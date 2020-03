“Le jeu de l’équipe est évolutif”

Josep María Bartomeu Il a participé ce lundi à une conférence au Cercle équestre de Barcelone au cours de laquelle il a passé en revue l’actualité de la première équipe du Barça, en se concentrant sur la décision de jouer à huis clos contre Naples la semaine prochaine et mentionnant également le mauvais jeu de l’équipe dirigée par Quique Setién.

Le président de Barcelone a expliqué ce qui s’est passé et les conversations avec le gouvernement concernant le protocole sur les coronavirus. «Nous avons eu une réunion avec la Generalitat et il y a eu une forte recommandation. En matière de santé, c’est une obligation. Nous le regrettons car cela affectera les membres, les fans et le monde du football. Nous vivons un moment exceptionnel. Quelques heures plus tard, le gouvernement a annoncé que tout match se déroulerait à huis clos. Le Naples viendra sûrement. Ce qui a été plus transcendant a été l’annulation des matches en Espagne, qui se dérouleront à huis clos ».

«Prima la part de la santé et collaborer avec les statuts sanitaires. Il y a une perte économique, non seulement pour Barcelone, mais pour tous les clubs qui jouent à huis clos. Vous devez être conscient que vous devez respecter les règles. C’est le problème de tout le monde. L’argent est une composante secondaire, le premier est la santé. Ensuite, le préjudice économique peut être estimé à environ six millions d’euros », a ajouté le président culé lors de la manifestation qui s’est tenue au Cercle équestre.

Le jeu de l’équipe de Setién était un autre des points à revoir, avec un bâton inclus pour l’entraîneur cantabrique. «Le football que l’équipe pratique est évolutif, Nous sommes dans un processus, en phase d’amélioration. Satisfait, je ne suis pas malgré le fait de commencer, mais l’amélioration doit venir et elle arrivera. Nous espérons qu’il s’améliorera lors des prochains matchs », a déclaré Bartomeu, qui avait également des mots pour le deuxième de Quique, Eder Sarabia. «Je suis content de lui et Setién, mais il faut qu’il s’occupe des formes».