Le joueur de football uruguayen Valverde suspendu pour un match

Madrid, 15 janvier (Prensa Latina) L’Uruguayen Federico Valverde, milieu de terrain du Real Madrid, a reçu aujourd’hui une suspension d’un match pour la faute sur Álvaro Morata en finale de la Super Coupe, a annoncé aujourd’hui la Fédération royale espagnole de football.

Selon l’arbitre du match José Sánchez, le milieu de terrain a vu le carton rouge à la 116e minute après avoir renversé un adversaire et empêché ainsi une nette chance de marquer.

Dans les dernières minutes de la Super Coupe, quand tout indiquait que la séance de tirs au but définirait le champion, Morata retrouva le ballon devant le but Thibaut Courtois, mais avant de tirer au but, Valverde le balaya, un jeu décisif du match .

Le Sud-Américain a ainsi évité la chute potentielle de son arc, le Real Madrid a résisté aux attaques et aux tirs au but a conquis le titre.

Après avoir conclu le duel, les fans et les spécialistes désigneront Valverde comme responsable du sceptre et ont même remporté le prix du joueur le plus précieux du match.

De cette façon, le milieu de terrain manquera le choc contre Séville samedi pour la journée 20 de la Ligue espagnole, dans laquelle l’équipe de merengue défend la cravate aux points (40) avec Barcelone, leader du championnat.

