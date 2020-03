Le Grand Prix d’Espagne, de Monaco et des Pays-Bas reporté en raison d’un coronavirus

La Formule 1 il est obligé d’augmenter l’arrêt de la concurrence pour le coronavirus. Dans une déclaration officielle, il l’a officialisé le report des trois événements prévue au mois de mai, parmi lesquels se tiendra le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Montmeló, en plus du GP des Pays-Bas et de l’historique GP de Monaco.

Dans la note partagée pour officialiser la suspension, une nouvelle date pour la célébration de ces trois événements n’est pas précisée, mais il est précisé qu’il s’agira de délocaliser un à un puis les grands prix des Pays-Bas, de l’Espagne et de Monaco. La FIA et la FOM, organisatrices du Championnat du Monde de Formule 1, Ils poursuivent leur idée de commencer une Coupe du monde qui est surveillée dès que possible, comme le reste du sport, marquée par l’urgence mondiale de Covid-19. Obtenez “La plus grande sécurité” possible dans la célébration des carrières est primordiale pour ces organismes.

Avec ces trois nouveaux reports, il est prévu que la Coupe du monde peut commencer à Bakou, entre le 5 et le 7 juin, comme premier rendez-vous officiel du calendrier. Avant les suspensions hollandaises, espagnoles et monégasques, la Formule 1 avait déjà annulé des rendez-vous pour l’Australie, Bahreïn, la Chine et le Vietnam, tous dus au coronavirus.