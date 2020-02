Le guide Harrison Ford pour le téléphoner en

Dans un profil GQ 2017 lié à la sortie du Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, Harrison Ford semblait plus concentré sur le prix de l’aviation qu’il recevait ce jour-là que sa carrière d’acteur. (La même année, Ford a failli heurter un jet d’American Airlines sur une piste de l’aéroport John Wayne d’Orange County, à la suite d’un incident survenu deux ans plus tôt lors de l’écrasement d’un avion de la Seconde Guerre mondiale sur un terrain de golf.) Lorsqu’il a finalement été poussé pour discuter du film, il était censé faire la promotion, Ford a proposé:

“C’est une histoire qui découle naturellement de l’histoire du premier film, 35 ans plus tard”, [Ford] dit. «Et Ryan Gosling joue un nouveau personnage qui a le même travail que moi. Et c’est vraiment tout ce que l’on peut vouloir dire. “

Il me dit que lorsqu’il a été contacté à propos de cette suite, “je n’ai vu aucun inconvénient”.

Je lui demande quels étaient les avantages.

«L’expérience de faire un film qui était un peu différent de ce que je fais récemment. Et le puzzle intellectuel de celui-ci. Et j’ai été payé. Toujours heureux d’être payé. ”

Il a également cité le chèque proverbial en 2015, lorsqu’il expliquait son retour à Star Wars, la source de sa super-renommée et le fléau auto-déclaré de son existence. Et maintenant, il l’a dit aussi à propos de son tour dans le nouveau film d’action en direct de Disney The Call of the Wild, qui marque le premier rôle non secondaire que Ford, 77 ans, a joué en plus de 10 ans. Le film, sorti vendredi, adopte une approche différente de celle des adaptations cinématographiques précédentes du favori de la liste de lecture de Jack London au collège en interprétant Terry Notary, vétéran du Cirque du Soleil, au lieu d’une collection de vrais chiens comme Buck. Du film — qui sortira alors que certains d’entre nous se remettent encore du premier film animalier informatisé troublant de 2020, Dolittle — Ford avait ceci à dire, dans une interview à CBS News:

“Je veux dire, c’est un peu étrange, je roule sur le sol avec ce gars, je me gratte le ventre et je le frotte derrière l’oreille!”

«Tu faisais ça physiquement avec lui? “Parce que tu devais, je suppose, non?”

“Il y avait de l’argent impliqué!” Dit Ford.

Ah, c’est une de ses petites blagues, direz-vous. C’est cet esprit ironique de Harrison Ford. Il n’aime tout simplement pas les interviews. Je dois protester vigoureusement: je ne sais pas si c’est l’esprit ironique de Harrison Ford, car je ne sais pas si cela existe. Plutôt que de dire que Ford est drôle, il semble plus exact de dire que des contextes surgissent dans lesquels la façon dont Ford se trouve devenir un véhicule pour l’humour. Par exemple, dans le dernier film humoristique simple qu’il a joué dans — Morning Glory de 2010, un véhicule vedette pour Rachel McAdams qui se joue comme un remake budgétaire de Broadcast News, il incarne un journaliste de télévision durement mordu et anciennement respecté qui dit des trucs comme “ Les nouvelles sont un temple sacré et vous faites partie de la cabale qui le ruine… avec du horseshit »et« Les gens disent seulement «éclaircir» quand ils vont vous mettre le poing dans le cul. » Je suppose que ces lignes sont drôles, mais il ne les livre pas vraiment comme des blagues; la bande originale lunatique fait le travail à la place.

Pour revenir à l’argument de l’avocat du diable, même s’il le décrit comme une plaisanterie et n’aime pas les interviews, je ne pense pas qu’il soit moins vrai qu’au 21e siècle, Harrison est dans le jeu pour le chèques. (Pour être clair: un chèque est une bonne raison de faire la plupart des choses, comme cet article.) Quoi qu’il en soit, ma tolérance pour les explications généreuses des motivations de Harrison Ford est faible parce que – comme l’invocation inquiétante de Morning Glory peut avoir laissé entendre – je a récemment regardé presque tous les films que Ford a réalisés au cours des 20 dernières années. Considérez-le comme une sorte d’effort pour essayer de travailler vers une théorie de la fin de Ford, un check-out, ou comme un test d’endurance masochiste et entêté – mon propre effort privé gratuit.

Une partie de l’accord avec Ford, traditionnellement, est que personne ne comprend vraiment qui il est. Son personnage public énigmatique s’intéresse à l’attrait des personnages anti-héros qui ont fait de lui une star de cinéma en premier lieu: Han Solo, Indiana Jones, Rick Deckard. Nous pourrions attribuer son charme d’acteur aux excentricités fascinantes de sa mâchoire, comme la façon dont il tire un côté de sa bouche et durcit son regard un peu ironiquement. Mais il y a quelque chose de génial chez Ford qui n’a en quelque sorte rien à voir avec lui – cela découle de l’absence de quelque chose de plus que ce qui existe réellement. Pensez à de grands acteurs anti-héros comme John Wayne ou Robert Mitchum, encore plus riches et avec une consommation d’herbe plus lourde.

Qu’est-ce qui est réellement là? De nos jours, il semble être principalement un facteur grincheux éternel qui transmet fortement même dans ses performances les plus douces. Comme d’autres acteurs vétérans qui ont créé de nombreux rôles classiques dans les années 1970 et 1980, puis se sont précipités dans des eaux plus troubles et plus saccadées au cours des décennies suivantes – vous regardant principalement, Al Pacino -, il est difficile de cerner l’étincelle spéciale et personnalisée que Ford pourrait mettre dans les nouveaux rôles qu’il assume. Il est presque impossible de le détacher de la profonde mythologie socioculturelle qui l’entoure et de ses manières largement usurpées. Parfois, on se demande si une certaine performance tardive est vraiment bonne, mais notre parti pris obscurcit notre point de vue, ce qui fait que le travail d’un acteur semble flagrant et farfelu. Est-ce que le réalisateur égocentrique et échoué de Pacino dans Simone, par exemple, est une progression logique de Michael Corleone? Est-ce que le colonel Hyrum Graff, froidement émotif et sans émotion, dans l’adaptation Ender’s Game de 2013, est-il vraiment son meilleur rôle de science-fiction? Quand je mourrai et accéderai à la vérité esthétique objective du monde de l’au-delà, j’espère résoudre immédiatement de telles ambiguïtés.

En matière de qualité de performance, il est peut-être plus difficile de juger Ford alors qu’il reprend des personnages emblématiques qu’il a créés plus de 30 ans plus tôt. Dans la récente trilogie Star Wars, il s’est montré pour jouer un rôle qu’il pouvait jouer simplement en apparaissant à l’écran dans le bon costume: Han Solo. En tant que membre de la machine Rube Goldberg, obsédée par la foule, qui est un film Star Wars produit par Disney, il est un script de marche et de conversation avec un contexte et un objectif clairs. (Quant à savoir à quel point Ford est préoccupé par le produit, il a déclaré cette semaine à USA Today: “Je n’ai aucune idée de ce qu’est un fantôme de Force. Et je m’en fiche.”) Des productions comme celle-ci éliminent la possibilité d’erreur pure et simple, ou pour tout jeu trop frappant. Sa reprise de Deckard de Blade Runner ressemblait à une entreprise de sécurité similaire. Près de deux heures glaciales de film sont déroulées comme un tapis rouge pour lui et puis tout ce qu’il a à faire est juste d’être Harrison Ford – déchiré et décrépit dans une lumière sépia, ne parlant pas beaucoup, chaque mouvement et angle est chorégraphié fermement – et une fois encore une fois, il est notre protagoniste dystopique-noir préféré.

Son Indiana Jones de l’ère Obama, je dirai, est quelque chose d’un peu différent et beaucoup moins conforme au code. L’Indiana Jones de Kingdom of the Crystal Skull de 2008 rappelle un enfant vêtu d’un costume d’Indiana Jones mal ajusté. Ressemblant plus à Tom Sawyer ou à un supplément de The Indian in the Cupboard qu’à un archéologue à cape et d’épée, il est rendu sans charme et fonctionnellement déprimant par le script fastidieux et rempli de services de Steven Spielberg, qui fait des heures supplémentaires pour endormir les fans dans la complaisance comme l’ensemble du CGI -une entreprise trempée se révèle progressivement créative en faillite.

Il est plus instructif, mais certainement beaucoup plus éprouvant psychologiquement, d’étudier les films non franchisés de Ford après le 11 septembre. Ces rangs lamentables comprennent des offres désormais obscures telles que le drame de l’immigration illégale post-Crash Crossing Over de 2009 et le film étonnamment sans humour de Jon Favreau, Cowboys & Aliens. Mais c’est Paranoia en 2013, un thriller techno mort-vivant avec Liam Hemsworth comme un espion d’entreprise involontaire, qui m’a vraiment laissé frissonner et seul dans le vide. Il serait facile de considérer le rôle de Ford comme un gourou de la technologie de surveillance bourré de sang et bourré de sang Jock Goddard (nous sommes obligés de stan le nom) comme l’exemple le plus flagrant de Ford qui le téléphone. De manière distrayante, cependant, Gary Oldman – un homme qui sait vraiment utiliser une apparence modifiée pour donner l’impression qu’il fait des choix d’acteur courageux – est toujours là à côté de lui, donnant à Ford un courir pour son argent en tant que gourou de surveillance-technologie sanguinaire rival. À l’écran ensemble, les deux sont comme des nuages ​​sombres, se poursuivant et planant sur une planète extraterrestre – une très semblable à la nôtre, mais où Liam Hemsworth est une star de cinéma à succès – et la baignant dans une obscurité éternelle. Lorsque Ford a rugi: «Je vous ai nourri de pisse et de vinaigre et je vous ai dit que c’était du champagne et que vous l’aviez lapé», j’ai entendu mes os cliqueter.

La paranoïa est peut-être le film Ford le plus objectivement inepte que j’ai vu, mais en tant qu’expérience globale, c’est Rashomon par rapport au film que je dirais correctement inauguré l’ère post-agissant de la carrière de Ford: Hollywood Homicide en 2003, une tentative profondément dysfonctionnelle de mettre un torsion fantaisiste sur la formule copain-flic. Il en faut beaucoup pour ruiner un film dans lequel Martin Landau, Harrison Ford et Master P partagent une longue scène ensemble, mais Hollywood Homicide réussit à le faire, principalement sous la surveillance de Ford. Ford joue un détective homicide qui tente de décrocher un contrat immobilier moelleux sur le côté, et Josh Hartnett joue son partenaire, un acteur en herbe qui pratique pour une production de A Streetcar Named Desire. À l’écran, les deux sont comme des aimants repoussant; apparemment, ils se détestaient aussi dans la vraie vie. La caractérisation blasée de Ford et les lectures de lignes en bois – il semble essayer seulement quand il est obligé de courir – laisse Hartnett exposé: un acteur manifestement mauvais jouant un personnage qui n’est ni clairement comique ni clairement sérieux, et aussi censé être un mauvais acteur. J’ai vu relativement peu de films ostensiblement comiques aussi dépourvus de blagues que ça, et je suis un gars qui a vu The Love Guru plus d’une fois.

C’est peut-être dans les moments de passion juste quand Ford brille vraiment, pensai-je; regardons là-bas. Ce type de performance Ford est mieux illustré, bien sûr, par son rôle de Desperate Man ou de son homme se bat pour sa famille. Ceux-ci incluent ce qui pourrait être son plus grand rôle en dehors de la science-fiction et de la fantaisie – Richard Kimble dans The Fugitive en 1993 – ainsi que ses tours dans Witness en 1985, qui lui a valu une nomination aux Oscars, et Air Force One en 1997. Il n’y a sans doute eu qu’un seul film Ford de ce millésime au cours des 20 dernières années: le pare-feu de 2006. En effet, le film est tellement en phase avec le travail précédent de Ford dans l’idiome de Desperate Man qu’il semble difficile de croire qu’il n’a pas été fait dans les années 90, avec son intrigue de piratage moins convaincante, son complot de chantage invraisemblable et sa cuisson excessive voyou étranger menaçant (Paul Bettany). Regardant carré et diminutif comme un chiffre vide d’un personnage d’homme d’affaires, le front de Ford semble figé dans un sillon terne, incapable d’enregistrer les contours émotionnels nécessaires même pour se hâter de manière convaincante le long d’un complot dense.

J’ai donc continué, à la recherche d’une bonne Ford dans des moments plus tristes et plus silencieux, offrant des aperçus du softie derrière la façade de type Scrooge. Ces caractérisations peuvent sembler passe-partout dans le contexte des films pas géniaux quand il les utilise – prenez le biopic Jackie Robinson 2013 42 – mais à d’autres points, elles peuvent être légitimement efficaces. The Age of Adaline de 2015 est un drame conceptuellement magique et réaliste avec une patine rêveuse et adaptée aux personnes âgées qui divise confortablement la différence entre The Curious Case of Benjamin Button et The Legend of Bagger Vance, et il met en vedette Blake Lively en tant que femme surmonter les difficultés émotionnelles et logistiques liées à l’incapacité de vieillir. Malgré tout cela, il contient l’une des meilleures performances de la période difficile de Ford.

Au début, on soupçonne discrètement la barbiche de son personnage et les lunettes dignes font tout le travail, déguisant suffisamment Ford pour bannir les fantômes des autres Ford passés. Mais à mesure que son temps à l’écran se prolonge, il devient clair qu’il est pleinement imprégné de son rôle, dépeignant un homme hanté par l’amour perdu et ébranlé par la prise de conscience progressive que quelque chose au-delà de l’explication lui a été rendu. À certains moments, Ford rend le concept du film totalement invraisemblable réel et incarné. Pour une fois, il adoucit en fait les moments non intentionnels de ridicule au lieu de les marteler à la maison.

Mais bon sang, pourquoi maintenant, Harrison? Pourquoi pendant 30 minutes au milieu d’Age of Adaline? C’est quoi ton problème? Dans une récente interview expliquant comment il a incité Ford à revenir pour son virage dramatique dans The Rise of Skywalker. J.J. Abrams a offert un aperçu du processus de convaincre Ford de signer sur un film. “Harrison, qui est l’une des grandes personnes de tous les temps, et incroyablement réfléchi à tout ce qu’il fait, tout ce qu’il veut, c’est de comprendre l’utilité du personnage”, a expliqué Abrams. “” Quel est mon rôle? “Il s’agissait de s’asseoir avec lui et d’expliquer quelle était notre intention … Il l’a compris, et bien sûr, comme vous pouvez le voir, il était merveilleux.”

Pardonnez-moi d’être furieux que je ne puisse pas être une mouche sur le mur pour ces conversations explicatives sur les autres films de Ford – celle sur la façon dont il traverserait à la fois Hemsworth et Oldman grâce à la puissance de la technologie GPS avancée, ou comment un boulon de la foudre frappant la voiture d’Adaline après son deuxième accident de voiture la rendrait capable de vieillir à nouveau, ou pourquoi l’intrigue de sa vente d’une maison à Master P est tout aussi importante que celle où il résout le meurtre du groupe de rap. J’ai envie de réponses que je n’aurai peut-être jamais.

Pendant une grande partie de la première demi-heure du drame médical 2010 Extraordinary Measures – le film «JE DÉJÀ TRAVAILLE AUTOUR DE L’HORLOGE», si cela peut aider – le personnage de Brendan Fraser, John Crowley, poursuit Robert Stonehill de Harrison Ford, un chercheur médical feuilleté qui a les connaissances nécessaires pour créer une enzyme qui pourrait potentiellement guérir les filles malades de Crowley. Crowley tente à plusieurs reprises d’appeler Stonehill sur la ligne fixe de son bureau, mais Stonehill ne peut pas travailler au téléphone, alors Crowley se rend au Nebraska pour attendre devant le bureau de Stonehill pendant des heures, seulement pour manquer le personnage de Ford qui passe la porte. Après avoir tenté de signaler Stonehill et courir après sa voiture, Crowley le suit dans une barre de plongée pour le coincer. Cela pourrait être ma partie préférée de tout film Ford réalisé au cours des 17 dernières années, en partie parce que cela ressemble à une métaphore appropriée pour l’expérience de regarder l’un des films qu’il a réalisés pendant cette période.

“Vous vous en occupez, Jersey, je vais pêcher”, dit Stonehill à un moment donné, refusant d’aider Crowley (c’est “Jersey”) à préparer une présentation cruciale pour d’éventuels investisseurs dans leur startup pharmaceutique. Casquette de pêche de travers, le personnage de Ford fait bouger sa camionnette rouillée et s’éloigne dans un nuage de poussière. Après tant d’heures à regarder Ford du 21e siècle, je me sentais comme si j’étais là avec le personnage de Fraser sur le porche branlant, regardant Ford abasourdi, les mains pleines de notes incompréhensibles à parcourir, abandonnées et sans espoir.

Winston Cook-Wilson est un écrivain basé à Brooklyn. Son travail est apparu dans Pitchfork, Spin, Grantland et The Guardian.

