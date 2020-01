Le héros anglais Ben Stokes avec les meilleurs joueurs de cricket de l’histoire, déclare Kevin Pietersen

Selon Kevin Pietersen, le style de cricket dominant de Ben Stokes a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

S’exprimant sur talkSPORT 2 lors du troisième test de l’Angleterre avec l’Afrique du Sud, Pietersen a fait l’éloge de son ancien coéquipier alors que son siècle le deuxième jour à Port Elizabeth a aidé les touristes à prendre le contrôle total du match.

Stokes continue de jouer avec une batte et un ballon pour l’Angleterre

Stokes a connu un phénomène phénoménal au cours des 12 derniers mois, guidant l’Angleterre vers une victoire spectaculaire en Coupe du monde, produisant une performance “miracle” à Headingley pour égaliser les cendres, et étant couronné Personnalité sportive de l’année et joueur de cricket ICC de l’année.

Il a enduré un Noël difficile hors du terrain alors que son père était tombé malade, mais a continué à jouer avec le ballon et le ballon et ses exploits en Afrique du Sud cet hiver l’ont vu devenir le septième joueur de l’histoire à marquer 4000 points et à prendre 100 guichets. dans Test cricket.

Et Pietersen, lui-même considéré comme l’un des plus grands du jeu, est devenu lyrique sur les talents du joueur de 28 ans.

“La façon dont il joue le jeu, la façon dont il porte le coup de grâce à l’adversaire, je pense qu’il est juste là-haut [with the greatest ever]», A-t-il déclaré.

«La façon dont il a fait ce qu’il a fait au Cap, ayant des problèmes émotionnels avec son père, pour pouvoir attraper la fièvre des lignes blanches et gagner un test pour votre pays est quelque chose de vraiment phénoménal et c’est certainement quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. un magasin.

“Aucun magasin ne le vend.”

