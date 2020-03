Le Guide du Streaming: Neuf films extrêmement longs et extrêmement bons

“Aucun bon film n’est trop long, et aucun mauvais film n’est assez court”, a écrit Roger Ebert, qui avait, bien sûr, tort: ​​il y a beaucoup de films dignes qui pourraient perdre une ou deux scènes, et certains terribles qui pourrait être encore plus agréable d’un point de vue masochiste avec une durée de fonctionnement prolongée. La durée d’attention et l’endurance sont aussi subjectives et individualistes que toute autre chose, bien sûr, mais il y a quelque chose à dire pour le type de téléspectateur avec insigne d’honneur qui vient avec s’asseoir à travers quelque chose comme l’exploration de sept heures et demie du Sátántangó du maître hongrois Béla Tarr (1994), surtout lorsque, à la fin de l’année dernière, l’étalement de 210 minutes de l’Irlandais s’est révélé source de divisions. La liste suivante d’excellents films de plus de trois heures n’est pas conçue simplement comme un tueur de temps pour les cinéphiles fous, mais comme un moyen de comparer et de contraster la façon dont les films réalisés dans différentes époques, pays et genres utilisent la durée comme une technique et une arme – comme un moyen d’endormir nos sens, puis de les rehausser à nouveau.

Géant (1956)

Le titre du vainqueur aux Oscars de George Stevens est un euphémisme: ce mélodrame au Texas se déroule sur 201 minutes, coulant aussi majestueusement que n’importe quel western. L’appariement de Rock Hudson et Elizabeth Taylor en tant que riche éleveur et le mondain qui devient sa femme était aussi étoilé qu’en 1956, mais le film appartient à James Dean, qui apparaît tôt comme bricoleur corné à Hudson’s employ avec des dessins sur la femme du patron – que le meilleur homme gagne. Le contraste entre le style d’acteur robuste et raffiné de Hudson et l’approche plus électrique de Dean donne à Giant l’énergie dont il a besoin pour propulser son récit massif s’étalant sur des décennies, qui englobe les thèmes des grandes entreprises et du changement social dans les sommets de son triangle amoureux central. L’ampleur du film de Stevens, avec ses immenses derricks pétroliers et ses lignes d’horizon sans fin, a suffi pour mériter au réalisateur un Oscar; l’ombre du film tombe sur d’innombrables successeurs, y compris et surtout Il y aura du sang, qui a été partiellement tourné dans quelques-uns des mêmes endroits.

Jeanne Dielman, 23 ans, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)

Cinéma social par excellence, le classique minimaliste de Chantal Akerman se déroule dans l’appartement éponyme de son héroïne titulaire. Pendant la majeure partie de sa durée de près de trois heures et demie, nous regardons l’actrice Delphine Seyrig – une fois une starlette glamour de la maison d’art, qui entre alors dans l’âge mûr – incarne Jeanne Dielman alors qu’elle se déplace, lentement et en temps réel, à travers une série de rituels domestiques terne. Nous nous familiarisons tellement avec la routine quotidienne de Jeanne que, au fur et à mesure que le film avance, même des variations mineures de ce qu’elle enregistre comme des événements dramatiques, et les détournements majeurs ressemblent à des tremblements de terre (en quelque sorte, Jeanne Dielman est un film catastrophe, un compte à rebours pour un événement inévitable et éruptif; il y a même un essai vidéo IndieWire l’encadrant comme un film d’action). Si vous pouvez accepter que risquer l’ennui par la répétition est une stratégie dramatique valable – c’est-à-dire une façon de bercer le public dans un faux sentiment de sécurité – alors le film d’Akerman brille d’un éclat dur et froid. Son vide apparent laisse notre esprit vagabonder jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas. Ce qui se passera ensuite restera dans votre mémoire pour toujours.

Barry Lyndon (1975)

Le roman de William Makepeace Thackeray de 1844, La Chance de Barry Lyndon, est une flotte, un picaresque littéraire en roue libre; pour son adaptation cinématographique, Stanley Kubrick a ralenti le rythme de l’histoire à une rampe majestueuse de défilé. La mélodie circulaire et bourdonnante de “Sarabande” de Haendel sert de chanson thème de Barry Lyndon et également une déclaration de but artistique, un beau morceau de musique galbé qui tourne au ralenti en place, se résolvant lentement par incréments. Post-2001: A Space Odyssey, la stratégie de Kubrick était d’imposer du temps à son public comme une présence lourde, palpable et même oppressive; ici, le sentiment de torpeur contribue simultanément à attirer l’attention sur la beauté picturale des images – compositions grand écran évoquant la lumière et la coloration des peintures du XVIIIe siècle – et le déterminisme sinistre et fataliste du récit, dans lequel Ryan O’Neal veut devenir aristocratique de Ryan O’Neal. anti-héros monte au-dessus de sa station pour être abaissé par le destin et la vanité.

Les bonnes choses (1983)

L’adaptation par Philip Kaufman du livre de Tom Wolfe sur les pilotes militaires qui ont servi de cobayes de facto pour le programme spatial américain s’étend sur 15 ans et présente près d’une douzaine de personnages principaux – une combinaison d’éléments qui justifient sa longueur. Comme sa source, The Right Stuff est vivant et journalistique, juxtaposant plusieurs types différents de machisme alpha-masculin, des cow-boys laconiques aux chefs techniques ringards. Son souci du détail signifie que chaque étape du processus scientifique et bureaucratique enchevêtré derrière la formation de la NASA (ainsi que ses réalisations ultérieures) est bien documentée. Où 2001: une odyssée de l’espace dépeint les astronautes (et l’humanité) comme étant à la merci d’une intelligence extraterrestre supérieure, The Right Stuff trouve ses personnages imposant leur volonté à l’inconnu, culminant dans une pièce décisive représentant John Glenn (Ed Harris) en orbite pendant laquelle le temps semble, d’une manière exaltante, s’immobiliser.



JFK (1991)

L’un des films de studio les plus frénétiquement montés jamais réalisés, JFK est un paradoxe, un film d’une vitesse imparable qui semble s’éterniser. En 1991, Oliver Stone a eu deux Oscars du meilleur réalisateur et l’oreille de l’Amérique, et a choisi de déposer ce morceau thermonucléaire d’agitprop dans des multiplexes, en utilisant l’histoire réelle de la Nouvelle-Orléans D.A. L’enquête de Jim Garrison sur l’assassinat de Kennedy comme tremplin pour dramatiser une série de grandes théories du complot unificatrices englobant l’événement et ses conséquences. Les affirmations historiques et les affirmations de vérité du film sont ridicules. Ce qui importe, c’est moins la substance de l’argument de Stone – qui lâche vaguement LBJ et Nixon dans une cabale de tueurs royaux avec des dissidents cubains et Lee Harvey Oswald – que sa nature de chien hirsute sans fin, le sentiment que ses inférences et insinuations pourrait s’étendre à l’infini. Presque toutes les scènes de ce film de trois heures sont magnifiquement brunies, rythmées et rythmées pour une intensité maximale – imaginez Steven Spielberg réalisant une saison entière de Drunk History – mais la meilleure partie est de loin le monologue de 10 minutes de l’agent fictif et omniscient de Donald Sutherland “X”, qui emmène la garnison de Kevin Costner à travers le miroir et le dépose (et nous) de l’autre côté, épuisé et ravi.

Hoop Dreams (1994)

Conçu à l’origine comme un court métrage de 30 minutes sur un terrain de basket de Chicago et ses joueurs, le chef-d’œuvre sportif de Steve James a grandi et évolué avec ses sujets. Au cours de près de trois heures, James suit les adolescents William Gates et Arthur Agee alors qu’ils sont recrutés dans des quartiers populaires vers un lycée chic (principalement blanc), tirant parti des attentes potentielles extrêmement élevées contre les réalités du sol représentées par leurs familles, leur milieu socioéconomique et leurs personnalités encore en formation. À la fois une exploration rigoureuse du complexe industriel éducatif sportif et un portrait intime, Hoop Dreams a été l’un des seuls films de non-fiction des années 90 à traverser le courant dominant, attirant l’attention des joueurs de la NBA et totalisant plus de 10 fois son budget.

Gangs de Wasseypur (2012)

Comme Kill Bill, Gangs of Wasseypur a été divisé en deux parties pour une sortie en salles: cinq heures d’intrigues mafieuses multidirectionnelles à Jharkhand ont été jugées trop pour une seule séance. Dans ses grandes lignes narratives et thématiques, le réalisateur Anurag Kashyap s’est inspiré de sagas de crime d’ensemble comme The Godfather, bien que le style précipité du film, basé sur le montage, soit plus proche du Scorsese of Goodfellas. Le film couvre près de 60 ans, à commencer par l’indépendance de l’Inde en 1947 et le développement de Wasseypur en tant que ville charbonnière dont la richesse économique est la source de tensions entre trois formidables familles criminelles. Dans la partie 1, dans le contexte des années 1970, le nouveau patron de la mafia Sardar Khan (Manoj Bajpayee) jure qu’il se vengera de l’assassinat de son père. Dans la partie 2, ses fils adultes – divisés comme les garçons Corleone en prétendants, prétendants et moutons noirs sacrificiels – perpétuent l’héritage familial. Échelle gigantesque et extravagantement tourné et chorégraphié, Gangs of Wasseypur n’est pas nécessairement réaliste – au lieu de cela, c’est un feuilleton glacé et sanglant qui va trop tôt et souvent, reflétant, réalisant et satirisant les fantasmes démesurés et scandaleux de films de gangsters de ses personnages.

Nymphomane (2013)

En tant que toxicomane détestable, racontant sa vie et son temps sales, Joe de Charlotte Gainsbourg gronde à travers la comédie érotique de Lars von Trier comme un train de marchandises – c’est une performance de tour de force qui piétinerait la plupart des ensembles de films dans le sol. Mais Nymphomaniac a un casting incroyablement éclectique de cinglés (Willem Dafoe, Udo Kier) et des stars de cinéma agissant bizarrement (Uma Thurman, Shia LaBeouf), et leur endurance va très loin pour garder les choses en sueur, grotesques et drôles pendant plus de quatre NC -17 heures. Quelque part dans le récit de la luxure coupable et de l’abaissement et de la dégradation violents de Joe, Von Trier essaie de dire quelque chose sur son propre art compulsif et auto-annihilant, un jeu qu’il a joué avec plus de finesse dans The House That Jack Built. Nymphomaniac est une grande monstruosité chancelante d’un film, s’arrêtant toutes les 10 minutes pour pousser et provoquer le public. Pour certains, ce niveau de gêne / audace sera trop. Pour ceux qui sont sympathiques à la philosophie artistique de «aller dur ou rentrer à la maison», cependant, l’inventaire spacieux et insatiable de Von Trier de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe mais que vous aviez trop peur de demander sera quelque chose qui mérite d’être levé et encouragé. .

Dans Jackson Heights (2015)

De tous les films de cette liste, le documentaire épique caractéristique de Frederick Wiseman est peut-être le plus difficile à regarder, non pas à cause de son contenu, mais de la normalité quotidienne animée qui fait son sujet. Tourné sur place dans une enclave multiculturelle surpeuplée du Queens, le film est la chronique d’un été observant un certain nombre d’initiatives et de projets communautaires alors qu’ils se rassemblent (et se séparent), cataloguant patiemment l’action dans les commissions scolaires, les institutions religieuses et maisons de retraite jusqu’à ce qu’elle s’additionne en une mosaïque humaine riche et palpitante. La réputation du nonagénaire Wiseman en tant qu’homme qui fait des films sur les institutions est très présente dans In Jackson Heights, mais comme les bureaucraties et les systèmes sociaux ne se font que dans les images des gens derrière (ou en dessous), il est aussi un grand humanitaire —Il a l’expérience, l’humour, l’impitoyabilité et la patience de simplement s’asseoir et regarder les interactions banales dégénérer en trucs dramatiques. En 2015, un an avant une élection nationale transformatrice, dans la vision de Jackson Heights de New York comme un melting pot savoureux et frémissant, il y avait une sorte d’utopie débordante – son New York résonnait d’une imperfection qui était, d’une manière ou d’une autre, parfaite. Maintenant, les scènes de rues ensoleillées remplies de gens – marcher, courir, crier, s’embrasser, échouer, rêver – sont improbablement nostalgiques, tout en offrant l’espoir que les communautés dont l’entretien complexe que nous tenions autrefois pour acquis peuvent être plus reconnaissantes à l’avenir. .

Adam Nayman est critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: ce livre lie vraiment les films ensemble est disponible dès maintenant chez Abrams.

