Le joueur de cricket anglais Ben Stokes admet qu’il a revu son tour de batte “ miracle de Headingley ” contre l’Australie pour se divertir en lock-out

Ben Stokes a revu son «miracle de Headingley» dans son intégralité pour la première fois samedi, et a permis au reste du pays de se joindre à lui en se prélassant dans de «grands souvenirs».

Sans cricket pour remplir les horaires en direct à la suite de la fermeture du coronavirus, les diffuseurs se sont tournés vers leurs archives pour s’inspirer de Sky Sports et de la BBC Radio Test Match Special, tous deux rejouant le coup inoubliable et défiant la logique de 135 de Stokes qui n’a pas été diffusé au cours de l’été dernier. troisième test des cendres.

Les superbes manches de Stokes à Headingley seront considérées comme l’une des meilleures de l’histoire

L’offre de Sky comprenait un segment “ watchalong ” qui a vu Stokes, le capitaine Joe Root, Jonny Bairstow et Chris Woakes se connecter via un lien vidéo pour partager leurs émotions avec les téléspectateurs alors que le drame de la poursuite du record en Angleterre se déroulait en temps réel.

C’était un événement de bonne humeur, avec beaucoup de rires, de nervures et de contes, mais Stokes a été réduit au silence alors qu’il saisissait le dernier moment.

Regardant l’écran avec son poing serré contre sa bouche – reproduisant la façon dont la plupart des fans anglais ont expérimenté la magie en temps réel – Stokes a finalement trouvé les mots.

«C’est la première fois que je le regarde balle par balle. Ce sera toujours de bons souvenirs, non? Un des grands jours », a-t-il déclaré.

«Pas seulement sur le terrain, mais les souvenirs que nous aurons toujours ensemble en groupe. Le vestiaire est sacré en tant que joueur de cricket et ce soir-là, après la pièce de ce jour, était tout simplement sensationnel.

“Nous pourrons toujours nous souvenir de ce qui s’est passé ce jour-là et des souvenirs que nous avons créés.”

Stokes a baissé sa garde à quelques reprises alors qu’il passait son œil sur le remarquable passage final du jeu – criant “allez, allez, allez” alors que ses six derniers manches ont agonisé de manière agonisante au-dessus de la tête de Josh Hazlewood et rejetant un lbw crucial cri de Nathan Lyon qui aurait remis le match à l’Australie s’il avait été donné.

Un examen du DRS l’aurait révélé, mais Stokes n’était pas du tout impressionné par l’élément prédictif, marmonnant «descendre le compagnon de jambe. Ça ne tourne pas.

Faisant référence à la critique gaspillée de son homologue de Tim Paine, Root a ajouté: «C’est la plus grande décision de tous les temps si vous me demandez. Vous voulez que le monde vous engloutisse parce que vous savez que vous avez fait un goober absolu d’une erreur. C’est un sentiment horrible. “

Nasser Hussain, présentant le flash-back ayant appelé l’action à l’époque, a décrit l’apparence de Stokes comme “un privilège” et a noté: “Normal, humble, terre à terre … nous avons vu le Ben Stokes que les garçons anglais doivent voir jour après jour, journée ».

Stokes s’est terminé par un clin d’œil désapprobateur à un moment inférieur de son passé, la bagarre de fin de soirée qui a brièvement menacé sa carrière.

“Je vais devoir retourner en 2017 juste pour me rabaisser parce que tout le monde est trop gentil”, a-t-il déclaré.

“Je me fais sauter comme un ballon ici.”

