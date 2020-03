Le joueur de la ville natale Christian Minchola décède à 14 ans

Le L’Atlético de Madrid pleure la mort de Christian Minchola, attaquant du nourrisson C de l’Académie Rouge et Blanche, à 14 ans. Né le 19 février 2006, Minchola est entré à l’académie des jeunes Atleti lors de la saison 2013-14 au stade du pré-sauteur et c’était sa sixième saison dans les rangs de l’équipe de matelas.

Après avoir appris la nouvelle tragique, l’Atlético a publié une déclaration dans laquelle son président, Enrique Cerezo, a souhaité offrir les condoléances de toute la famille sportive à leurs proches: «Nous sommes choqués par la triste nouvelle de la mort de notre joueur et nous regrettons profondément leur perte. L’Atlético de Madrid et toute la famille sportive seront aux côtés de la famille et des amis de Christian dans ces moments de grande douleur ».

Miguel Ángel Gil, PDG du club, a également rejoint les échantillons d’affection et a assuré que «le sentiment d’impuissance qui est généré dans des situations comme celle-ci est horrible. Ces derniers jours, des personnes très proches de moi sont décédées, certaines en raison de coronavirus et d’autres en raison d’autres maladies, et le sentiment de ne pas pouvoir leur dire au revoir comme ils le méritent, ainsi que, dans le cas de Christian, le sentiment d’injustice si grand, ils laissent le cœur brisé. Christian n’avait que 14 ans. D’ici un très fort baiser pour toute sa famille et pour tous ceux de la grande famille sportive qui vivent des situations similaires. A partir d’aujourd’hui notre drapeau flottera en berne pour Christian et pour tous les athlètes décédés ces dernières semaines.

L’Atlético assure dans sa déclaration que le drapeau rouge et blanc de la Wanda Metropolitano flottera à mi-bâton en l’honneur de Christian Minchola et à tous les athlètes décédés ces dernières semaines. «Le Club Atlético de Madrid, au nom de son président, Enrique Cerezo, de son PDG, Miguel Ángel Gil, du conseil d’administration et de tous ses employés souhaite transmettre ses sincères condoléances à la famille, aux amis et collègues de Christian Minchola pour une telle perte irréparable. Repose en paix”.