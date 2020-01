Le joueur de tennis brésilien Monteiro fait ses débuts avec une victoire dans le tournoi d’Auckland

13 janvier 2020, 9 h 50 Auckland, Nouvelle-Zélande, 13 janvier (Prensa Latina) Le joueur de tennis brésilien Thiago Monteiro a fait ses débuts aujourd’hui avec une victoire dans le tournoi dans cette ville, après avoir battu le britannique Cameron Norrie 7-6 (7/3 ) et 6-2.

Monteiro avait une efficacité de 66 pour cent au premier service contre 63 des Européens, a remporté 73 pour cent des points avec le service initial contre 66 de Norrie et a atteint 65 avec le deuxième contre 50 des Britanniques, a également précisé Trois des sept opportunités de rupture.

Dans les autres matchs de la journée, le Français Benoit Paire, cinquième tête de série, a battu 6-4, 2-6 et 6-4 devant l’Italien Jannik Sinner, et le Polonais Hubert Hurkacz, sixième favori, a battu l’Italien Lorenzo Sonego par 7 -5 et 6-3.

Résultats de la journée:

Individuels, premier tour:

-Hubert Hurkacz (POL, 6) a battu Lorenzo Sonego (ITA) 7-5 et 6-3.

-Thiago Monteiro (BRA) à Cameron Norrie (GBR) 7-6 (7/3) et 6-2.

-Benoit Paire (FRA, 5) à Jannik Sinner (ITA) par 6-4, 2-6 et 6-4.

-Tennys Sandgren (USA) à Michael Venus (NZL) 6-4 et 6-3.

-Ugo Humbert (FRA) à Casper Ruud (NOR) par 7-6 (7/3), 2-6 et 6-3.

-Mikael Ymer (SUE) à Frances Tiafoe (USA) par 6-4, 5-7 et 6-1.

