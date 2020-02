Le jeune pape fait un miracle pendant que le nouveau pape se retire

Le Nouveau Pape est ici – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, Pius XIII de Jude Law peut toujours revendiquer le titre de Pontife Alive le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Notre voyage se poursuit avec le sixième épisode.

Verset I. Le Roi des Cafards

Appeler une scène dans The New Pope bizarre, c’est comme souligner la taille d’un éléphant, mais les amis, la scène d’ouverture du sixième épisode est vraiment bizarre. De la manière la meilleure et la plus troublante, je dirais que c’est le moment le plus lynchien de la série jusqu’à présent.

Où commencer? Eh bien, Sofia déjeune dans le réfectoire du Vatican, lorsqu’un prêtre encore jamais vu avec un cache-œil entre – se déplaçant aussi lentement qu’un paresseux – pour s’asseoir à côté d’elle. Puis il arrache un haricot vert de son assiette et dit: «Ce sont toutes des distorsions d’amour, une hystérie d’une sorte ou d’une autre. C’est ainsi que le saint père les a définis. ” (Quand il pose la nourriture et se lèche bruyamment les doigts, je suis reconnaissant d’avoir déjà terminé mon propre déjeuner.) Il prétend qu’il est «le deuxième homme le plus intelligent de Rome» et que si Sofia «suit l’amour» elle «trouvera l’échec». Le nom de l’homme est Léopold Essence, ce qui est en quelque sorte parfaitement logique.

On dirait presque que Léopold et Sofia échangent une série de non séquentiels, mais bien que ses intentions ne soient pas claires, à sa manière étrange, il la pousse à enquêter plus avant sur les transactions louches de son mari Tomas, qui l’ont amené à comploter avec le cardinal Spalletta et le Le ministre italien de l’Économie et des Finances s’approvisionnera par l’intermédiaire de l’organisation financière du Vatican. (Le pape Jean-Paul III a confié à Tomas la responsabilité de l’organisation, selon la recommandation de Spalletta.) Le fait qu’il pointe Sofia vers la révélation de la corruption au Vatican semble être un bien légitime, mais pendant la conversation, Léopold tape à plusieurs reprises sa cuillère contre son flan, créant son inconfortable – et dégage généralement une ambiance sinistre. Oh, et un putain de cafard se glisse dans sa manche:

Je ne creuse vraiment pas la fascination dominante du Nouveau Pape pour les insectes! Mais cela vous fait vous demander: si le mille-pattes pourrait être un signe de la présence de Dieu, qu’est-ce que cela fait du cafard? Un autre instrument du Seigneur? L’œuvre du diable? Ou est-ce que Léopold n’est qu’un étrange prêtre oculaire qui a besoin d’une meilleure hygiène? Je ne prétends pas connaître les réponses à ces questions, mais je souhaite certainement pouvoir voir ce qui les a inspirées (le cafard, et peut-être l’introduction complète de Léopold Essence).

Verset II. Cardinal Voiello: Fin de partie

L’enquête de Sofia sur son mari la conduit à découvrir que les trois conspirateurs ne se contentent pas de comploter – ils paient également une fille mineure pour dormir avec eux. (Nous voyons la jeune fille quitter leur, euhhh, Ornate Sex Dungeon avec une enveloppe d’argent, laissant les hommes nus, évanouis et entourés de coca et de bouteilles de vin ouvertes.) Sofia, consternée à juste titre, apporte ses conclusions au cardinal Voiello. Cela aide Voiello – qui, encore une fois, est fondamentalement le Varys / Littlefinger de cette série et connaît les secrets de la plupart des gens – à assembler les dernières pièces. Les trois hommes débauchés blanchissent de l’argent à travers le Vatican, et quand – pas si – la conspiration est rendue publique, le Vatican aura une autre crise de relations publiques sérieuse et débilitante entre ses mains.

Mais ce que Voiello ne sait pas, c’est que Spalletta a le pape enroulé autour de son doigt. “Vous et moi avons déjà affirmé notre affection mutuelle, plutôt que toute tendance au chantage”, a déclaré Spalletta à Jean-Paul III, ce qui est un moyen très sophistiqué et détourné de confirmer que vous faites chanter quelqu’un et que vous ne voulez pas avoir de problèmes. (Spalletta ment également sur ses intentions, disant au pape que lui et Tomas s’assurent simplement que le gouvernement italien ne commence pas à taxer le Vatican, ce qui ne s’est jamais produit dans l’histoire de l’Église.) Donc, malheureusement, Voiello dit à Jean-Paul III le la vérité sur la supercherie de Spalletta oblige le pape à le destituer du poste de secrétaire d’État du Vatican. C’est une décision qui va sûrement se retourner contre Jean-Paul III: même lorsque Pie XIII et Voiello se battaient constamment la tête dans The Young Pope, notre pontife n’était pas assez stupide pour déchaîner le gars qui dirigeait efficacement la série.

Mais avant que Voiello n’offre officiellement sa démission, il met de l’ordre dans ses affaires. Il envoie le sosie du cardinal Hernandez — Voiello de la première de la série; alias l’acteur Silvio Orlando sans taupe prothétique sur le visage – pour servir comme missionnaire à Kaboul, en Afghanistan, qui n’a pas vraiment beaucoup de chrétiens. C’est, bien sûr, le problème, car Voiello sait que Hernandez dissimulait des scandales d’abus sexuels avec des prêtres et ne pourra exercer aucune influence à Kaboul. (Possédé!) Ensuite, il interrompt le match de volley-ball des religieuses protestataires de manière emblématique:

Plus important encore, Voiello leur laisse des cadeaux de séparation. (Un rappel: il les a surveillés et a essentiellement découvert tous leurs secrets.) La religieuse kleptomane va obtenir une aide psychologique; l’abbesse inquiète de la bosse sur son sein verra un médecin; la religieuse enceinte sera protégée et, pour dissimuler l’identité du bébé, il permettra au couvent de commencer à accueillir des orphelins. C’est une note de bas de page touchante sur ce qui, au début, semblait être une affaire qui allait dégénérer après que les religieuses aient commencé à protester à l’intérieur de la Chapelle Sixtine – ses méthodes étaient peut-être discutables, mais il leur assure qu’il a toujours eu à cœur leurs intérêts.

Voiello reste le personnage le plus fascinant de cet univers jeune / nouveau pape; Silvio Orlando offre une performance à la fois humaine, dépréciante et visqueuse. Il est un peu difficile d’encadrer l’homme qui a probablement donné l’ordre d’assassiner Woke Pope comme le «bon gars», mais étant donné les intentions des autres acteurs du pouvoir au Vatican – comme Spalletta – je pense que nous pouvons convenir que les ébats de Voiello sont le moindre de deux maux. Il ne quitte certainement pas l’orbite de l’émission, mais s’il veut empêcher le Vatican d’imploser, Voiello devra faire tout son travail dans l’ombre. Ironiquement, cela pourrait faire de lui un adversaire plus redoutable qu’il ne l’était déjà.

Verset III. Pardonnez-moi, mon père, car j’ai étouffé quelqu’un à mort?!

Peut-être que personne n’a eu un voyage plus étrange jusqu’à présent qu’Esther, qui est passée du mariage à un gardien suisse dans The Young Pope à la divorce et à la prostitution pour le fils d’une femme riche – qui semble avoir le syndrome du loup-garou – sur The New Pope. L’arc d’Esther sur Le Nouveau Pape a été si étrange et parfois déprimant qu’il est difficile de couvrir une semaine donnée. Heureusement, l’épisode de lundi soir nous donne de nombreuses occasions d’approfondir son côté de l’histoire et comment cela pourrait s’intégrer dans le reste de la série, par intrigue et à un niveau plus thématique.

Esther a coupé l’intermédiaire – un homme effrayant du nom de Fabiano, qui ressemblait à Philip Jennings en tant que Clark dans The Americans – et commence à nouer des liens avec le fils de la femme riche, Attanasio. La femme appelle Esther une sainte pour avoir fait le don de la «chaleur humaine», mais son appréciation de cette «chaleur» a apparemment ses limites. Après qu’Esther ait exécuté une routine sensuelle pour Attanasio et d’autres fils déformés du visage de femmes riches – une fixation continue pour Sorrentino – la femme dit qu’elle veut mettre fin à leur arrangement. Elle insiste sur le fait qu’Attanasio s’ennuie de plus en plus d’Esther, mais la vérité est qu’elle est jalouse et inquiète que la relation sexuelle entre Attanasio et Esther se transforme en quelque chose de plus romantique.

“Le sexe n’a aucune valeur parce qu’il vit et meurt dans le présent, mais l’amour n’a pas”, dit-elle à Esther. “L’amour est dangereux car il regarde vers l’avenir.” L’affection mutuelle entre Esther et Attanasio est évidente – et dans un accès de rage, Esther étouffe la vieille femme à mort.

Pas génial! Mais l’un des thèmes primordiaux de cette saison a été la relation entre la tendresse et la passion, et comment la passion établit une pente glissante vers le péché et le jugement obscurci. Si Le Jeune Pape parlait de solitude et de sa relation avec la foi et le pouvoir, alors Le Nouveau Pape parle d’amour (ou de son absence) en ce qui concerne ces deux choses. Jean-Paul III veut conduire l’Église vers la «tendresse abstraite» au lieu de la passion, mais il ne suit pas son propre édit – de plus, sa papauté est entachée de chantage et de pourriture morale au Vatican. Pendant ce temps, la passion d’Esther la conduit à étouffer la vieille femme à mort alors qu’elle prie pour que Pie XIII lui arrête la main. Cela ne se produit pas pour le moment, mais une fois qu’Esther est partie et que Pie XIII a levé un doigt de son lit d’hôpital, il semble qu’il ait fait un autre miracle:

Pie XIII dirigeait certainement avec passion au début de sa papauté, mais à la fin du Jeune Pape, il embrassait la tendresse; enfin jusqu’à son coma soudain. Tout le monde devrait suivre l’exemple de Pie XIII, en particulier Jean-Paul III, dont les mots éloquents sonnent creux lorsque sa papauté est embourbée dans la corruption, l’inaction et l’hypocrisie. Ou, plus simplement: Peut-être que le mec chaud qui peut (peut-être!) Faire revivre les humains est un leader plus approprié pour le christianisme que Mopey John Malkovich.

Verset IV. Le pape étiré

Alors que le nombre de respirations entre les soupirs de coma de Pie XIII continue de baisser, Jean-Paul III revient sur lui-même en s’asseyant pour une interview télévisée en direct. Comme il l’a dit à Sofia la semaine dernière, il a l’intention d’annoncer lors de l’interview qu’il sera en faveur du mariage des prêtres hétérosexuels et homosexuels, qui, comme, imaginent les gros titres si le pape François a réellement fait quelque chose à cet effet. (Twitter papal serait allumé!)

Jean-Paul III dit à son majordome qu’il n’aura pas besoin de la mystérieuse «boîte» avant son grand sitdown – créant plus de suspense autour de ce que l’enfer est à l’intérieur de cette chose. Et bien que nous ne connaissions toujours pas les détails, il semble que le contenu de la boîte alimente une sorte de dépendance. Comme si nous avions besoin de plus de rappel, The New Pope continue d’être l’émission la plus folle à la télévision.

Nous le découvrons parce que Jean-Paul III commence à s’effilocher au cours de l’interview: il ne passe que quelques questions sur sa vie personnelle avant que le gars ne s’éteigne comme un robot Westworld défectueux. “Il est en retrait, bon sang!”, A déclaré Spalletta à Sofia, ce qui nous amène à croire que le chantage exercé par le cardinal sur le pape est lié à la substance qui alimente la dépendance du pape. La dernière pensée cohérente que Jean-Paul III exprime avant de quitter brusquement l’interview est la suivante: «Ma priorité est le mal», explique-t-il. «Un mal qu’il faut regarder ouvertement, sans hypocrisie, sans distinction, sans échelles de valeurs. Le mal est le mal. ”

Le moment de l’apparition des symptômes de retrait du pape ressemble presque à une intervention divine: un pape s’étouffant avec ses propres faux mots. Si la foi en Jean-Paul III parmi les masses – et ses cohortes vaticanes – n’est pas pour la plupart érodée à l’heure actuelle, l’opposition ira sûrement dans la sainte surmultipliée lorsque Pie XIII finira finalement par sortir de son coma.

Verset V. OH LAWD, POPE COMIN ‘(pour de vrai cette fois!)

Chers sujets, je dois me repentir d’avoir fait un péché content. J’ai naïvement supposé des développements liés à Pie XIII la semaine dernière que le plus jeune de nos deux papes serait désormais réveillé, mais j’ai mal évalué à quel point Paolo Sorrentino voulait balancer la beauté de Jude Law. (Je suis un très bon blogueur et je regarde The New Pope chaque semaine, malgré la tentation de beugler toute la série.) L’auteur a pris à cœur Twin Peaks: le dévoilement hella-dessiné de l’agent Cooper, ce qui convient puisque Sorrentino est la chose la plus proche que nous ayons de l’italien David Lynch (Gabagool Lynchy, à ses amis).

Mais au risque de refaire la même erreur deux fois, je pense vraiment que nous sommes attendus pour plus de Young Pope dans les (trois derniers!) Épisodes à venir. Nous avons atteint la fin du compte à rebours en soupirant – Esther a rejoint la foule qui attendait à l’extérieur de l’hôpital, la replaçant dans le récit principal – et si cela ne suffisait pas d’un signe d’en haut, les bougies et les lumières de Pie XIII l’hôpital sort avant le générique:

Voici ma nouvelle version d’un célèbre proverbe: trompe-moi une fois avec le jeune pape, honte à moi; trompe-moi deux fois, Paolo Sorrentino, et il y aura un enfer à payer.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.