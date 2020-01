Le grand Sir Manchester United de Ferguson ‘a bu du vin rouge dans son bureau seul à la mi-temps’ pendant un affichage choquant contre Man City

Sir Alex Ferguson a été tellement exaspéré par la première mi-temps de Manchester United lors de leur défaite en Coupe Carabao face à son rival Manchester City qu’il s’est enfermé dans son bureau et a bu du vin rouge.

Le Daily Star affirme que le grand United, qui a remporté 38 trophées au cours d’une incroyable période de 26 ans à la barre, devait se débrouiller seul après avoir vu son équipe bien-aimée 3-0 à la fin des 45 premières minutes.

Sir Alex Ferguson était furieux après avoir assisté à la première mi-temps de Manchester United à Old Trafford mardi soir

Ferguson, qui a pris sa retraite en 2013 mais reste membre du conseil d’administration du club, aurait réfléchi à une misérable première moitié avec un verre de vin rouge.

Ed Woodward, vice-président exécutif de United sous les tirs, a également été vu en photo affalé sur sa chaise dans les gradins.

Les hommes de Pep Guardiola ont pris les devants 3-0 en 38 minutes pour déconcerter les Red Devils à Old Trafford lors du match aller de leur demi-finale.

Marcus Rashford a retiré un but pour Ole Gunnar Solskjaer après l’intervalle, mais ils doivent faire face à une lutte difficile pour passer à la finale lorsqu’ils se rendront à l’Etihad pour le match retour le 29 janvier.

“Le salon des réalisateurs n’était pas un bon endroit pour être à mi-temps du point de vue United”, a déclaré une source du club au Star.

«Tout ce que Sir Alex voulait, c’était aller directement à son bureau. Il ne pouvait faire face à personne et était déterminé à être ailleurs, tandis que M. [Ed] Woodward avait juste la tête entre les mains. »

Pendant ce temps, Ashley Young s’est vu proposer une prolongation d’un an pour contrecarrer l’intérêt des géants de la Serie A Inter Milan.

Le patron des Red Devils Solskjaer, qui cherche désespérément à ajouter à son équipe pendant la fenêtre de transfert, veut garder le joueur de 34 ans au club.

L’ancien international anglais deviendra un agent libre cet été et est maintenant en mesure de signer un accord de pré-contrat avec d’autres équipes, donc United a agi rapidement pour l’obliger à signer un nouvel accord.

.