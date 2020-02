Le guide de la sonnerie en streaming en mars

En mars, alors que le printemps continue de nous échapper, échangez le grand air contre la nature sauvage de votre canapé. Ce mois-ci, il y a quelque chose en streaming pour tout le monde: une adaptation de jeu vidéo animée; un drame de trafic de drogue; une sombre comédie-mystère. Découvrez ci-dessous tout ce qui est nouveau sur Netflix, Hulu, Disney + et Amazon Prime, ainsi que quelques sélections personnelles du personnel de Ringer.

Nouveautés du streaming en mars

Une liste sélectionnée de films et d’émissions de télévision à venir ce mois-ci dont The Ringer est très excité.

Castlevania Saison 3 (Netflix, 3 mars)

Micah Peters: L’adaptation Netflix de Castlevania est raisonnablement fidèle à l’intrigue du troisième opus, Dracula’s Curse, même si c’est quelque chose qui s’écarte de l’esprit des jeux. On m’a dit qu’il y aurait du speed metal. (Il n’y en avait pas.) On m’a également dit que l’histoire se déroulerait davantage à Castlevania, le château de Dracula. (Ce n’était pas le cas.) Si je comprends bien, les hypothèses narratives de base de la série de jeux vidéo Castlevania sont comme celles de tout autre RPG à défilement horizontal avec une musique MIDI vrombissante. Dracula se dresse contre l’humanité; Dracula commence à anéantir l’humanité; Dracula est contrecarré par les gentils; Dracula meurt. Vous le voyez perdre et vous savez qu’il sera de retour dans le prochain épisode, tout aussi martelé et motivé par la vengeance qu’auparavant.

Westworld Saison 3 (Amazon Prime, 15 mars)

Miles Surrey: Il y a encore de l’espoir: avec Dolores et Bernard dans le monde réel, nous pouvons peut-être voir à quoi ressemblent les humains du futur tandis que les hôtes s’assimilent à leurs côtés, à la manière de Blade Runner. À tout le moins, ce sera un changement de rythme rafraîchissant par rapport aux signes extérieurs des parcs, qui commençaient à atteindre un nadir dérivé. Dans l’avenir de Westworld, Westworld, le parc devrait être placé en vue arrière. Il appartiendrait à la série de faire de même pour ses pires vices de narration.

Search Party Season 3 (Netflix, 16 mars)

Alison Herman: La première saison de la mystérieuse comédie Search Party a été une agréable, quoique acidulée, surprise. Avec sa combinaison bien calibrée de suspense authentique et de satire tranchante, l’émission TBS est devenue un ajout de dernière minute à de nombreuses listes de best-of de fin d’année et un véhicule bien mérité pour Alia Shawkat, 13 ans après son rôle d’évasion en tant que Maeby Fünke sur le développement arrêté. Shawkat joue Dory Sief, un Brooklynite de 20 ans qui trouve un débouché pour son ennui post-universitaire dans une affaire de personnes disparues impliquant un ancien camarade de classe. Au cours d’une première saison de 10 épisodes, Dory a recruté son petit ami réticent et ses meilleurs amis indifférents dans une équipe de détective amateur de fortune, menant une chasse qui les a menés jusqu’à Montréal. La saison 3 tant attendue devrait promettre plus d’ennui millénaire avec un côté de meurtre.

Luther Saison 5 (Amazon Prime, 23 mars)

Justin Charity: Luther est à son pire, et à son meilleur, quand il est autoritaire dans son pessimisme. La série met ses personnages à travers le hachoir à viande. Il n’y a pas de procédure policière dans laquelle un personnage clé est plus susceptible d’être tué de la manière la plus insensée et la plus horrible. Un coup de couteau sur Luther est plus vif et douloureux qu’un coup de couteau sur n’importe quel autre spectacle de flics. De par sa conception, Luther détruit le spectateur. Selon Idris Elba, Luther tourne exclusivement en automne et en hiver afin de ne pas laisser le soleil de Londres égayer l’ambiance du spectacle. “C’est un spectacle difficile à réaliser”, dit Elba, citant les intrigues morbides et les ressources sinistres nécessaires pour les rendre réalistes. “C’est déprimant.” Depuis cinq saisons, le personnage d’Elbe est alimenté, ironiquement, par son propre épuisement. Luther parcourt ses investigations avec une grande résilience physique malgré la grande fatigue provoquée par le malaise des traumatismes des saisons passées, qui lui ont sapé presque toutes les traces romantiques. Il est débordé. Luther perdra la notion du temps en s’échappant d’une scène de crime pour enquêter sur un fiasco sans rapport, tentant ainsi le sort dans des confrontations sensibles au facteur temps. “Où étiez-vous?” son superviseur exigera de savoir. À 17 heures, Luther a fait le tour de Londres – son long manteau de laine est une caractéristique de sa garde-robe, mais son ombre à cinq heures est un personnage en soi.

Ozark Saison 3 (Netflix, 27 mars)

Chris Ryan: Ozark est souvent comparé à Breaking Bad, et pour cause. Jason Bateman (qui se double du producteur exécutif d’Ozark et a réalisé plusieurs épisodes) est Walter White de la série – un homme à tout faire, dépouillé de sa soif de vie jusqu’à ce qu’il trouve sa vraie vocation de cerveau criminel. Laura Linney joue Wendy, une remplaçante de Skyler White, qui alterne entre se tenir près de son homme et reculer lentement. Pour Jesse Pinkman, Ozark a Ruth Langmore (jouée avec pugnacité par Julia Garner), le talent local qui guide la famille à travers ce nouvel enfer dans lequel ils se sont retrouvés. Les deux spectacles racontent l’histoire de personnages se retrouvant à travers des actes moralement transgressifs. Breaking Bad est considéré comme l’un des plus grands spectacles de tous les temps. Ozark, d’après mes recherches anecdotiques, ne l’est pas.

La vue non charitable d’Ozark est qu’il s’agit d’une version trash d’un spectacle de prestige. Mais en vérité, c’est une série qui a été optimisée pour l’ère Peak TV. Il raconte une histoire Breaking Bad à un rythme de 24. Dans Breaking Bad, il a fallu à Walter White jusqu’à la troisième saison pour révéler sa véritable occupation à sa femme. Il faut à Wendy Byrde les deux épisodes pour dire à sa fille que son père blanchit de l’argent pour un cartel de la drogue.

Quelques nouveautés que vous auriez pu manquer

Parce qu’il est difficile de tout suivre, voici quelques éléments qui ont été lancés récemment et qui méritent d’être rattrapés.

Je ne suis pas d’accord avec cette saison 1 (Netflix)

Herman: Quand un projet invoque les CV de ses collaborateurs dans le marketing, c’est souvent un appât et un changement. À partir de maintenant, chaque version de Blumhouse sera facturée comme «des producteurs de Get Out»; même si Todd Phillips revient aux comédies grossières hard-R, il sera toujours “le réalisateur de Joker nominé aux Oscars”. Déployer les crédits aide à susciter l’intérêt d’un public avec ce qu’ils savent déjà, une tâche plus facile que de vendre un nouveau concept à partir de zéro. Neuf fois sur 10, la pratique a plus à voir avec le développement de l’intérêt pour une prochaine version que la version elle-même.

Dans le cas de Netflix, je ne suis pas d’accord avec cela, cependant, la généalogie est en effet le destin. La série de sept épisodes est adaptée du travail de Charles Forsman, le même romancier graphique qui a fourni le matériel source pour The End of the F *** ing World; les deux séries télévisées partagent un réalisateur dans Jonathan Entwistle, qui a également co-écrit de nombreux épisodes. Deux producteurs exécutifs, Shawn Levy et Dan Cohen, président également Stranger Things. Et mettant en vedette Sydney “Syd” Novak, un adolescent maladroit et maladroit dont le traumatisme commence à se manifester comme des pouvoirs psychiques, est Sophia Lillis, mieux connue sous le nom de Beverly from It. (Lillis a également joué une jeune Camille dans Sharp Objects; entre Amy Adams et Jessica Chastain de It Chapter Two, «la version vieillie de célèbres rousses adultes» s’est révélée une micro-niche fructueuse pour l’actrice de 18 ans.) Il, Wyatt Oleff, qui a joué le jeune Stanley Uris dans les films, joue également le rôle d’un Stanley entièrement différent.

Vivant de New York (Netflix)

Rob Harvilla: On combat l’envie de voir cette spéciale entièrement à travers un prisme de célébrité-saleté prurace, mais le fait est que l’autre matériel de Davidson est au mieux C +: les blagues sexuelles grody, les blagues pour enfants en quelque sorte plus grotesques, l’auto-dépréciation flottante. (“J’ai trouvé un joli costume de dame à la République des bananes”, annonce-t-il, de sa tenue de scène plus natty que d’habitude. “Je ressemble à une femme divorcée qui a juste, comme, l’a mis ensemble.”) À mi-chemin, il interrompt son bégaiement pour regarder directement la caméra et dire: «Félicitations pour la baise. Merci d’avoir interrompu et de continuer à regarder. ” Grand rire maladroit. “Désolé, j’ai toujours voulu que cela se produise pendant que je regardais un truc Netflix.” Assez bien, vraiment. Mais on ne peut pas nier que Alive From New York, dans une grande partie du monde réel, existe en tant que proposition oui / non, la question étant spécifiquement Ariana Grande est-elle apparue?, Et la réponse étant Yikes.

Hunters Saison 1 (Amazon Prime)

Harvilla: Les chasseurs d’Amazon Prime, qui ont abandonné ses 10 premiers épisodes le 21 février, ne sont ni bons ni timides quant à leurs influences, à commencer (et éventuellement à se terminer) avec Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Les fantasmes de vengeance écrasante nazie. La nécessité, alors, de mettre en scène de façon somptueuse diverses atrocités nazies fictives pour attiser notre soif de vengeance. Le mélange lugubre de fantaisie et d’horreur qui en résulte est si maladroit (et luride) qu’il devient de plus en plus difficile de distinguer la fantaisie de l’horreur. Pas moins qu’une entité que le Auschwitz Memorial Museum a dénoncé une scène particulièrement vivante du pilote Hunters – un échiquier humain dont les pièces sont des prisonniers des camps de concentration forcés de se trancher la gorge pendant que ces pièces sont «prises» – comme «une folie et une caricature dangereuses» qui les deux diminuent la réalité et encouragent les négationnistes de la Shoah de continuer à le nier.

The Clone Wars Saison 7 (Disney +)

Ben Lindbergh: La nouvelle saison de The Clone Wars sera probablement plus une lettre d’amour aux fans de longue date qu’un nouveau mât destiné à élargir la portée de Star Wars; c’est la fin d’une série, pas le début d’une. Pour les fans qui ont suivi The Clone Wars depuis le début ou ont rattrapé sa bibliothèque de 121 épisodes alors qu’elle n’était pas diffusée, la nouvelle saison promet de combler les lacunes dans l’histoire de personnages emblématiques comme Ahsoka Tano et Darth Maul et de résoudre des relations et des histoires que Dave Filoni espère depuis longtemps achever. Mais en raison de la place de la série dans le calendrier de sortie de Star Wars et la chronologie fictive, l’arc final de Filoni devrait également plaire aux fans occasionnels qui arrivent dans le froid. Non seulement The Clone Wars est le seul contenu Star Wars à l’écran à venir avant le retour de Baby Yoda en octobre, mais son dernier acte pourrait nous donner un deuxième regard encore plus émouvant sur les événements climatiques de Revenge of the Sith, y compris Order 66 et La descente d’Anakin vers le côté obscur – tout en éclairant une partie de l’histoire trouble qui a préparé le terrain pour The Mandalorian, que Filoni aide à écrire, à produire et à diriger.

High Fidelity Saison 1 (Hulu)

Harvilla: La haute fidélité de Hulu est moins fantaisiste et plus ruminative que ses prédécesseurs, plus lente et plus silencieuse, exécutant doucement l’estime de soi de la génération X en son cœur à travers le filtre punitif des filles de HBO: le binaire utopie-dystopie de la ville de New York moderne et ses 8 $ – les joints de café, la maladresse mortelle toujours rapide à saper le sex-appeal, le smartphone comme outil de Satan ou du moins le capitalisme tardif, la réalité que posséder un magasin de disques en 2020 est une sorte de condamnation à mort. «La moitié du quartier pense que nous sommes des reliques lavées, l’autre moitié pense que nous sommes des hipsters nostalgiques», explique ce nouveau Rob. “Ils ont tous les deux raison.” Elle passe une grande partie de la série à obséder sur l’ordre de fonctionnement parfait pour une liste de lecture Spotify, ce qui est bizarre à première vue, mais cela souligne la réalité que le saut dans le temps d’un quart de siècle du roman à l’émission de télévision est plus choquant – étant donné les progrès dans le l’industrie de la musique – que l’échange de genre.

Créée par Veronica West et Sarah Kucserka, avec un pilote réalisé par Jesse Peretz, ancienne étudiante de Girls (and Juliet, Naked), la série rapide (10 épisodes d’une demi-heure environ) abandonne le cadre gênant «revisitez mes cinq premiers chagrins d’amour» rapidement et laisse Kravitz vibrer, calmement mais complètement, avec celui qui est en face d’elle. Cette équipe comprend son ex-exaspéré le plus récent Mac (Kingsley Ben-Adir), et le chanteur-compositeur écossais foxy mettant à jour le rôle de Lisa Bonet (Thomas Doherty), et le nouvel intérêt amoureux mi-schlub / mi-stud nommé Clyde (Jake Lacy ) qui elle passe la plupart des cinq premiers épisodes à abuser. (Lacy a joué en face de Jenny Slate dans le grand enfant évident de 2014 et excelle clairement à absorber les abus des fantasmes des héroïnes rom-com du 21e siècle.) High Fidelity fonctionne beaucoup mieux comme une programmation légère de la Saint-Valentin que comme une sociologie profonde; le but de cette entreprise est que les gens qui prennent la culture pop trop au sérieux sont de terribles humains voués au ridicule et au désespoir.

Giri / Haji Saison 1 (Netflix)

Brian Phillips: Giri / Haji, la série policière centrée sur le Japon et produite par la BBC qui est désormais disponible sur Netflix, adore ce genre de changements narratifs soudains. «Loves» pourrait même le minimiser. Je ne pense pas avoir jamais vu un spectacle qui voulait être plus de spectacles à la fois que Giri / Haji, ou un spectacle qui a largement réussi à être plus de spectacles à la fois, ou un spectacle qui n’a pas réussi plus intéressant à devenir plusieurs types de montre qu’il n’avait rien à faire pour essayer d’être en premier lieu. Il s’agit d’une série d’action ultraviolente qui s’inscrit également dans un drame lesbien de passage à l’âge adulte. Un patron du crime de Cockney lissant une ancienne comédie de Guy Ritchie partage le temps d’écran avec des flashbacks animés de mauvaise humeur qui évoquent la récente dévotion de Netflix à l’anime. Les os du spectacle sont ceux d’un noir de procédure dur; le point culminant du spectacle – je mettrais «alerte spoiler» ici, mais vous penserez que je mens jusqu’à ce que vous l’ayez vu – est une longue danse interprétative.

Narcos: Mexico Saison 2 (Netflix)

Surrey: Vous pouvez vous attendre à beaucoup de choses lorsque vous regardez Narcos – une violence choquante, des demeures fastueuses, la mode des années 80, des narcos poignardés, des tas d’argent, encore plus de tas de cocaïne – mais une chose à laquelle vous ne vous attendez pas est une torsion. Il s’agit, après tout, d’une série vaguement basée sur des événements historiques, donc il ne sert à rien de retenir quelque chose de grand au public quand ils peuvent simplement trouver les réponses, c’est-à-dire ce qui est arrivé à Pablo Escobar ou aux nombreux autres seigneurs de la drogue avec des surnoms stupides comme ” Le Seigneur des cieux »- sur Wikipedia. (Ce n’est pas un problème, car l’émission crée une atmosphère riche qui convainc les téléspectateurs de rester; la meilleure façon de le décrire est que c’est la nourriture réconfortante Prestige TV.)

Love Is Blind Saison 1 (Netflix)

Herman: Love Is Blind est une expérience cringey, le genre de spectacle qui attirera autant de globes oculaires de la curiosité ironique qu’un investissement crédule. (Pas de manque de respect ici: cette dynamique a assez bien fonctionné pour l’influence la plus évidente de l’émission.) La partie «aveugle» de la prémisse est certainement la plus flashy: 20 individus, 10 hommes et 10 femmes, se trient en paires sur la base de rien de plus de quelques jours de conversation, séparés par un mur. Mais comme l’ont expliqué les hôtes Vanessa et Nick Lachey, ce qui vient ensuite est beaucoup plus horrible: les couples nouvellement forgés partiront en vacances, emménageront ensemble et rencontreront leurs parents sur une chronologie très accélérée. Tout est sur le point d’aboutir à un mariage, programmé pendant 40 jours après le début de «l’expérience» – le mot de Lacheys -. C’est comme un film slasher pour les phobes d’engagement.

Mythic Quest: Raven’s Banquet Saison 1 (Apple TV +)

Lindbergh: [Mythic Quest’s] studio semble si dysfonctionnel qu’il est difficile d’imaginer un chef-d’œuvre émergeant du désordre, mais que la tourmente reflète les histoires d’horreur de la vie réelle derrière de nombreux grands jeux. “C’est un miracle que n’importe quel jeu soit créé”, explique un designer épuisé à Schreier dans Blood, Sweat et Pixels. Qu’ils soient construits par une seule personne ou par des centaines, de nombreux jeux fonctionnent sur du code opaque bricolé dans des délais si serrés que certaines fonctionnalités peuvent encore être cassées ou non testées des semaines ou des jours avant que la version finale ne devienne or. Comme le note Schreier, “Chaque jeu vidéo est réalisé dans des circonstances anormales.” Les circonstances de Mythic Quest peuvent être plus anormales que la plupart des autres, mais la série trouve l’humour dans une version renforcée de l’enfer du développement réel.

Dans une certaine mesure, les créateurs de Mythic Quest ont dédié les joueurs à la cour: Rob McElhenney a présenté la série à l’E3 en juin dernier, et le script de l’émission supprime les DOT et les OP, les boîtes à butin et les versions vanille sans s’arrêter pour expliquer chaque instance de jargon spécialisé. Mais la plupart de ces termes sont clairs du contexte, et l’attrait de la série ne dépend pas d’une vaste expérience avec les jeux ou les MMO. La comédie de Mythic Quest provient de conflits familiers à tous ceux qui ont un emploi, et elle ne nécessite pas une connaissance intime des jeux, pas plus que la Silicon Valley ou The Office ne nécessitent une connaissance intime des industries de la technologie ou du papier. McElhenney a déclaré au Hollywood Reporter que la salle des écrivains était divisée entre les joueurs et les non-amateurs pour garantir que la série servirait les deux publics.

Regarder les bonus

Une collection aléatoire de films et d’émissions de télévision qui sont un peu plus hors des sentiers battus.

Que regarder si vous voulez une histoire d’amour inattendue: Je ne pourrais pas vous dire le moment où Fleabag est devenu mon émission préférée de 2019, mais je peux identifier la seconde où elle est devenue une obsession personnelle. À la fin du troisième épisode de la deuxième saison, la star éponyme, jouée et écrite par Phoebe Waller-Bridge, est en conversation avec son amour interdit, le prêtre. “Nous n’allons pas faire l’amour”, lui dit-il. “Mais j’aimerais vraiment être ton ami.” Elle dit qu’elle aimerait aussi être son amie, avant de se tourner vers la caméra et de dire au public qu’ils “dureront une semaine”. Jusqu’à présent, tout est normal: depuis le premier épisode diffusé en septembre 2016, la seule vraie constante de la série était Fleabag brisant le quatrième mur pour nous parler directement, et d’une manière qui n’est pas remarquée par ceux qui l’entourent. Cette fois, cependant, c’est différent.

“Ca c’était quoi?” lui demande le prêtre. “Où venez-vous d’aller?” Pendant trois ans et neuf épisodes, Fleabag nous a parlé en toute confidentialité. Mais finalement, elle a vu. L’énergie cinétique de l’interaction a non seulement le pouvoir d’alimenter tout Londres, mais elle confirme la première ligne que Fleabag dit à la caméra de la saison: c’est une histoire d’amour. —Shaker Samman

Que regarder si vous souhaitez apprécier vos amitiés: Si vous diffusez toujours notre liste de lecture des meilleures chansons déchirantes, alors voici le meilleur film qui va avec. Attendre pour expirer – venir à Hulu le 1er mars – est un vieux mais un goodie. En un peu plus de deux heures, vous ferez l’expérience de l’amour et de l’amour perdu; les cœurs se brisent et les cœurs raccommodés; des larmes de rire trop fort et des larmes de trop pleurer. Mais, plus important encore, Waiting to Exhale vous permet de nouer une amitié étroite et indéfectible. Installez-vous confortablement avec un verre de vin et un groupe de vos meilleurs amis pour vous adonner à cette histoire originale de Terry McMillan. Ce casting all-star présente Whitney Houston, Angela Bassett, Loretta Devine et Lela Rochon à l’apogée de leur apogée des années 90. (P.S. Outre Tina Turner, Bernadine Harris est le personnage le plus emblématique de Bassett, rien que pour cette scène.) —Jordan Ligons

Que regarder si vous voulez vous sentir stressé pendant deux heures et demie: Il n’y a pas de meilleur moyen d’échapper aux cruautés de la vie quotidienne qu’en regardant un film sur la cupidité, la mort et la parentalité horrible, l’amirite? Pour une période mauvaise mais culturellement enrichissante, partez pour les champs de pétrole avec Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood, le film de Paul Thomas Anderson de 2007, disponible sur Netflix le 1er mars. Une épopée vaguement basée sur le roman d’Upton Sinclair Oil !, the le film couvre 30 ans de triomphes et de trahisons liés au pétrole. La bande sonore, écrite par le guitariste de Radiohead Jonny Greenwood, rappelle le bourdonnement d’un foret de dentiste alors qu’il perce dans votre molaire. Tous ces éléments combinés vous feront serrer les muscles avec anxiété pendant la durée du film. Ne dis pas que je ne t’ai pas prévenu! —Charlotte Goddu