Le gros contrat de Ryan Tannehill est un moyen risqué de garder les Titans ensemble

S’il n’est pas cassé, ne le réparez pas.

Les Titans du Tennessee ont obtenu une fiche de 7-3 lors des 10 matchs que Ryan Tannehill a débutés en saison régulière 2019. Ils ont obtenu une place de choix et ont battu les Patriots et les Ravens pour se qualifier pour le Championnat AFC. Alors que la saison s’est terminée par une défaite de 35-24 contre les Chiefs, les Titans ont évidemment décidé que leur meilleur coup pour faire le Super Bowl est de garder le groupe ensemble.

La première étape consistait à conserver son quart-arrière d’évasion. Trois jours avant le début de la libre agence, Tannehill a accepté un contrat de quatre ans avec le Tennessee d’une valeur de 118 millions de dollars et 91 millions de dollars garantis.

La prochaine étape consiste à garder Derrick Henry à Nashville. Il reste à voir ce que les Titans feront avec Henry, qui devrait devenir un agent libre au début de l’année de la ligue le 18 mars. Le contrat de Tannehill libère cependant l’option de donner à Henry l’étiquette de franchise.

Quoi qu’il en soit, il semble que les Titans placent tous leurs espoirs dans la duplication de leur succès de Cendrillon de fin de saison. C’est un pari risqué.

Ryan Tannehill était plus qu’un simple manager de jeu en 2019

Tannehill a passé la première partie de sa carrière dans la NFL en tant que starter des Dolphins. À Miami, il était un quart-arrière plutôt OK, mais jamais assez bon. Il a obtenu une note de 87,0 passeurs en 88 départs avec l’équipe et a lancé 123 touchés avec 75 interceptions. Les Dolphins sont allés de 42 à 46 en six saisons avec Tannehill à la barre.

Au cours de ses trois dernières saisons avec l’équipe, il a raté 24 matchs en raison de blessures au genou et à l’épaule. Le seul voyage des Dolphins en séries éliminatoires au cours de son mandat est survenu en 2016, quand il a été mis à l’écart d’une entorse du LCA.

Finalement, Miami a renoncé à espérer plus de jeu de niveau 500 de Tannehill. En mars 2019, il a été échangé aux Titans dans un échange de choix de repêchage du jour 3.

Tannehill était censé être le remplaçant du Tennessee. Mais lorsque Marcus Mariota a connu des difficultés au début de l’année, l’ancien quart-arrière des Dolphins a pris les rênes et a brillé. Il a réalisé un record de carrière de 70,3% de ses passes et a mené la NFL avec une note de 117,5 passeurs.

Alors que les Titans se sont appuyés lourdement sur leur jeu de course mené par Henry, Tannehill a quand même réussi 27 tentatives de passes en moyenne lors de ses départs pendant la saison régulière. Il a obtenu en moyenne 9,6 verges par tentative de passe, ce qui était le meilleur de la ligue en 2019 et le deuxième plus grand quart-arrière de l’histoire depuis 2000.

Le jeu de Tannehill lui a valu les honneurs du Meilleur joueur de l’année de la NFL et, maintenant, un nouveau contrat parmi les plus riches de la ligue. Et à bien des égards, c’est tout à fait justifié. La production de Tannehill aurait été difficile à remplacer pour les Titans s’il était parti en agence libre. Le Tennessee a besoin d’un quart-arrière capable de tirer parti de l’action de jeu et Tannehill a prospéré dans ce rôle.

Les Titans prennent cependant une chance énorme. Celui qui a brûlé d’autres équipes dans le passé.

Récompenser une année de rupture d’un an est risqué. Un peu trop risqué.

Jared Goff a donné aux Rams une preuve de deux ans qu’il pourrait être un quart-arrière de franchise. Après une saison de Pro Bowl en 2017, Goff n’était pas loin de la conversation MVP en 2018, quand il avait 4688 yards et une note de passeur de 101,1.

Même si Los Angeles a échoué dans le Super Bowl 53, cela a récompensé Goff avec une prolongation de 134 millions de dollars sur quatre ans. Les résultats immédiats de cet accord n’étaient pas prometteurs. Goff a régressé en 2019 avec 10 touchés de moins, mais quatre interceptions de plus.

Les Jaguars ont rencontré un problème encore plus important (quoique moins cher) un an plus tôt en remettant à Blake Bortles une prolongation de 54 millions de dollars sur trois ans. Bortles venait de mener Jacksonville au championnat de l’AFC, bien qu’il ait été aidé par une défense d’élite et un jeu régulier. Il est redevenu citrouille en 2018 et a été libéré en 2019.

Le Tennessee marche sur la même corde raide. Tannehill était l’homme parfait pour le travail en 2019, mais son jeu a été soutenu par une attaque précipitée qui a duré en moyenne 5,0 mètres par course. Lorsque les Titans ont fait les séries éliminatoires, il n’a tenté que 29 passes combinées dans les victoires contre les Patriots et les Ravens. Les meilleurs moments du Tennessee sont survenus quand on a demandé à Tannehill de se retirer.

Maintenant, les Titans espèrent qu’un quart-arrière qui a eu son année de percée à l’âge de 31 ans continuera d’exceller pour l’équipe.

Tannehill peut toujours être ce joueur pour les Titans en 2020 et au-delà, mais que se passe-t-il si le jeu de course échoue ou que des blessures obligent Tannehill à assumer la charge offensive? C’est une question effrayante à laquelle les Titans espèrent qu’ils n’auront pas à répondre.