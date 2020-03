Le joueur de Barcelone pointe la planche et annonce une réduction de salaire de 70%

Déclaration dure, très dure Leo Messi, qui attaque directement le Tableau de Barcelone pour ses façons de gérer la crise des coronavirus et le fameux ERTE. Après tout ce qui s’est dit pendant ces jours, l’Argentin a pris la parole en tant que capitaine et a assuré que le La première équipe du Barça a accepté dès la première heure une réduction de salaire pour donner un coup de main au club. En outre, il ajoute que les joueurs ont cherché des moyens d’aider davantage l’entité, en veillant également à ce que, grâce à leurs contributions, tous les travailleurs du Barça, le personnel qui peut le plus souffrir de cette situation, ils recevront cent pour cent de leur salaire pendant ces semaines, la crise dure.

“Il ne cesse de nous étonner que de l’intérieur du club, il y avait ceux qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et essayez de faire pression pour faire quelque chose que nous avons toujours su que nous ferions. En fait, si l’accord a été retardé de quelques jours, c’est tout simplement parce que nous recherchions une formule pour aider le club et aussi ses travailleurs en ces temps difficiles “, explique Messi, pointant directement Bartomeu et sa famille.

Plus de fléchettes vers la directive

Le crack argentin montre clairement que l’équipe n’a jamais opposé une baisse de salaire, bien au contraire: «Beaucoup a été écrit et dit sur la première équipe de football du FC Barcelone en ce qui concerne les salaires des joueurs lors de cette Période d’état de l’alarme. Tout d’abord, nous voulons clarifier que notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse du salaire que nous recevonsParce que nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et que nous sommes les premiers à toujours aider le club quand on lui a demandé. Plusieurs fois, nous l’avons même fait de notre propre initiative, à d’autres moments que nous pensions nécessaires ou importants. “

“Pour notre part, le moment est venu d’annoncer que, outre la réduction de 70% de notre salaire pendant l’état d’alarme, nous ferons également des contributions afin que les employés du club puissent toucher 100% de leur salaire tant que cette situation dure. Si nous ne parlions pas jusqu’à présent, c’est parce que la priorité pour nous était de trouver des solutions réelles pour aider le club, mais aussi pour ceux qui seraient les plus touchés par cette situation », ajoute Messi.

Déclaration complète de Messi: