Le joueur de fléchettes Peter Wright rend un hommage chic au NHS avec une nouvelle coupe de cheveux avant le PDC Home Tour

Ce sont des moments difficiles pour tout le monde, mais étonnamment, un sport en direct est disponible pour vous le vendredi soir.

Il se présente sous la forme de fléchettes, avec la World Professional Darts Corporation faisant voler les meilleures stars du sport pour une nouvelle compétition qui verra les joueurs s’affronter à distance depuis leur domicile.

Le concours a été organisé par le président de PDC, Barry Hearn, père d’Eddie Hearn

La «Home Tour», organisée par le président de PDC, Barry Hearn, sera diffusée à travers le monde depuis le site Web de PDCTV pendant 32 jours consécutifs.

Et l’un de ses concurrents, Peter Wright, a rendu hommage à ceux qui combattent le coronavirus au Royaume-Uni.

«Snakebite» est connu pour ses coupes de cheveux frappantes et son nouveau look le voit porter son chapeau au NHS.

Le champion du monde Wright a remporté le match d’ouverture du Home Tour, surmontant une peur contre Peter Jacques en prenant un dernier match pour remporter 5-4 dans le tournoi à la ronde.

Jacques, classé 66e au monde, a lancé pour le match, mais Wright a riposté et a ensuite terminé avec un double 20, un double 20 checkout.

Comment son dernier se compare-t-il à cela?

Wright est l’un des favoris pour remporter la compétition

Son compatriote écossais Gary Anderson a été contraint de se retirer du tournoi, car son Wi-Fi domestique n’est pas à la hauteur!

Cependant, la compétition mettra également en vedette Welshman Gerwyn Price et la première femme gagnante de la carte de tournée Lisa Ashton lors des quatre premières nuits, avec plus de joueurs à annoncer.

Hearn a tenu à parler de son enthousiasme pour le tournoi malgré sa récente récupération d’une crise cardiaque mineure.

Il a déclaré à talkSPORT: «Avec tout ce qui se passe dans le monde, qui veut faire toute une petite crise cardiaque? Ce n’était rien. Je vais bien!

«Enfin, quelque chose à regarder en direct… parce que je deviens fou, remue-toi fou!

«Le sport unifie la nation et il faut parfois perdre quelque chose pour vraiment l’apprécier.

«Je pense que nous avons tous un peu de complaisance, nous obtenons du sport de classe mondiale tout le temps et soudain nous avons cette crise terrible et nous regardons par-dessus notre épaule comme un toxicomane qui n’a pas sa solution, parce que nous aimons le sport , nous en sommes passionnés.

«Nous devons en quelque sorte traverser ces moments difficiles et nous devons bien sûr respecter les directives du gouvernement. Nous devons respecter le NHS et nous devons respecter le fait que les gens souffrent et que les entreprises souffrent dans tout le pays.

“Mais peut-être, juste peut-être, un peu de sport en direct – qui ne sera pas du tout proche de la norme que vous aviez l’habitude de regarder, c’est du domicile des gens! – peut-être que cela nous fera sourire et nous donnera quelque chose à espérer. »

