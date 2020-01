Le jeu de 61 points de Damian Lillard est bon, mais les Blazers sont un gâchis

Damian Lillard continue d’être son bestial habituel pour les Portland Trail Blazers, surtout après avoir marqué 61 points (avec 11 sur 20 DE TROIS !!!) dans une victoire en prolongation sur les Golden State Warriors lundi soir.

Il est entré dans l’histoire de la NBA en tant que sixième joueur à avoir disputé plusieurs matchs de 60 points au cours de sa carrière, rejoignant Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, James Harden, Michael Jordan et Elgin Baylor… WOW.

Mais il est également vrai que Lillard est dans le pétrin d’une équipe de Blazers qui n’obtient probablement pas 60 points de lui chaque soir… et ils pourraient en avoir besoin le reste du chemin.

Les Blazers sont à deux matchs de la huitième place dans l’Ouest, derrière les Spurs et les Grizzlies, mais à l’exception d’une paire de victoires récente ce mois-ci contre les Raptors et les Rockets, ils perdent face aux prétendants (les Mavericks, Thunder et Bucks) ou de mauvaises équipes (les Knicks et les Timberwolves). Ils ont presque perdu contre les affreux Dubs sans C.J. McCollum. Et ils ont du mal à affronter une tonne d’équipes de playoffs ou aussi des rans comme ces mêmes Spurs et une équipe de Pelicans qui ramènent Zion Williamson.

Ils possèdent la plus grande masse salariale de la NBA (même si Lillard méritait le supermax sur papier, les contrats supermax sont les pires), ce qui pourrait conduire à certains métiers à la date limite pour se soustraire à la taxe de luxe – l’accord du week-end pour se débarrasser de Kent Bazemore en échange de Trevor Ariza vous aidera.

Mais s’ils essaient de se qualifier pour les éliminatoires, le front office doit faire un choix. Pensent-ils qu’ils peuvent bouleverser l’une des équipes d’élite de l’Ouest s’ils se faufilent au retour de Jusuf Nurkic? Je ne pense pas. D’ici là – l’attaque meurtrière pourrait revenir en février – les Blazers pourraient être en train de manquer complètement les séries éliminatoires et de renifler en récupérant des actifs pour l’accord expirant de Hassan Whiteside (plus de 27 millions de dollars lors de sa dernière année). Le noyau de Lillard, Nurkic, McCollum et Zach Collins – un autre joueur clé qui s’est blessé plus tôt cette année – pourrait être assez bon pour faire les séries éliminatoires l’année prochaine.

Les Blazers pourraient avoir besoin de jouer sur cette saison pour des raisons financières. C’est une perte d’une autre année de l’incroyable prime de Lillard, mais peut-être qu’il est nécessaire de recharger pour l’année prochaine quand tout le monde sera en bonne santé.

