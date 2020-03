Le Grand Prix de Bahreïn se tiendra à huis clos par Covid-19

Il coronavirus il atteint également la formule 1. Le Grand Prix de Bahreïn, qui se tiendra du 20 au 22 mars, se tiendra à huis clos comme l’ont annoncé les organisateurs de la deuxième course de la saison. Pour le moment, bien que les pilotes soupçonnent qu’il pourrait être suspendu, le Grand Prix d’Australie qui ouvrira la saison se déroulera sans problème.

«Compte tenu de l’expansion continue de coronavirus COVID-19 dans le monde, un événement sportif ouvert au public et avec des milliers de voyageurs internationaux interagissant avec des fans locaux n’aurait pas été la bonne chose à l’heure actuelle », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

A ce jour, la seule variation du calendrier de la formule 1 due à coronavirus C’est le changement de date du Grand Prix de Chine, qui aurait dû être initialement disputé entre le 17 et le 19 avril.

En Moto GP, les courses du Qatar et de la Thaïlande reportées

La Formule 1 essaie de garder le début du calendrier comme prévu, mais en MotoGP, le coronavirus a forcé le calendrier à changer. Dimanche dernier, juste six jours à l’avance, la suspension de la course MotoGP au Qatar a été annoncée avec laquelle la saison s’est ouverte en raison des restrictions de voyage au Qatar par le coronavirus. Et lundi, la même décision a été prise avec le MotoGP Thai GP, prévu pour le 15 mars.