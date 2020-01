Le jeune de Chelsea Reece James signe un nouveau contrat pour rester au club jusqu’à l’été 2025

Le jeune de Chelsea Reece James a signé un nouveau contrat de cinq ans et demi pour le garder à Stamford Bridge jusqu’à l’été 2025.

talkSPORT comprend que le joueur de 20 ans a conclu un accord d’une valeur de 100 000 £ par semaine après une campagne révolutionnaire qui l’a vu s’établir comme un habitué de la première équipe.

Reece James fait partie des livres de Chelsea depuis l’âge de six ans

L’arrière droit a suivi Fikayo Tomori, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek et Bill Gilmour en promettant son avenir à long terme au club.

Pendant ce temps, les pourparlers se poursuivent entre les Bleus et Tammy Abraham alors qu’ils cherchent également à nouer une prolongation de contrat pour le jeune anglais.

Abraham a marqué 15 buts toutes compétitions confondues pour les hommes de Frank Lampard cette saison, qui occupent actuellement le quatrième rang de Premier League.

Le jeune est également devenu un membre régulier de l’équipe de Gareth Southgate et semble susceptible d’être inclus dans son équipe de 23 hommes pour l’Euro 2020.

James a déclaré: «Cela a été mon rêve d’être ici à Chelsea et de jouer semaine après semaine et d’avoir un contrat pour cinq ans et demi, c’est revivre le rêve.

«J’ai toujours voulu être ici et encore cinq ans et demi signifie beaucoup pour moi et beaucoup pour ma famille.»

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a ajouté: «La façon dont Reece s’est intégrée si rapidement à l’équipe, malgré le début de la saison manquant, est claire pour tout le monde.

James s’est frayé un chemin dans la première équipe cette saison

«Et le fait qu’un autre jeune joueur passionnant fasse partie de l’avenir du club est le résultat d’un excellent travail de notre Académie, de notre service des prêts, de notre nouveau personnel d’entraîneurs et bien sûr du joueur lui-même.

«Reece a commencé ses études de football avec nous à l’âge de six ans et ses performances en prêt à Wigan la saison dernière ont ouvert la voie à un début de carrière solide dans l’équipe de Chelsea.

“Nous sommes très heureux qu’il ait maintenant l’opportunité parfaite de s’appuyer sur cela et de devenir un acteur majeur pour nous pendant de nombreuses années à venir.”

.