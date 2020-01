Le Hall of Famer de la NFL Morten Andersen soutient les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco pour faire le Super Bowl

Morten Andersen a choisi les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco pour faire le Super Bowl.

Ce dimanche, les matchs du championnat AFC et NFC, qui sont tous deux en direct sur le réseau talkSPORT, pour une place dans l’événement phare du mois prochain.

Les Chiefs organisent le match de championnat de l’AFC au Arrowhead Stadium pour la deuxième année consécutive et espèrent faire leur premier Super Bowl en un demi-siècle.

Il y a douze mois, ils ont été battus par les New England Patriots lorsqu’un appel hors-jeu du quatrième trimestre leur a coûté et a permis à Tom Brady d’organiser un retour tardif.

L’ancien botteur des Chiefs et le célèbre Hall de la NFL Andersen soutient son ancienne équipe pour vaincre les Titans du Tennessee.

Andersen, ambassadeur du site de comparaison de paris BonusCodeBets.co.uk, a déclaré à talkSPORT: «C’était un bon match de football l’année dernière et cela a montré la grandeur de Brady et ce qu’il a pu faire.

«Je pense que les Chiefs seront conscients que si c’est un match serré, je ne pense pas que le Tennessee soit capable de faire cela avec Ryan Tannehill de cette façon et de déplacer le ballon aussi rapidement pour gagner le match.

«Ils sont configurés pour exécuter le ballon et jouer / action hors de la course. Ils veulent frapper la balle, manger une horloge et en avoir la possession.

“Je pense que les Chiefs ont appris et certainement regardé ce match l’année dernière et ont dit:” Qu’est-ce que nous aurions pu faire différemment et nous ne le ferons plus “.

«Je pense qu’ils sont beaucoup plus concentrés sur ce qu’ils doivent faire pour battre les Titans. Je pense qu’ils y arriveront, mais c’est un jeu plus proche que les gens ne le pensent.

«Derrick Henry va pouvoir diriger un peu le football. Je ne pense pas que ce soit suffisant. “

La star des Chiefs Patrick Mahomes est l’un des meilleurs quarts de la NFL

Les Titans ont été le paquet surprise cette année après avoir déjà éliminé les Patriots et les favoris, les Ravens de Baltimore, sur la route.

Andersen pense que le métier de Tannehill des Dolphins de Miami pendant la morte-saison a été inspiré.

“J’ai été très surpris”, a-t-il poursuivi. «Je pense que Tannehill a été de loin le meilleur métier de la NFL cette saison. C’est facile à dire maintenant, car ils sont dans le match de championnat AFC et dans un match du Super Bowl.

“J’adore [Mike] Vrabel; il est un grand entraîneur et je pense qu’il motive ses gars et je pensais qu’il était brillant contre [Bill] Belichick. La façon dont il Belichick Belichick sur les plates et avec l’horloge…

«J’ai vraiment apprécié les bavardages de Belichick. Je comprends parfaitement qu’il avait été eu à ce moment-là. Ce fut un moment décisif pour moi. C’était le genre d’étudiant à enseignant.

«J’aime beaucoup Tannehill dans la façon dont il gère le match. Il lance une superbe balle. Il a aussi des armes. Cela dépend de la façon dont ils dirigent le football. »

Ce n’était pas facile pour les Chiefs d’atteindre le championnat de l’AFC alors qu’ils organisaient un retour remarquable contre les Texans de Houston à domicile.

Ils ont perdu 24-0 au premier quart, mais ont continué à gagner 51-31 grâce au jeu inspiré du quart-arrière Patrick Mahomes.

Andersen a déclaré: “Je pense que Patrick Mahomes a dit:” nous devons commencer maintenant, nous avons perdu 20 points “. C’est exactement ce qu’il pensait et ils l’ont fait.

«Ils feraient mieux de faire attention car ils ne peuvent pas faire ça contre le Tennessee. Le Tennessee est trop bon. Vous feriez mieux de ne pas descendre de trois ou quatre scores contre les Titans car ils vous donneront une grosse dose de [Derrick] Henry et exécutera le ballon et le chronomètre.

«Ce fut un retour incroyable. C’était amusant à regarder et c’est devenu rapidement incontrôlable pour les Texans. Vous voyez à quel point cette offense est explosive avec Mahomes quand il roule et quand il a le temps et devient créatif avec ses pieds.

«Lorsque vous vous préparez à affronter des équipes avec ces types de quart-arrière explosifs qui ont l’option run / pass disponible, simplement en raison de leur habileté physique pure d’être capable de travailler en freelance et de rompre et de faire leurs propres trucs.

«Nous l’avons eu avec Michael Vick – c’était un de mes coéquipiers. Je dirais que Michael a été l’une des premières personnes à avoir ouvert les yeux. Il a changé la donne lorsqu’il a été autorisé à travailler à la pige. C’était aussi dangereux parce que Michael a fait des erreurs avec le ballon. Il pensait qu’il était Superman.

«Je reçois un peu de cela avec Mahomes et Lamar [Jackson] aussi là où ils pensent qu’ils peuvent presser des trucs dans une couverture double ou triple. Ils sont tellement confiants et jouent presque et disent: “Je suis meilleur que toi et je vais jouer”, alors que parfois il vaut mieux être comme un Peyton Manning, Tom Brady ou Drew Brees. Ils vont jeter le ballon.

«Ces jeunes gars prennent plus de changements. C’est une grande récompense ou cela peut aussi nuire à votre équipe de football. “

Dans le match de championnat NFC, les 49ers de San Francisco font face aux Packers de Green Bay et Andersen pense que les Niners ont l’avantage.

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Jimmy Garoppolo, espère mener son équipe au Super Bowl

Il a ajouté: «C’est un autre grand match de football. Vous ne pouvez jamais compter [Aaron] Rodgers. Il a déjà été là-bas et peut gagner des matchs au quatrième trimestre s’il est proche.

«J’ai les Niners qui gagnent ça. Ils ont le terrain et une très bonne défense. [Nick] Bosa se dérange pour un jeune joueur. Leur rush de passe est vraiment bon et je pense qu’ils vont perturber Rodgers.

“[Davante] Adams est parfait pour Green Bay; Il est explosif après la capture quand il arrive dans l’espace, il est très difficile à arrêter.

«J’aime les Niners dans un match serré à cause de leur défense.

“Je pense [Jimmy] Garoppolo a joué exceptionnellement bien. Ils ne se tuent pas. Ils peuvent aussi courir le ballon.

“Je pense que ce sera Chiefs vs Niners dans le Super Bowl.”

