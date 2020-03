Le hockey des Blues de St. Louis est pour tout le monde est une soirée de surveillance

Ce message a été mis à jour avec des commentaires de l’organisation St. Louis Blues.

L’initiative Le hockey est pour tout le monde de la LNH est un programme à l’échelle de la ligue qui vise à résoudre les graves problèmes liés au manque de diversité et d’inclusion du sport. Au cours des dernières années, l’initiative est passée d’un programme d’un mois à une réflexion toute l’année. Il a été souligné par la ligue comme une partie importante des plans de croissance de la LNH.

La LNH et ses clubs ont souvent utilisé le slogan Hockey est pour tout le monde comme raccourci pour tout ce qu’ils espèrent que le sport représente réellement. Pour l’instant, cela semble plus ambitieux que factuel, mais rendre l’espace largement masculin et largement blanc accueillant pour les autres fans ne se fera pas du jour au lendemain. Dans cet esprit, chaque équipe de la LNH organise habituellement une soirée à thème Le hockey est pour tout le monde. Cela établit une barre basse pour les équipes, mais c’est toujours quelque chose que certains clubs, comme les Blues de St. Louis, ont du mal à éliminer.

Comme indiqué pour la première fois par Russian Machine, cette année, les Bleus ne seront même pas dans le bâtiment pour leur soirée Hockey is for Everyone. Au lieu de cela, il aura lieu à l’Enterprise Arena pendant que les Blues joueront aux Capitals de Washington à D.C.Facturé comme une fête de célébration et de surveillance «Le hockey est pour tout le monde», l’événement coûtera 10 $, dont les bénéfices bénéficieront aux «organisations participantes». Habituellement, les recettes des soirées HIFE sont allées à des organisations qui s’alignent sur les objectifs de l’initiative de soutenir la diversité et l’inclusion. On ne sait pas où iront les fonds générés par cet événement. De plus, comme l’a signalé pour la première fois le St.Louis Game Time, les Blues ont également choisi de ne pas organiser de soirée de fierté pour la saison 2019-2020.

Les Blues de St. Louis n’ont pas répondu aux multiples tentatives de commentaires sur l’annulation de Pride Night et de la soirée de veille HIFE.

Les Blues ont 40 matchs à domicile cette saison, ce qui laisse amplement l’occasion pour un événement Hockey is for Everyone tandis que leurs joueurs et entraîneurs sont en fait dans le bâtiment. Voici une liste de toutes les soirées à thème pour lesquelles l’équipe a trouvé de la place lors des matchs à domicile.

1 novembre contre Columbus – Le hockey combat le cancer

16 novembre contre Anaheim – Soirée des dames

21 novembre c. Calgary – Soirée d’appréciation des enseignants

12 décembre vs Vegas – Barkin ‘for the Blues

18 décembre vs Edmonton – Love Your Melon

9 janvier contre Buffalo – Star Wars Night

4 février contre Carolina – Soccer Night

18 février contre New Jersey – Rizzuto Night

27 février contre les Islanders de New York – Soirée des années 90

10 mars contre Floride – Rose à la patinoire

15 mars c. Ottawa – Premiers répondants

31 mars contre Détroit – Soirée des cardinaux

Comme l’a noté Greg Wyshynski d’ESPN sur Twitter, les Blues ont également trouvé un espace pour trois nuits consacrées au scoutisme.

Je n’ai aucune idée de ce que les Blues pensent de leur approche du hockey pour tout le monde, mais l’effort requis pour intégrer les messages sur la diversité et l’inclusion semble, sinon minime, alors certainement d’effort égal en ce qui concerne tout le reste de l’équipe a le temps de berger à travers.

Accueillir une soirée de surveillance lors d’un match à l’extérieur ne correspond même pas à l’esprit de l’événement. Les Blues sont également restés frustrés sur l’événement, sans expliquer pourquoi ils ont choisi de promouvoir l’une des principales initiatives de la ligue lors d’un match à l’extérieur.

Souvent, le hockey est pour tout le monde. La messagerie ressemble à une action performative. La «fête de célébration et de veille» des Bleus en a fait une farce à droite.

Mise à jour: Mike Caruso des St. Louis Blues, vice-président de Media & Brand Communications, a répondu à la demande de commentaires de FTW par e-mail. Il n’était pas joignable par téléphone. Ses réponses sont ci-dessous, non éditées.

Pourquoi l’événement Hockey est pour tout le monde parle de lieu de fête de surveillance et non pas lors d’un match à domicile:

En raison de la demande et des ventes de billets sans précédent après le succès de la saison dernière, nous n’avons pas pu exécuter autant de promotions de billets que par le passé. Cependant, au lieu de renoncer complètement au hockey est pour tout le monde, nous voulions trouver des façons de réfléchir pour continuer son application. C’est là que l’idée d’une fête de surveillance est apparue. Cela nous permet d’ouvrir tout le bâtiment – plus de 18 000 places – pour l’événement, au lieu d’avoir seulement quelques centaines disponibles pour un match à domicile. De plus, cela nous a permis d’introduire un élément de bienfaisance où les groupes peuvent vendre des billets comme collecte de fonds et obtenir 5 $ de chaque vente reversés à leur organisation. Nous avons également la possibilité d’adapter complètement notre présentation de jeu et nos activations dans le jeu à l’initiative HIFE – ce que nous ne pouvions pas faire lors d’un match à domicile normal en raison d’éléments de parrainage / partenaire pré-vendus. Nos soirées horlogères ont été acclamées au niveau national lors des séries éliminatoires de la saison dernière et nous espérons reproduire cette atmosphère avec l’événement HIFE de cette année.

Sur la décision des Blues de renoncer à une soirée de fierté pour la saison 2019-2020:

Il y a quelques années, nous avons lancé PRIDE sous le parapluie Hockey Is For Everyone. L’idée était d’être aussi inclusive que possible. Une soirée ou un événement pour reconnaître tous les horizons, peu importe le sexe, la race, la religion, l’orientation sexuelle ou le handicap physique ou mental.

Le communiqué de presse de la veille montre que le produit de l’événement HIFE bénéficiera aux organisations participantes. Pourriez-vous nommer quelques-unes des organisations qui recevront des fonds?

C’est exact. TOUS les profits profiteront aux organisations participantes et à notre fiducie caritative, Blues For Kids. À ce jour, plus de 20 organisations se sont inscrites.

.