notre programme et nous avons hâte d’y retourner dès que possible. Nous attendons également avec impatience la course inaugurale au Vietnam et l’organisation du spectacle de F1 dans l’une des villes les plus excitantes du monde“A ajouté Chase Carey, président de la Formule 1.

Quatre GPs sont déjà suspendus

Le calendrier des compétitions a déjà annulé ses quatre premiers rendez-vous, le Grand Prix de Chine ayant été reporté de plusieurs semaines et le Grand Prix d’Australie ayant été annulé alors qu’il ne restait que quelques heures avant le démarrage des moteurs à Melbourne Park.