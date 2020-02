Le jeune pape est de retour, accomplissant des miracles et venant pour le nouveau pape

Le Nouveau Pape est ici – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, Pius XIII de Jude Law peut toujours revendiquer le titre de Pontife Alive le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Notre voyage se poursuit avec le septième épisode.

Verset I. Peak TV a enfin culminé

Toute crainte que le nouveau pape continue de retarder le retour inévitable de Pie XIII a été écrasée dans la première image du septième épisode. Comme quelque chose d’un rêve – ce qui était en quelque sorte, ou peut-être une interprétation vivante de ce qui se passe quand quelqu’un revient dans le monde du ciel – notre jeune pape émerge d’un océan immaculé dans un Speedo blanc, ressemblant tout à fait à un Messie qui Putain. (Le seul péché ici est que le nouveau pape a donné ce moment il y a cinq mois dans l’une de ses bandes-annonces.) En attendant sur la plage, Esther, et alors que Pie XIII atteint séduisamment le croisement entre ses seins, il l’ouvre pour révéler une cigarette solitaire. (Parce qu’il est un jeune pontife branché, naturellement il fume.) Ne vous y trompez pas, je perds la tête:

Le pape commence alors à traverser la plage, entouré de femmes en bikini, tandis que le thème de l’émission remonte à l’instrument «All Along the Watchtower» qui accompagnait une grande partie du Jeune Pape. (Dites une dernière prière pour «Good Time Girl»?) Cela ressemble à un changement de la garde papale. Toute la séquence est manifestement absurde – jusqu’à notre jeune pontife donnant son clin d’œil habituel à la caméra.

J’aimerais pouvoir filmer ma réaction à la réémergence de Pie XIII. Je n’avais pas eu de réponse aussi viscérale depuis que les Nationals de Washington avaient remporté le septième match des World Series contre les frauduleux Houston Astros. Le nouveau pape a traité le jeune pape comme une putain de Bond girl: c’est le service des fans comme le meilleur et le plus assoiffé. “Depuis combien de temps suis-je endormi?” Pie XIII demande plus tard à son cardiologue dans la vraie vie au réveil de son coma. Quand le pape découvre que ça fait une année complète, il rétorque: “Alors je mérite certainement un Cherry Coke Zero.” OUI, CELA EST VRAIMENT ARRIVÉ!

Quelqu’un peut-il m’appeler une ambulance? J’ai des symptômes qui ressemblent exactement à ceci:

Verset II. Déni sacré

“Tu m’as appelé. Je suis revenu. Maintenant, dis-moi pourquoi. ” Pie XIII est conscient que son retour dans le monde des vivants après trois transplantations cardiaques ratées et un coma d’un an est un travail d’intervention divine. Mais il y a toujours une partie de Pie XIII qui veut nier qu’il y a quelque chose de spécial en lui – en dépit du fait qu’il peut faire des miracles et pourrait être un saint vivant (ressuscité?), Ce qui est quelque chose qui suit Le Jeune Pape.

Que se passera-t-il une fois que Pieos sera de retour au Vatican? C’est un mystère qui devra attendre. En attendant, les seules personnes qui savent que Pie XIII est revenu sont sa nonne / infirmière et son cardiologue, le médecin l’invite donc à rester chez lui à Venise. Parce que Pius ne peut pas porter de vêtements papaux, il doit se contenter de pulls si confortables qu’ils feraient rougir le personnage de Chris Evans dans Knives Out. À Venise, il rencontre la femme du médecin – une femme belle mais visiblement maussade, justement décrite par Pie XIII comme une “Madone en deuil” – et finalement leur fils en phase terminale, Eric, qui est né avec d’innombrables problèmes de santé et se trouve dans un état végétatif .

Vous pouvez probablement en déduire où cela va: si Pie XIII a, en théorie, fait des miracles dans le passé – en aidant Esther infertile à donner naissance à un fils, en priant puis en provoquant la mort d’une nonne maléfique (qui était certainement sauvage), et, plus important encore, guérir la mère en phase terminale d’un ami lorsqu’il était enfant – peut-il faire de même pour le fils du médecin? Le médecin et sa femme pensent que Pieos a été renvoyé pour une raison: après tout, il n’existe aucune explication scientifique pour expliquer pourquoi il se remet en parfaite santé.

Mais Pie XIII insiste sur le fait que sa réémergence est une “exception scientifique absolue” et qu’il ne pourra pas guérir Eric. C’est, à sa manière, la crise de foi du jeune pape – il a toujours soutenu qu’il n’avait jamais demandé ses dons peut-être saints, et dans The Young Pope, il a ouvertement demandé si Dieu existait. Mais le sort de la famille du médecin, qui occupe la majeure partie de l’épisode, est un exemple de la façon dont Pie XIII peut aider les chrétiens dans le micro: renouveler leur foi, leur donner un chef de file en quoi croire et peut-être faire des miracles le long de la façon. Comme il est enclin à le faire, Pie XIII est têtu comme un enfer, alors même s’il refuse initialement de guérir Eric, il rend visite au garçon et lui murmure à l’oreille à quoi ressemble le paradis. Eric verse une seule larme:

Si vous pensez: «Wow, c’est tout à fait le contraste de Jude Law émergeant de l’océan dans un Speedo, traînant avec des femmes en bikini et faisant un clin d’œil à la caméra», vous avez certainement raison! Des mèmes humides au pathétique religieux, Le Nouveau Pape contient des multitudes.

Verset III. La Marche des Cultistes

“De quelle manière le monde m’aime-t-il?” Pie XIII demande au médecin, ce qui est une réaction très raisonnable lorsque vous quittez discrètement un hôpital et trouvez des dizaines d’adorateurs avec des signes portant votre nom et des sweats à capuche avec votre visage dessus. (Je suis sûr qu’il pensait «flic».) Plus sérieusement, cependant, cela semble être la reconnaissance de Pie XIII que l’idolâtrie n’est pas un bon moyen d’exprimer la foi. (Le débat «passion» contre «tendresse» recommence!) L’épouse du médecin prétend littéralement qu’elle ne croit plus en Dieu, mais croit en Pie XIII, dans le but de le persuader de guérir leur fils.

Les sectateurs de Pie XIII n’ont rien fait d’extrême – pour la plupart, ils attendent juste devant l’hôpital avec des sacs de couchage pour sa résurrection. Mais les choses changent lorsque Esther rejoint le groupe et les stations de radio cessent de diffuser la respiration de Pie XIII. Esther postule que le pape va être tué. “Pie XIII est un saint vivant”, dit-elle, “et au Vatican, les saints sont une présence gênante.” Elle convainc avec succès certains des sectateurs que Pie XIII a été tué – je suppose que la mort mystérieuse de Woke Pope, qui a probablement été assassiné, rendra certaines personnes paranoïaques! Et donc Esther et le chef de la secte décident qu’ils vont se «purifier». Qu’est-ce que cela implique? Eh bien, vous enlevez tous vos vêtements et vous vous dirigez directement dans l’océan:

J’ai mal interprété des choses sur Le Nouveau Pape auparavant – je n’ai pas regardé devant, je peux me tromper totalement – mais cela semble impliquer qu’Esther et certains des sectateurs de Pie XIII se sont suicidés en masse. Et, euh, ouais? Je n’ai pas de problème avec le scénario lui-même – pour commencer, c’est un inverse intéressant à Pie XIII qui émerge de la plage dans le générique d’ouverture – mais pourquoi amener Esther dans cette histoire? Franchement, pourquoi est-elle dans cette saison? Esther a dépensé la majeure partie du Nouveau Pape à court d’argent, se prostituant et étouffant une femme à mort – et au lieu de retrouver le pape qui (probablement) l’a aidée à concevoir un enfant avec son ex-mari, il semble qu’elle va (probablement ) mourir. La seule consolation que nous pouvons prendre est qu’Esther n’a pas amené son fils avec elle à la plage. (Venez y penser, où est-il?!)

Si c’est la fin de l’histoire d’Esther, et elle et certains sectateurs sont entrés dans l’océan et sont vraiment morts par suicide après avoir supposé que le jeune pape avait été tué, alors je suis à l’aise de dire que cela va être connu comme le plus grand péché du Nouveau Pape .

Verset IV. Les miracles font l’homme?

Il ne faut pas longtemps avant que Pie XIII décide d’essayer de guérir Eric de ses nombreux maux. Il dit au médecin et à sa femme de sortir pour une soirée en ville pendant qu’il s’occupe de leur fils.

Un aparté: Pour toutes les façons dont le nouveau pape a bousillé l’histoire d’Esther, le fait qu’il puisse simplement présenter au hasard le cardiologue du pape et faire en sorte que sa famille se sente aussi convaincante, sympathique et richement développée que quiconque dans la série témoigne de comment la série ne ressemble à rien d’autre à la télévision. De plus, leur maison décadente, qui a l’air tout droit hantée, ressemble à un reflet parfait de Venise: une belle ville qui marche lentement vers la mort. (Aussi, merci à Ulrich Thomsen et Yuliya Snigir, qui font un excellent travail en jouant le couple.)

Quoi qu’il en soit, Pie XIII est dévasté lorsque sa première session de prière ne fait aucun progrès miraculeux avec Eric. «Je ne fais pas de miracles», dit-il d’un ton vaincu. “Je me retrouve simplement au centre des coïncidences.” C’est un peu de doute qui sert aussi de confirmation de quelque chose qu’il croit déjà: qu’il n’est pas un saint. Mais Pie XIII refuse toujours de quitter Venise et de retourner à Rome; de toute évidence, il ne peut se résoudre à partir sans avoir mis un terme à la famille.

Peu de temps après, une deuxième session de prière s’ensuit. Il est dans sa position de guérison brevetée (sur ses genoux, les bras étendus comme le Christ sur la croix). “Faites de lui un homme, seigneur, faites de lui un homme!” crie le pape avec un sentiment d’urgence croissant. Le garçon lève la main:

Et puis il meurt. Triste, oui, mais peut-être aussi un acte de miséricorde. Le jeune pape est maintenant prêt à rentrer à Rome. Mais d’abord, il veut donner au couple un «miracle». Dans le salon du médecin, les trois se tiennent par la main et ferment les yeux: Pie peut leur montrer l’esprit de leur fils.

J’ai fait de nombreuses comparaisons entre The New Pope et Twin Peaks: The Return, mais cela avait vraiment une vraie énergie de Laura Palmer Orb. Jésus, je… pleure? Il y a moins d’une heure, je tombais de ma chaise en regardant Speedo Jude Law faire un clin d’œil aux femmes et les faire s’évanouir. Aucune autre émission de télévision n’a cette gamme!

Verset V. LE NOUVEAU PAPE SUCE, HOMME

Il y a une chose gênante qui attend Pie XIII à Rome: un autre pape, qui ressemble à l’acteur John Malkovich. Rassurez-vous, le jeune pape découvre finalement qu’il y a un nouveau pape, et il n’est même pas si contrarié. «Même si je ne suis plus le pape», dit-il, «j’espère qu’il y a encore un lit pour moi là-bas.» (“Awww!” J’ai dit à haute voix, parce que j’ai un problème et je ne peux pas résister à infantiliser ce pape.)

Objectivement, cependant, nous devons faire sortir Jean-Paul III de là. Si jouer le comique, avoir de la complicité dans un stratagème de blanchiment d’argent et faire de la drogue ne suffit pas pour vous convaincre qu’il est un pape inapte, alors l’épisode de cette semaine devrait vous pousser à bout. Après que des terroristes ont réussi à bombarder la basilique Saint-Pierre, Jean-Paul III – ainsi que le nouveau secrétaire d’État, le cardinal Assente – ne font aucune déclaration publique ni condamnation. Jean-Paul III, décrit à plusieurs reprises comme un «morceau de porcelaine fragile», est brisé après l’attaque, car la seule victime du bombardement est son chien:

Je prendrai le parti de Jean-Paul III sur celui-ci: si mon animal de compagnie mourait, et encore moins mourait dans une attaque terroriste, je serais aussi très déprimé et refuserais de quitter mon appartement. (Bien sûr, et cela ne devrait pas être une surprise, je ne suis pas le chef d’une grande religion mondiale.) Cette vue évoque malheureusement la mort du kangourou du Vatican bien-aimé de Pie XIII dans Le Jeune Pape, une tragédie que j’espérais oublier.

Mais l’absence d’une réponse appropriée à l’attaque n’est pas la raison pour laquelle Jean-Paul III mérite notre mépris. Il se confesse de nouveau au cardinal Gutierrez, et cette fois, le pape révèle tout sur lui-même. La “Voie du Milieu”, sa supposée philosophie personnelle – c’est essentiellement la version chrétienne du centrisme, faisant appel aux cardinaux progressistes et conservateurs, et la raison pour laquelle il a été considéré comme un bon choix en tant que prochain pontife – n’a jamais été son idée pour commencer. Il a publié les écrits de son frère jumeau Adam, qui est décédé quand ils étaient adolescents, comme le sien. «Je suis un imposteur, Gutierrez», dit-il.

VOUS PLAISANTEZ J’ESPÈRE? Ce pontife plagiat, qui a une putain de chevalerie, doit à peu près tout son succès à son frère. Cela explique beaucoup pourquoi les parents de Jean-Paul III ressentent ce qu’ils pensent de lui: ils savent sûrement qu’il a volé toutes ses idées à son frère. Gutierrez, toujours compatissant, assure au pape que, aux yeux de Dieu, tout le monde est digne de salut. Imaginez devoir le dire au PAPE.

J’ai besoin d’une pinte d’eau bénite, et l’église pourrait utiliser un nouveau pape: un pontife familier et jeune, qui ressemble à l’acteur Jude Law. Avec deux épisodes restants, Pie XIII est enfin en route pour Rome – le regard de joie sur le visage de Gutierrez quand il reçoit l’appel à propos de la résurrection de son vieux copain a nettoyé mon esprit – et nous verrons combien de tension sa résurrection crée au sein du ( un peu littéral) les murs en ruine du Vatican. La réaction de Jean-Paul III à l’apparition de quelqu’un plus méritant de la papauté en dira long sur son échec dans le rôle.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer