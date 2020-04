Le Japon, sans la certitude de pouvoir faire les JO de 2021

Ap

Tokyo. Le directeur général des Jeux olympiques de Tokyo a déclaré qu’il ne pouvait garantir que la foire aurait lieu même l’année prochaine malgré le retard de 16 mois, car la propagation du coronavirus au Japon ne s’est pas arrêtée.

Je ne pense pas que quiconque puisse dire s’il sera possible de contrôler (la pandémie) pour juillet prochain ou non, a déclaré Toshiro Muto, directeur général du comité d’organisation de Tokyo, par le biais d’un interprète lors d’une conférence de presse tenue à distance. Nous ne sommes certainement pas en mesure de donner une réponse claire.

Le début des Jeux Olympiques a été reporté au 23 juillet 2021, suivi des Jeux paralympiques le 24 août.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a publié mardi une déclaration d’urgence et imposé des restrictions après que le pays ait apparemment évité la propagation. Abe a été critiqué pour sa lente réaction au coronavirus, et l’opposition politique a laissé entendre qu’au moment où il avait minimisé la gravité du virus, peut-être pour ses efforts pour accueillir les Jeux olympiques cette année.

Nous avons décidé de reporter les Jeux d’un an, a déclaré Muto. Cela signifie que nous ne pouvons que travailler dur pour les préparer. Nous espérons sincèrement que l’année prochaine, l’humanité aura pu surmonter la crise des coronavirus.

Quant à savoir s’il y avait des plans alternatifs à 2021, Muto a répondu qu’au lieu d’y penser, nous devrions faire les plus grands efforts. L’humanité doit rassembler toute sa technologie et sa sagesse pour développer des traitements, des médicaments et des vaccins.

Le Japon a signalé quelque 5 000 cas et cent décès. Le pays a la plus longue population au monde et Covid-19 peut être particulièrement grave pour les personnes âgées.

En ce qui concerne le coût supplémentaire du report, calculé par la presse japonaise entre 2 et 6 milliards de dollars, Muto a déclaré qu’il n’était pas encore possible de calculer ou de déterminer qui le paierait, il a seulement mentionné que l’organisation de Tokyo avait certaines assurances.

Tokyo 2020 a payé plusieurs polices d’assurance, mais si le report des Jeux constitue un acte couvert, ce n’est toujours pas clair.

De même, le public est l’autre grande victime du report. Les hôtels qui refusent de reporter les réservations ou remboursent aux clients les billets d’avion gâtés d’environ 600 000 fans qui avaient investi pour assister aux Jeux de Tokyo l’été prochain et qui sont maintenant tiraillés entre inquiétude et pessimisme.

Pour le moment, la seule consolation pour les fans est que l’organisation des Jeux leur a assuré que les billets qu’ils ont déjà achetés seront valables pour les mêmes tests à la nouvelle date.

