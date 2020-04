Le Grand Prix du Canada est reporté et commencera bientôt le 28 juin

La saison de Formule 1 est en cours. Les organisateurs du Grand Prix du Canada annonce le report du rendez-vous prévu pour le week-end du 12 au 14 juin et au plus tôt La première course du Grand Cirque se tiendra en France le 28 juin s’il n’est pas reporté comme d’autres grands événements en terre française comme Roland Garros.

Avec ce report il y a déjà neuf Grands Prix qui ont vu leur date de célébration reportée en 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. L’incertitude règne dans de nombreuses équipes car l’écosystème de compétition pourrait être en grand danger avec la disparition éventuelle de quatre équipes qui ne pourraient pas faire face au paiement d’avoir fait la voiture 2020 et de ne pas concourir.

Pour le moment, la FIA n’envisage pas l’option d’annuler la saison de Formule 1, comme DORNA l’a envisagé avec MotoGPMais si cette réalité devait se produire, ils devraient sauver certaines équipes qui vivent des revenus de la saison. La Fédération internationale de l’automobile, cependant, ne facture pas s’il n’y a pas de course, doutant que la F1 revienne à ce que nous savions.

Le Canada ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure restrictive comme l’Espagne ou l’Italie, mais les rassemblements massifs dans le pays ont été interdits. La Formule 1, pour le moment, n’envisage pas de tenir la course à huis clos, même si cela pourrait être une possibilité dans un avenir pas trop lointain.