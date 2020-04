Le guide de la sonnerie pour le streaming en avril

En avril, notre garde-robe printanière n’est plus qu’un «pyjama» et le «nettoyage de printemps» est passé d’une activité ponctuelle à un passe-temps quotidien. Heureusement, le streaming est également une distraction bienvenue, et ce mois-ci, il y en a pour tous les goûts: une satire sur les vampires; un thriller en langue étrangère; un roi tigre excentrique. Découvrez ci-dessous tout ce qui est nouveau sur Netflix, Hulu, Disney + et Amazon Prime, ainsi que quelques sélections personnelles du personnel de Ringer.

Nouveautés du streaming en avril

Une liste sélectionnée de films et d’émissions de télévision à venir ce mois-ci dont The Ringer est très excité.

What We Do in the Shadows Saison 2 (Hulu, 16 avril)

Alison Herman: En tant que critique, il est difficile de savoir quoi faire d’un spectacle comme What We Do in the Shadows, la demi-heure FX qui transforme l’impeccable faux documentaire de 2015 en une sitcom impeccable. Dans un monde post-office, les témoignages de Shadows et les caméras portatives ne sont pas innovants; l’intrigue recycle simplement la configuration des colocataires du film comme des suceurs de sang du film, échangeant la Nouvelle-Zélande pour Staten Island et ajoutant de nouveaux personnages comme un redoutable «vampire énergétique». Il n’y a pas grand-chose à ajouter au-delà de “c’est drôle”. En tant que téléspectateur, bien sûr, c’est le dessin entier de Shadows: une comédie follement inventive, astucieusement écrite et profondément hilarante qui ne nous demande pas de faire beaucoup plus que de rire. Entrer dans la peau caverneuse de Jemaine Clement et Taika Waititi n’est pas une tâche facile, mais une distribution dirigée par Matt Berry et Natasia Demetriou – avec l’aide de joueurs de soutien comme Beanie Feldstein et même une camée surprise Tilda Swinton – relève plus que le défi. Shadows est la preuve (in) vivante que lorsque les blagues sont assez bonnes, elles peuvent parler d’elles-mêmes.

Insecure Season 4 (HBO, 12 avril)

Herman: Insecure est le spectacle estival par excellence, comme une paire d’espadrilles cassée, vous pouvez toujours vous replonger au moment où le temps se réchauffe suffisamment. Les somptueux plans symétriques de South L.A., la bande originale impeccablement organisée, la chimie sans effort entre la co-créatrice Issa Rae et sa co-vedette Yvonne Orji – tout est de retour là où nous l’avons laissé. Comme de nombreuses comédies, Insecure se nourrit de cohérence.

The Good Fight Saison 4 (Amazon Prime, 9 avril)

Herman: The Good Fight vend les actes de grande envergure de ses scripts en bénéficiant du plus grand nombre de talents d’acteur à la télévision … Et les flexions de casting constantes soutiennent les excellentes pistes uniformément excellentes de [Margo] Martindale, Alan Alda, F.Murray Abraham, Matthew Perry, Gary Cole, Jane Lynch, Brian Stokes Mitchell, Michael Ian Black, Andrea Martin et Matt Walsh, entre autres, faisant des camées ou apparaissant dans des rôles récurrents. Bien que l’expérience d’observation de The Good Wife ne soit pas une condition préalable pour profiter de The Good Fight, une connaissance de l’univers étendu de The Good Wife / Fight améliore la procédure; après [countless] épisodes dans cet environnement partagé, presque tous les visages sont familiers, et même les personnages les plus mineurs portent des personnalités distinctes … Chaque épisode est une mini-réunion.

Parasite (Hulu, 8 avril)

Adam Nayman: Si les meilleurs thrillers sont ceux qui travaillent pour retirer le tapis de sous le spectateur, Parasite, avec son introduction trompeusement bien préparée et étonnamment réalisée d’un récit complètement séparé (mais insidieusement lié) qui se cache sous les pieds des personnages, se double sur le sentiment vertigineux de ne pas savoir où vous en êtes. Sa brillante section centrale pivote sur la meilleure révélation depuis l’invocation par Get Out du «lieu englouti» et de Bong [Joon-ho]La sociologie n’est pas moins puissante que celle de Jordan Peele. En fait, un double projet de loi sur le moi-ombre de Parasite et Peele serait instructif, à la fois en termes d’approches étrangement similaires à un zeitgeist post-millénaire dans lequel l’aspiration de classe et la rage ont fusionné en une seule entité en fusion, et aussi pour montrer combien plus habile, Bong est en train de fusionner la comédie, la terreur, le drame, le symbolisme et un sens aigu de l’histoire cinématographique dans un ensemble entièrement intégré.

Quelques nouveautés que vous auriez pu manquer

Parce qu’il est difficile de tout suivre, voici quelques éléments qui ont été lancés récemment et qui méritent d’être rattrapés.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Netflix)

Jesse Locke: Résumer Joe Exotic est à peu près aussi difficile que de le garder dans une cage. Pourtant, c’est là que le gardien de zoo de l’Oklahoma se trouve après avoir été condamné à 22 ans de prison fédérale pour maltraitance des animaux et tentative de meurtre pour la location de Carole Baskin, sa rivale amère dans le jeu de la faune. La collection de projets créatifs de Joe était presque aussi élevée que sa liste de condamnations pénales.

Le fondateur d’armes à feu, de mulet, flamboyant et gai du G.W. Exotic Animal Park est la star de la nouvelle série documentaire de Netflix Tiger King et du podcast éponyme qui l’a précédé. Sa quête incessante de la gloire comprenait une émission de téléréalité autoproduite, des campagnes politiques ratées et une carrière musicale étonnamment impressionnante. Comme tous les spécialistes du marketing à plusieurs niveaux, Joe est un escroc, mais il y a une passion sincère derrière ses choix artistiques qui vous donne envie d’acheter ce qu’il vend.

Faire la coupe (Amazon Prime)

Herman: En début de saison, [Tim] Gunn informe ses accusations que Making the Cut «n’est pas un concours de couture». Ce que les juges recherchent, nous dit-on à maintes reprises, c’est “la prochaine grande marque mondiale”, une phrase que Gunn prononce à un moment donné avec de vraies larmes dans les yeux. “Le créateur de la marque est tout aussi important que les vêtements”, [Heidi] Klum déclare avant chaque séance de jugement de l’épisode. Les concurrents sont régulièrement critiqués pour leur manque de cohérence, et donc de lisibilité, dans leur apparence; il est toujours plus facile de commercialiser ce que vous pouvez mettre dans une boîte. L’accent mis sur l’image de marque n’est pas nécessairement erroné à l’ère des médias sociaux, il se sent tout autant comme le reflet du nouveau patron de Klum et Gunn que le monde de la mode chair et sang.

Petits feux partout (Hulu)

Herman: Développé par l’écrivain de télévision vétéran Liz Tigelaar et réalisé en partie par Lynn Shelton, Little Fires Everywhere n’atteint pas les sommets de la première itération de Big Little Lies mais c’est toujours une montre addictive, en partie parce qu’elle se faufile dans un cadre de plus en plus reconnaissable. Le spectacle ne peut pas toujours équilibrer tous les modes qu’il jongle: minisérie old-school (axée sur les problèmes, avec des notes de spécial après l’école) et nouvelle (ancrée dans les étoiles, axée sur les personnages); commentaire social réaliste et mélodrame pur et non coupé. Mais il est suffisamment conscient de ses points forts pour tenir ses promesses: un choc des titans entre [Reese] Witherspoon et [Kerry] Washington.

Hey Big Boy Comedy Special (Netflix)

Rob Harvilla: Que pouvez-vous faire d’autre maintenant, mais rire, et plus le rire est inapproprié, mieux c’est? [Bert] Kreischer est un humain incroyablement joyeux et sans cote de NC-17: l’un des morceaux les plus savoureux de cette nouvelle spéciale impliquant sa femme, LeeAnn, est une anecdote sur le moment où elle l’a surpris en train de regarder une vidéo porno avec le titre «No Mercy for Ma gorge.” Comme Anthony Jeselnik ou son ami proche Joe Rogan, Kreischer est à la fois ingouvernable et apparemment non annulable: Hey Big Boy revient avec une longue vignette dans laquelle il commande la même boisson (café noir) au même caissier noir Starbucks tous les jours et essaie de divertir ce caissier avec une succession de blagues extrêmement de couleur, à l’horreur éventuelle de deux femmes blanches debout à proximité. Bientôt, il est passé à ses récits d’être le propriétaire d’armes à feu le moins responsable au monde. Utilisez votre imagination pour tout cela, mais son imagination est plus, euh, vive.

Devs Saison 1 (Hulu)

Surrey: La prémisse de Devs est assez simple: un ingénieur logiciel essaie de découvrir la vérité derrière la mort mystérieuse de son petit ami, et comment la société de technologie géante (appelée Amaya) pour laquelle ils travaillent tous les deux pourrait être derrière ce qui lui est arrivé. Mais il ne faut que deux épisodes – et en réalité, environ 30 minutes de la première – pour que la série suscite des questions approfondies sur la nature du libre arbitre, les horreurs du progrès technologique et la façon dont l’humanité pourrait être l’architecte de notre propre disparition. Vous savez, des trucs typiques d’Alex Garland.

Dave Saison 1 (Hulu)

Danny Heifetz: [Dave] Burd a transformé l’histoire de sa carrière de rap en une émission de télévision pour FXX, qui … le présente comme la star dans son premier rôle d’acteur. Burd a co-écrit le show avec Jeff Schaffer, un vétérinaire de Seinfeld qui a co-écrit Curb Your Enthusiasm avec Larry David et a créé le show FX The League. Dave raconte la tentative de Burd de passer du «rappeur YouTube avec la petite bite» à un rappeur professionnel et respecté. Le spectacle se moque du privilège (il sort de l’argent de la bar-mitsva de la banque pour acheter un vers du long métrage du rappeur YG) et du langage codé (il appelle un beat «urbain», incitant un producteur noir à demander pourquoi il parle comme un maire). Mais Burd a mis ses insécurités à vie au sujet de son pénis au cœur de l’émission.

Ozark Saison 3 (Netflix)

Herman: Il y a quelque chose de captivant dans la façon dont effrontément – joyeusement, presque – Ozark vérifie les cases du drame post-anti-héros. Les mots «bingo granuleux» occupent une place importante dans mes notes sur la dernière heure de Netflix, et Ozark, la série à front de Jason Bateman dans laquelle la haute finance rencontre une ville de vacances à bas loyer, joue le jeu hypothétique avec aplomb. Monologues menaçants et sérieux: vérifiez. Travailleurs du sexe utilisés comme décoration: vérifier. Une épouse complice qui prétend, concernant sa dernière action semi-légale, “Je l’ai fait pour notre famille”: check. Voilà le jeu!

Regarder les bonus

Une collection aléatoire de films et d’émissions de télévision qui sont un peu plus hors des sentiers battus.

Que regarder si vous vous ennuyez en quarantaine: Love Island est essentiellement une grande quarantaine, mais avec très peu de distanciation sociale. Une dizaine de Britanniques passent huit semaines à chercher l’amour dans l’enceinte d’une villa partagée qui a des enseignes au néon comme “vibey” et “trust in your sauce” montées sur les murs. Ils se couplent les uns aux autres, relèvent des défis absolument fous et rivalisent pour l’amour de leurs compagnons insulaires et l’affection du public, tout en tandis que les producteurs introduisent de nouveaux personnages et puisent dans un puits profond de tours sauvages et arbitraires pour fomenter le drame. C’est la télé-réalité qui est passée à 11; une émission de rencontres au micro-ondes sur la plus haute puissance. L’approche séquestrée de Love Island est également unique en ce qu’elle oblige les candidats à communiquer et à passer du temps entre eux; pour tous les drames, de nombreux insulaires nouent de véritables connexions et des amitiés significatives (si c’est ce que vous recherchez dans vos sélections de télé-réalité). Avec six saisons gigantesques toutes disponibles sur Hulu, c’est le moment idéal pour commencer votre voyage sur Love Island. —Isaac Levy-Rubinett

Que regarder quand vous avez soudainement envie de dire: “Ouaip, c’est moi!”: Je suis reconnaissant de la puissante nostalgie que Disney + abrite. Lorsque That’s So Raven a été présenté pour la première fois, je me souviens précisément d’avoir été chez ma grand-mère pour une occasion de fête. Mes parents, tantes et oncles, cousins ​​et grands-parents regardaient tous la télévision dans le salon et j’ai annoncé que je devais regarder cette émission spécifique, à cette heure précise, et je voulais la regarder sur la «grande télévision». Ils ont accepté, et par le troisième bâillon comique du pilote, toute ma famille s’est déchaînée. C’est tellement Raven que c’était ce genre de spectacle. Maintenant, alors que je le revois près de 17 ans plus tard, je ris encore fort tandis que Raven Baxter tente de naviguer au lycée en tant que médium secret. Les costumes, les farces, les intérêts amoureux, la mode, le drame – ça ne vieillit jamais. C’est tellement important d’avoir une représentation à la télévision, une leçon que j’ai appris plus jeune en regardant Disney Channel. Toutes ces années plus tard, c’est cool de rire des bouffonneries de cette fille noire maladroite et de dire: “Ouaip, c’est toujours moi.” —Jordan Ligons

À surveiller lorsque vous effectuez des retraits USWNT: Il y a eu un moment dans les premières années où, et le reste de mon équipe de football du collège, j’ai vraiment cru que Jonathan Rhys Meyers était l’archétype d’un homme de premier plan. C’est une chose étrange à considérer maintenant, étant donné que je n’ai pas la moindre idée de son dernier projet. Mais je peux retracer la tendance directement à la sortie de 2002 de Bend It Like Beckham. Le rom-com britannique était une caractéristique familiale idéale pour les jeunes filles qui avaient récemment adopté Mia, Bri et Brandi comme modèles après la victoire en tirs au but de l’USWNT en 1999. J’ai passé beaucoup de vendredis soir, après Blockbuster, dans le sous-sol d’un coéquipier, pour discuter de ce que nous allions faire avec les compétences de jeu de jambes de Jess, les tripes de Jules, et, bien sûr, l’attention de la couveuse Coach Joe, jouée par Meyers.

Bend It Like Beckham est drôle et doux et inspirant et présente cette superbe chanson de Basement Jaxx! Je ne sais pas comment la représentation des thèmes du film – la politique raciale à Londres, les sports féminins, une relation joueur-entraîneur, le sexe et les attentes de la société – se tiendra en 2020. La seule façon de le savoir est de la revoir; cette fois un peu plus vieux, un peu plus sage, et peut-être un peu plus lent sur un terrain de football. —Jacqueline Kantor