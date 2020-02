Le guide de la sonnerie en streaming en février

Février est un mois terrible, plein de résolutions ratées et de neige fondante grisonnante. Heureusement, vous pouvez vous installer en streaming TV pour oublier ces horreurs. Ce mois-ci, les offres de choix abondent: un cheval animé, un complot familial, un vol de banque qui a mal tourné. Découvrez ci-dessous tout ce qui est nouveau sur Netflix, Hulu, Apple TV + et Amazon Prime, ainsi que quelques sélections personnelles du personnel de Ringer.

Nouveautés du streaming en février

Une liste sélectionnée de films et d’émissions de télévision à venir ce mois-ci dont The Ringer est très excité.

Escape at Dannemora, Saison 1 (Amazon Prime, 1er février)

Alison Herman: Même selon les normes largement surutilisées du terme, les parallèles cinématographiques abondent à Dannemora, une narration d’une véritable incarcération de 2015 dans les profondeurs de l’État de New York des écrivains Brett Johnson et Michael Tolkin. Il y a le rapport hauteur / largeur au format boîte aux lettres, des montages de processus minutieux fixés sur des indices musicaux à gros budget (Elton John!), Et, à Benicio Del Toro, Paul Dano et Patricia Arquette, un trio central de stars de cinéma. Mais non seulement ses acteurs sont tirés d’une liste d’idoles de films, mais son réalisateur, Ben Stiller, se réchauffe peut-être pour son adaptation de Super Sad True Love Story de Gary Shteyngart, également sur Showtime. Et Arquette, en tant qu’employé de la prison civile devenu conspirateur criminel Tilly Mitchell, donne une performance transformatrice tout droit sortie du livre des Oscars: dents prothétiques, contacts colorés, accent régional, peau nue.

Brooklyn Nine-Nine, Saison 7 (Hulu, 7 février)

Herman: La sitcom policière avec Andy Samberg de Michael Schur et Dan Goor est un plaisir simple avec une histoire un peu compliquée. Dans son incarnation initiale, sur Fox, Nine-Nine a suivi une trajectoire créative quelque peu analogue à la collaboration précédente de Goor et Schur, Parks and Recreation. Après quelques premiers trébuchements créatifs – un personnage de soutien qui ne pouvait pas prendre non pour une réponse avait des échos de Leslie Knope, trop abrasif de Parks – Nine-Nine recalibré, puis installé dans un groove confortable, cinq saisons. Tranquillement, les dépêches de Nine-Nine de son poste de police fictif et homonyme sont devenues l’exemple le plus efficace d’une espèce en voie de disparition à la télévision: la sitcom de réseau de bien-être, alimentée par un ensemble savamment cultivé.

Better Call Saul, Saison 4 (Netflix, 9 février)

Miles Surrey: Chaque saison de Better Call Saul suscite un vague avertissement pour les téléspectateurs que nous approchons des premières étapes de Breaking Bad. Les saisons 1 et 2 nous ont donné le retour de Tuco Salamanque et des Cousins, toujours aussi durs et effrayants que l’enfer; La saison 3 nous a apporté Gus Fring; La saison 4 nous a donné quelques camées Gale, une référence canon avec Lalo Salamanca (Jimmy crie son nom, ainsi que Nacho dans son premier épisode sur Breaking Bad), et même une scène de la chronologie Breaking Bad.

Essayez comme les créateurs Peter Gould et Vince Gilligan pourraient approfondir le mythe de Jimmy McGill (Bob Odenkirk), il ne fallait pas retarder l’inévitable: Jimmy devait devenir Saul Goodman au sens littéral, même s’il avait longtemps incarné les caractéristiques minables de son alter ego. . Après des ajustements – y compris un brouhaha vendant des téléphones avec brûleur sous le pseudonyme – le spectacle l’a rendu aussi officiel que possible dans les moments décroissants de la finale de la saison 4, «Winner». Plus radiée, McGill prend son indépendance sous licence un peu plus loin en changeant son nom dans la pratique. Pour rassurer Kim – mais pas très bien – il offre ces derniers mots pour la saison avant le générique: “Tout va bien, mec!” Sauf, [extreme Captain Obvious voice] ce n’est pas bon, mec.

Good Time (Netflix, 11 février)

K. Austin Collins: Au bon moment, les rues de New York se transforment en une aire de jeux au néon striée de sable pour un homme blanc qui se comporte mal. Les Safdies ont définitivement un œil sur la dynamique sociale en jeu dans cette prémisse, qui est illustrée par ce vol de banque. Mais tout autant, sinon plus, ils ont un œil sur la cruauté morale plus large de celui-ci, qui n’est que partiellement une question de race. Il s’agit, au fond, d’un film sur un gars profitant du monde qui l’entoure, attentif à toutes les structures, hypothèses et lentes psychologiques qui rendent cela possible. Il ne conviendrait pas à l’univers moral du film qu’un sentiment d’équité entre dans cette équation, ce n’est donc jamais le cas. Cela se voit dès le début, dans les différences entre Nick et Connie, et dans la liberté d’un homme et l’emprisonnement d’un autre. Au lieu de cela, les choses qui fonctionnent pour certaines personnes clairement et souvent intelligemment le font au détriment des autres. C’est un film dans lequel les véritables victimes de la criminalité ne sont pas nécessairement ses cibles, mais plutôt les personnes qui se trouvent simplement là et sont disponibles pour être manipulées lorsque cela se produit. Cela est aussi vrai pour les deux frères au centre de Good Time que pour n’importe qui d’autre.

The Farewell (Amazon Prime, 12 février)

Manuela Lazic: Dans le film de Lulu Wang The Farewell, Billi (Awkwafina) se pose tout le temps la même question par sa grand-mère Nai Nai (Zhao Shuzhen). La vieille femme réside à Changchun, mais elle appelle fréquemment sa petite-fille basée à New York. Lorsque Billi vient lui rendre visite pour le mariage de son cousin, Nai Nai peut l’interroger en personne et à plusieurs reprises, lui promettant un banquet de mariage encore plus grand quand son grand jour arrive. Ce qui aurait pu mettre à l’épreuve la patience de Billi et a été reçu comme un harcèlement incessant d’une dame à l’ancienne, cependant, fait que Billi aime sa grand-mère avec une tendresse renouvelée: Nai Nai ne le sait pas, mais elle a reçu un diagnostic de cancer.

Ce scénario simple mais secrètement chargé est représentatif de la façon dont The Farewell parvient à explorer les négociations compliquées au cœur de l’expérience des immigrants avec tact, humour et économie. La décision typiquement chinoise de la famille de lui cacher la maladie de Nai Nai fait ressortir toutes les contradictions avec lesquelles Billi doit vivre: comme elle l’explique, mentir à quelqu’un au sujet de sa maladie serait illégal aux États-Unis, mais elle doit aussi la défendre plutôt mode de vie précaire en tant qu’écrivain en difficulté à New York et son célibat à l’âge de 30 ans. Le choc culturel (qui est aussi un choc générationnel) informe chaque situation et chaque échange. Wang n’est pas excusée par la spécificité culturelle de sa (vraie) histoire, mais c’est ce cadre limité qui fait finalement de The Farewell une histoire vivante et interminable de l’identité fracturée dans un monde globalisé.

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (12 février)

Haley Mlotek: To All the Boys I’ve Loved Before, basé sur le livre de Jenny Han, est un film pour adolescents ambitieux qui fait mieux que tous les films pour lesquels je suis le plus nostalgique (10 choses que je déteste à votre sujet, elle est tout cela, surmontez-la) en ne demandant jamais à la fille intelligente de se faire refaire par un garçon populaire et en faisant du personnage de papa un papa au vin blanc. Parce que Netflix ne publie pas de chiffres précis concernant son audience, nous ne disposons que de jauges de succès peu fiables – je déteste compter les tweets comme une preuve de succès; d’autre part, beaucoup de gens que je suis ont changé leurs poignées pour une version de “la petite amie de Peter Kavinsky”.

Narcos: Mexico, Saison 2 (Netflix, 13 février)

Surrey: La quatrième saison de la série, surnommée «Narcos: Mexico», est une amélioration de niveau supérieur. Comme son nom l’indique, la Colombie a été laissée pour compte au Mexique pour ce qui commence comme une quasi-prequel. Les événements de la saison se déroulent avant le règne de Pablo Escobar en Colombie, bien que la saison soit parfaitement consciente de l’importance actuelle que les cartels mexicains pourraient atteindre. (El Chapo, l’ancien chef du cartel de Sinaloa, est un personnage mineur de Narcos: Mexico, un jeune lieutenant du premier cartel formé au Mexique.) Les nouveaux co-chefs de file de Narcos, quant à eux, sont Diego Luna et Michael Peña. Luna joue Miguel Ángel Félix Gallardo, un ancien flic de la région de Sinaloa au Mexique qui élabore un plan pour que toutes les «places» concurrentes – en gros, des tenues plus petites contrôlant certaines régions du Mexique – s’unissent en une organisation plus grande basée à Guadalajara. Peña incarne l’agent de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, qui est transféré à Guadalajara juste au moment où l’opération de Gallardo décolle.

Quelques nouveautés que vous auriez pu manquer

Parce qu’il est difficile de tout suivre, voici quelques éléments qui ont été lancés récemment et qui méritent d’être rattrapés.

BoJack Horseman, Saison 6 (Netflix)

Herman: Dans le dernier et dernier lot d’épisodes de BoJack, son protagoniste est sobre depuis de nombreux mois, et les crédits remaniés reflètent le calcul qui se produit sans alcool comme anesthésique. Après un passage en cure de désintoxication, BoJack est maintenant contraint de faire face à tout le poids de ses actions; tout au long du générique, son visage devient de plus en plus découragé, un compte rendu clair de son passé donnant principalement une culpabilité plus méritée. Le dernier acte de BoJack Horseman en tant que série – l’un des meilleurs étranges, des plus tristes, des plus stupides et des plus catégoriques de la décennie – consiste à résoudre un dernier dilemme moral. La croissance privée durement gagnée de BoJack peut-elle survivre à un procès public par le feu?

The Goop Lab, Saison 1 (Netflix)

Herman: L’incursion de Gwyneth Paltrow sur le petit écran fascine et enrage pour toutes les raisons que vous attendez. Chaque épisode commence par une clause de non-responsabilité juridiquement nécessaire clarifiant ce qui suit ne constitue pas un véritable avis médical. Ensuite, une équipe de membres du personnel de Goop – dirigée, bien que généralement non rejointe, par «G.P.», comme leur patron est universellement connu – essaie une mode de bien-être dans un type hors site plutôt non traditionnel. En apparence, ces expériences sont mises en scène au profit de téléspectateurs qui ne partagent peut-être pas les ressources, le courage ou l’envie des participants de croire que vous tremper dans l’eau froide chaque jour peut vous donner la possibilité de repousser E. coli par la seule force de la volonté. Paltrow veille sur tout cela, son apparence rayonnante et sereine portant l’objectif final non dit de chaque traitement, régime et régime.

Cheer, Saison 1 (Netflix)

Herman: Cheer a explosé dans la première percée surprise de Netflix en 2020, mais presque certainement pas la dernière. (J’ai récemment reçu un communiqué de presse annonçant qu’une grande partie du casting est maintenant sur l’application de vidéo à louer Cameo, un signe infaillible d’une microcélébrité en plein essor.) Le spectacle est créé et largement réalisé par Greg Whiteley, le cinéaste derrière la série de football universitaire de Netflix Last Chance U. Whiteley a qualifié les membres de l’équipe d’élite du Navarro College «des athlètes les plus coriaces que j’ai jamais filmés», une description qui ne surprendra personne qui regarde leurs cascades défiant la mort. Ce qui est remarquable, cependant, c’est que Whiteley a même besoin de faire cette affirmation – une gueule de bois de la condescendance culturelle contre laquelle Cheer fonctionne si efficacement.

Menés par l’entraîneuse d’acier charismatique Monica Aldama, les pom-pom girls Navarro repoussent leurs limites physiques et se livrent à une compétition féroce, souvent les unes avec les autres. C’est tout à fait normal pour le cours d’athlétisme de haut niveau. Ce ne sont pas tous les obstacles supplémentaires impliqués pour les pom-pom girls et le cheerleading en tant que sport. Avant que Cheer ne plonge dans la saison de Navarro au printemps 2019 ou ne développe même ses personnages, les têtes parlantes présentent les enjeux: il n’y a pas de version professionnelle de joie et pas de circuit supérieur pour ses sujets. Ces athlètes sont en compétition pour les plus gros enjeux qu’ils aient ou voudront, et bien que ces enjeux soient importants, ils sont contenus dans une routine qui dure un peu plus de deux minutes. La nature amateur de la joie commence à changer, un changement que Cheer explore dans le personnage de Gabi Butler, une sensation des médias sociaux qui est essentiellement une entreprise familiale. Mais pour l’instant, la valeur accordée à l’acclamation sur le plan social se reflète dans la valeur accordée à l’acclamation financièrement, c’est-à-dire pas beaucoup. Une pom-pom girl Navarro se plaint avec désinvolture qu’elle et ses coéquipiers soutiennent d’autres sports dans le cadre de leur propre sport, mais les joueurs de football et de basket-ball ne rendent jamais la pareille. Mais elle ne s’y attarde pas. Il y a du travail à faire.

The Circle, Saison 1 (Netflix)

Shea Serrano: OK, vous savez comment sur la plupart des compétitions de télé-réalité, il y a un groupe de joueurs sur une île ou dans un manoir ou autre et ils essaient tous de gagner une sorte de prix? The Circle est le même que cela – il commence avec huit joueurs essayant de se survivre pour gagner 100 000 $ – sauf que toutes les interactions entre les joueurs ont lieu sur un programme de médias sociaux appelé The Circle (photo Facebook, sauf que vous ne pouvez y accéder que quand il le veut et seulement de la façon dont il le veut, et il n’y a pas non plus de nazis). Personne ne sait qui est qui que ce soit dans la vraie vie, il ne sait que ce qu’il voit sur l’écran devant lui. Donc, plutôt que d’essayer de trouver un moyen de rendre les gens comme vous dans la vraie vie comme vous le feriez, disons, Survivor, les candidats sur The Circle doivent trouver un moyen de faire que les gens les aiment sur les réseaux sociaux, ce qui nécessite une approche très différente ensemble de compétences. De temps en temps, les joueurs doivent tous se coter de J’aime cette personne le plus à J’aime cette personne le moins. Les deux joueurs les plus populaires (et parfois le seul joueur le plus populaire) doivent ensuite choisir quelqu’un à bloquer dans le groupe.

The Expanse, Saison 4 (Amazon Prime)

Rob Harvilla: Du point de vue de l’industrie, The Expanse est également connu comme la série annulée ultra-rare que les fans irrités irréductibles ont réellement sauvé. Il a été créé à la fin de 2015 sur Syfy, a obtenu des notes décentes et des critiques souvent enthousiastes, mais s’est retrouvé injustement abandonné en 2018 après trois saisons pour des raisons commerciales compliquées. (Syfy n’a gagné de l’argent que si vous avez regardé la série en direct, essentiellement.) Entrez Jeff Bezos, sauveur de l’homme (spatial) du 23e siècle, qui a bientôt personnellement annoncé qu’Amazon Prime était entré pour sauver la série. Il a ses raisons.

La saison 4 a été diffusée intégralement sur Amazon à la mi-décembre. Il gouverne. Vous manquez toujours. Cela est dû en partie à sa portée stupéfiante, à ses effets spéciaux de torpille spatiale, à son intrigue sociopolitique riche en texte. Mais plus important encore, c’est dû à la fragilité très humaine (généralement) et très relatable (occasionnellement) de ses personnages. Comme avec, bien sûr, Game of Thrones, un univers étendu fantastique n’est aussi fantastique que les personnes habilement dessinées (ou autre) qui le traversent.

The Witcher, Saison 1 (Netflix)

Lazic: Ce qui rend The Witcher plus bizarre et folklorique qu’une histoire fantastique typique utilisant des monstres et des mutants comme métaphores pour les minorités persécutées, c’est comment cela complique la signification de ses créatures mythiques. Dans l’épisode pilote, Geralt est invité par Stregobor (Lars Mikkelsen, le frère de Mads), un vieil homme important, à tuer Renfri (l’excellente Emma Appleton), une jeune femme qui, selon lui, est un très mauvais présage pour Blaviken. Mais Renfri rétorque: Stregobor a fait de sa vie un enfer simplement parce qu’elle est née lors d’une éclipse. Geralt ne sait plus trop quoi croire – il est placé dans un état d’esprit incertain, tout comme les spectateurs vivant dans le monde réel qui savent que les monstres ne sont définitivement pas réels. Plus tard, Geralt affirmera que les dragons dorés n’existent pas, pour prouver le contraire. Même le tueur de monstres ne connaît pas bien les limites de sa propre réalité.

Little America, Saison 1 (Apple TV +)

Herman: Le mot le plus flashy dans le titre de Little America, la nouvelle série d’anthologies d’Apple TV + basée sur les histoires réelles de huit immigrants, est «Amérique»: ses idéaux, ses promesses et la façon dont ses sujets les expriment ou s’y connectent. Mais selon Lee Eisenberg, un ancien de l’Office qui a co-créé la série aux côtés des écrivains mariés de Big Sick Emily V. Gordon et Kumail Nanjiani, le «petit» est tout aussi important.

“Je plaisante en disant que les enjeux ne sont pas, comme,” La fille du président a été kidnappée, que va-t-il se passer ensuite? “”, A déclaré Eisenberg. “Lorsque vous faites une histoire qui se déroule dans une salle d’urgence, les enjeux sont très élevés; ce sont la vie et la mort. Pour la plupart, avec nos épisodes, ce n’est pas du tout le cas. Les histoires sont très personnelles et les enjeux sont, espérons-le, universels. «Je veux offrir un meilleur logement à ma famille»; “Je veux m’intégrer dans une nouvelle école.” Ce genre de thèmes et de scénarios est ce que nous recherchions, et le fait qu’ils étaient avec des gens qui sont si rarement en avant et au centre était quelque chose qui nous a vraiment excités. “

Regarder les bonus

Une collection aléatoire de films et d’émissions de télévision qui sont un peu plus hors des sentiers battus.

Que regarder si vous croyez aux meilleurs amis: Avenue 5 et Curb Your Enthusiasm ont quelque chose de plus en commun que le simple fait qu’ils ont tous deux créé de nouvelles saisons le 19 janvier: une apparition proéminente de l’une des co-stars de Playing House, la sitcom chèrement décédée qui a duré trois saisons sur le USA Network avant d’être annulé en 2017. Playing House était la co-création des vétérinaires d’UCB Lennon Parham et Jessica St. Clair, qui ont joué des amis à vie de manière assez convaincante car ils sont les meilleurs IRL. La configuration était simple: le personnage de St.Clair a perdu son emploi puissant, le personnage de Parham (enceinte) a perdu son mariage heureux, et les deux se sont associés pour cohabiter, élever un bébé et rétablir le contrôle de leur vie. Vous avez presque certainement vu St. Clair et Parham dans quelque chose: le mois dernier, c’était Parham apparaissant sur Curb et St. Clair sur Avenue 5, mais Parham est aussi un ancien d’Iannucci (elle a joué Karen Collins sur Veep), et St. Clair a agi en face de LD sur Curb Season 8. Ils se sont également récemment réunis sur un épisode de Bless This Mess (mon enregistrement en streaming de janvier), sur lequel Parham a un rôle récurrent. Si vous voulez regarder une série drôle et chaleureuse qui combine la chimie forgée en classe d’improvisation que Sam Richardson et Tim Robinson ont apportée aux Detroiters avec une distribution solide et étendue qui comprend Keegan-Michael Key et Zach Woods, recherchez Jouer Maison sur Hulu ou YouTube TV. —Ben Lindbergh

Que regarder si vous aimez l’anime à propos de l’animation: Il y a quelques années, Masaaki Yuasa a sorti son adaptation Devilman Devilman Crybaby sur Netflix, et son dernier film, The Night Is Short, Walk On Girl, dans certains théâtres du monde entier. C’était Peak Yuasa, et il n’y a pas de problème pour un réalisateur aussi rauque. Au cours de la dernière décennie, Yuasa a chevauché la télévision et les cinémas avec une confiance spectaculaire, libérant son film le plus réussi et, à mon avis, son meilleur film à six mois d’intervalle aux États-Unis.

Yuasa a ouvert la nouvelle année avec la première de sa sixième série télévisée, Keep Your Hands Off Eizouken !, maintenant en streaming de nouveaux épisodes chaque dimanche sur Crunchyroll. Adapté du manga Sumito Owara qui partage son titre, Eizouken suit trois adolescentes alors qu’elles se regroupent pour fonder un club vidéo de lycée – le «eizouken» titulaire – qu’elles espèrent intégrer dans un véritable studio d’animation. Le Midori tendu et le Tsubame insouciant développent l’œuvre d’art tandis que le froid et intelligent Sayaka développe un sens commercial douteux. Les adultes se mêlent. Les concepts indisciplinés de Midori, contestés par la physique et humiliés par des contraintes financières, célèbrent un métier désastreux. Ce n’est en aucun cas facile à vivre. —Justin Charity

Que regarder si vous aimez rire, pleurer et accents irlandais: Derry Girls de Netflix, c’est 12 épisodes de pure joie, une joyeuse balade à travers l’Irlande du Nord avec Erin – une adolescente désespérée coincée entre un enfant et un adulte – et ses amis, la disciple de la règle livresque Clare, l’étrange cousine Orla, la Michelle obsédée par le sexe, et le cousin éternellement émasculé de Michelle, James. De nature épisodique, le spectacle couvre les trajets traditionnels de la vie des adolescents, de la détention au bal de promo en passant par les parents, mais ce qui rend Derry Girls non traditionnel est son environnement et la façon dont il s’infiltre subtilement dans les scénarios. Derry Girls se déroule au milieu des années 90 à Derry, en Irlande du Nord, au moment où les Troubles – le violent conflit qui a ravagé l’Irlande et fait plus de 3 500 morts – prennent fin. C’est une période incroyablement lourde et dangereuse en Irlande du Nord, mais Derry Girls ne dépeint pas les troubles d’une manière dramatique et faite pour la télévision; au lieu de cela, il capture comment, face à une terreur inexplicable et englobante, tant d’entre nous, les humains, essayons simplement de continuer à vivre. Un spectacle aussi stupide et drôle n’a rien à voir avec cette profondeur, mais Derry Girls est exactement cela. —Andrew Gruttadaro