Le grand résultat de West Ham, Everton le sock au Palace, mais Jordan Pickford est une inquiétude pour l’Angleterre

Les vacances d’hiver sont amusantes, non?

Je veux dire, grâce à l’ordinateur de la Premier League pour nous avoir laissé quatre luminaires super excitants pour nous exciter pendant que le reste des clubs l’étaient à Dubaï, faisant des publications sur les médias sociaux liées au virus ou se cachant après que la paternité a été révélée dans les tabloïds.

Oh, et des remerciements supplémentaires doivent être adressés à Storm Ciara pour avoir aidé West Ham à obtenir le meilleur résultat qu’il ait eu depuis plusieurs semaines.

Le manager de West Ham, David Moyes, pourrait bien être ravi que ses joueurs évitent beaucoup dans des conditions difficiles

La colonne d’aujourd’hui ressemblera un peu au Match du jour de samedi – contractuellement obligatoire mais totalement inutile.

Je n’ai pas vraiment attrapé MotD, mais je risque de deviner que MM. Lineker, Shearer et Wright n’étaient pas de service – je suppose que Chappers, Dion Dublin et Kevin Kilbane auraient pu être appelés à revoir l’action purgée à Goodison Park et l’Amex.

Chuchotez-le doucement, mais Everton commence à ressembler moins à une pagaille sous Carlo Ancelotti.

Si Harry Kane n’est pas assez en forme pour l’Euro 2020, Dominic Calvert-Lewin pourrait être en train de crier pour une place sur le banc.

DCL a 11 buts en Premier League cette saison, presque autant que Crystal Palace eux-mêmes, et la plupart d’entre eux sont venus depuis qu’Ancelotti est arrivé à Merseyside.

Peut-être que Gareth Southgate pourrait inviter Carlo à avoir un mot à l’oreille de Dominic avant les matchs en Angleterre? Les résultats pourraient être étonnants.

Calvert-Lewin a été en grande forme ces derniers temps

Le gabarit de Palace était à peu près en place dès que Bernard a mis les Toffees en avant.

Les fans d’Everton bavaient de la qualité du croisement de Walcott, mais étant donné les preuves des 15 dernières années de Theo, il est sûrement acceptable de suggérer qu’il l’a mal donné?

Il l’a tellement mal botté qu’il a dû partir blessé – c’est peut-être le choc de la balle de qualité qui a conduit le sous Djibril Sidibe à perdre sa chaussette?

C’est la seule explication logique à la raison pour laquelle un footballeur professionnel très bien payé s’est présenté au travail à moitié habillé.

Et qu’en est-il des gardiens de but n ° 1 en Angleterre? Dès qu’ils sont élevés à cette position, leur forme passe en chute libre – pour Joe Hart, voyez maintenant Jordan Pickford qui a qualifié sa tentative de sauver le but de Palace de “dégoûtante”. Non, personne n’est en désaccord.

Everton est en hausse et la course pour être la meilleure des autres est bien plus intéressante que la course au titre.

Seamus Coleman parle des chances de Dominic Calvert-Lewin de gagner un appel en Angleterre

Dans un effort flagrant pour prouver une fois pour toutes que les gens du Yorkshire sont faits de choses plus dures que les gens de Manchester, le match de Sheffield United contre Bournemouth s’est déroulé et ils en seront reconnaissants.

Le skipper Billy Sharp a marqué son tout premier but en Premier League à Bramall Lane avant que le sous-marin John Lundstrom ne maintienne les espoirs européens des Blades.

Vous savez exactement quoi faire si Chris Wilder mène son équipe en Ligue Europa la saison prochaine, n’est-ce pas?

C’est vrai – forfait sur eux se reléguer.

Billy Sharp a obtenu le niveau de Sheffield United contre Bournemouth avec son deuxième but de la saison

Si Watford va rester debout cette saison, et ils le devraient probablement, ils pourraient vouloir arrêter de jeter des pistes de manière comique.

Ils ont perdu huit points par rapport aux positions gagnantes au cours des derniers matchs et, soyons honnêtes, ils ne sont pas souvent en position gagnante.

Le défenseur Adrian Mariappa a défait tout le bon travail en faisant passer son gardien contre Brighton.

Pas que Brighton le méritait vraiment et pourrait bien se laisser entraîner dans une bataille de relégation.

Le défenseur de Watford Adrian Mariappa marque un but contre son camp

À l’Etihad, Peppy G a jeté un coup d’œil vers le ciel, a mis son doigt en l’air et a conclu qu’il était un peu humide, froid et venteux de rester à six heures de West Ham et le match a été annulé.

Les rumeurs selon lesquelles les joueurs de City étaient déjà dans l’avion pour Dubaï lorsque la décision a été prise sont complètement fausses…

.