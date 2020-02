Le guide de l’idiot pour gagner le meilleur film

1917 a eu un coup dur sur les remises de prix préliminaires, dominant aux BAFTA au cours du week-end. Une victoire des WGA pour Parasite crée-t-elle une lumière du jour pour la sensation sud-coréenne? Amanda et Sean décomposent les chances du film en plongeant profondément dans le système de scrutin préférentiel que l’Académie utilise pour déterminer son vainqueur du meilleur film (2:15). Ensuite, ils font valoir que Parasite est le bon choix pour le prix, célébrant son écriture, sa conception de la production, ses performances, sa mise en scène et bien plus encore (37:02).

