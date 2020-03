Le JO de Tokyo aura lieu du 23 juillet au 8 août 2021

▲ Parce que les nouvelles dates ont déjà été définies, il sera plus facile de reprogrammer les compétitions de qualification reportées. Photo @ Tokyo2020es

Ap

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. 9

Tokyo. Les JO de Tokyo, reportés par la pandémie de coronavirus, ont déjà une date: ils auront lieu comme prévu sur le calendrier de l’été prochain, c’est-à-dire qu’ils débuteront le 23 juillet, mais à partir de 2021. Une décision qui respectera la saison traditionnelle face à la spéculation selon laquelle le printemps était l’une des possibilités.

La révélation de cette annonce a été la nouvelle qu’après la reprogrammation de la joute, au Japon, les infections par Covid-19 ont été déclenchées, ce qui fait soupçonner que ce pays a minimisé l’épidémie en raison de la responsabilité qu’il avait en tant qu’organisateur.

Pour donner l’impression que la ville contrôlait le coronavirus, Tokyo a évité de prendre des mesures strictes et a réduit le nombre de patients, a déclaré l’ancien Premier ministre Yukio Hatoyama sur Twitter; le coronavirus s’est propagé en attendant. (Pour le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike), les Jeux olympiques sont venus en premier, pas les résidents.

Ainsi, ce lundi, il a été confirmé que la cérémonie d’ouverture aura lieu le 23 juillet 2021, presque exactement un an après la date d’origine (du 24 juillet au 9 août). Les Jeux paralympiques auront lieu du 24 août au 5 septembre.

La date est déterminante pour la préparation des Jeux, a déclaré le président du comité d’organisation, Yoshiro Mori; cela accélérera le processus.

Il y avait des spéculations pour planifier le rendez-vous au printemps, mais cela a généré des conflits avec les ligues européennes de football et avec les activités sportives aux États-Unis.

Mori a reconnu que l’idée d’une foire de printemps avait été envisagée, mais quand elles auront lieu au milieu de l’année, il y aura plus de temps pour les compétitions de qualification qui ont également été reportées.

Nous voulions donner plus de temps aux athlètes pour se qualifier, a expliqué Mori.

Après avoir résisté pendant des semaines, les organisateurs locaux et le Comité International Olympique (CIO) ont décidé de reporter les Jeux de Tokyo sous la pression des athlètes, des instances olympiques nationales et des fédérations sportives. Il s’agit du premier report de l’histoire olympique, bien qu’il y ait eu plusieurs annulations pendant les guerres du XXe siècle.

Les nouvelles dates génèrent des conflits avec les championnats du monde d’athlétisme et de natation. Ces compétitions devraient être reprogrammées pour plus tard.

Le CIO s’est entretenu avec les fédérations internationales concernées, a déclaré le directeur exécutif du comité d’organisation, Toshiro Muto.

Le CIO a indiqué avoir reçu le soutien de toutes les fédérations sportives, en tenant compte de trois considérations principales: protéger la santé des athlètes, veiller à leurs intérêts et à ceux du sport olympique, et la programmation des sports internationaux.

Mori et Muto ont indiqué que le coût du report des Jeux sera extrêmement élevé et sera absorbé principalement par les contribuables japonais.

Puisque (les Jeux) étaient prévus pour cet été, toutes les installations avaient abandonné d’autres compétitions pendant cette période. Que faisons-nous avec ça? Muto a dit; En outre, il sera nécessaire de fournir des garanties lors de la planification de nouvelles dates, et il est possible que des loyers devront être payés. Nous allons engager des dépenses et nous devrons les considérer une par une. Je pense que ce sera le processus le plus difficile.

Katsuhiro Miyamoto, professeur émérite d’économie du sport à l’Université du Kansai, estime que les coûts supplémentaires seront d’environ 4 milliards de dollars. Le Japon indique que l’organisation des joutes atteint 12,6 milliards de dollars, bien qu’un audit gouvernemental en parle deux fois plus. Toutes les dépenses proviennent des coffres publics, à l’exception de 5,6 milliards de dollars provenant d’un fonds de fonctionnement à financement privé.

Le CIO contribuera 1,3 milliard de dollars, selon des documents du comité d’organisation.

Avant le report des Jeux olympiques, le Japon semblait contenir des infections à coronavirus, malgré la propagation dans les pays voisins. Maintenant que le rendez-vous a été reporté, les cas à Tokyo ont monté en flèche et le gouverneur de la ville demande à la population de rester chez elle.

L’augmentation soudaine du nombre de cas et les mesures énergiques prises par le gouvernement immédiatement après le report des Jeux ont soulevé des questions au Parlement et aux citoyens quant à savoir si le Japon avait minimisé la gravité de l’épidémie et retardé l’application de mesures de distanciation. conservant l’espoir que l’événement olympique puisse commencer le 24 juillet comme prévu.

Les Jeux n’étant pas à l’ordre du jour immédiat, beaucoup donnent à penser que l’augmentation est due au fait que le Japon n’a plus de raison de le cacher.

Les experts ont constaté une augmentation des cas introuvables à Tokyo, Osaka et dans d’autres zones urbaines, signes d’une flambée explosive des infections.

Le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre le report des Jeux et le nombre de cas confirmés.

