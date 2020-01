Le joueur de tennis chilien Garín perd au tournoi d’Adélaïde

13 janvier 2020, 10 h 49Adélaïde, Australie, 13 janvier (Prensa Latina) Le Chilien Christian Garín, sixième de la série, a perdu aujourd’hui le premier tour du tournoi de cette ville contre l’Afrique du Sud Lloyd Harris 6-7 (5 / 7), 6-3 et 4-6.

Garín a fait sept points par direct contre Harris 21, a eu une efficacité de 55 pour cent avec le premier service contre 66 de l’Africain.

De plus, il a remporté 80% des points avec le service initial, bien que dans cette statistique de jeu, il ait été dépassé par Harris (88%) et a atteint 60% des unités avec le deuxième service (37% des Sud-Africains) .

L’Argentin Federico Delbonis, battu par l’Australien James Duckworth, invité spécial, par un doublé 4-6, et Juan Ignacio Londero, qui a cédé à Daniel Daniel, avec des partiels de 2-6 et 4-6, n’ont pas non plus connu un démarrage réussi.

L’Uruguayen Pablo Cuevas a éliminé le huitième préclassifié du concours, l’Américain Reilly Opelka, en le battant avec des partiels de 5-7, 7-6 (11/9) et 7-6 (7/2).

Cuevas, numéro 45 du classement professionnel, a dû travailler dur pour vaincre l’Américain, 36e du classement mondial, et l’a atteint après plus de deux heures de match.

De la rencontre entre le Français Jeremy Chardy et Gilles Simon, le premier rival de l’Espagnol Pablo Carrreño, quatrième tête de série, est arrivé à Adélaïde après avoir été finaliste de l’ATP Cup dimanche. Ce sera Chardy, vainqueur par 6-3 et 7-5.

Chez les femmes, la Suisse Belinda Bencic, quatrième tête de série, est passée au deuxième tour, comme les autres favorites ce lundi, après avoir battu la Russe Daria Kasatkina par un double 6-4.

L’Américaine Sofia Kenin, septième tête de série, a battu la Suisse Viktorija Golubic 6-0 et 6-4, et l’Allemande Angelique Kerber (neuvième favorite) a fait de même avec la Chinoise, issue du classement, Qiang Wang avec des buteurs de 6 -1 et 6-3.

Résultats de la journée:

Branche mâle, premier tour individuel:

-Jeremy Chardy (FRA) a battu Gilles Simon (FRA) 6-3 et 7-5.

-Daniel Evans (GBR) à Juan Ignacio Londero (ARG) pour 6-2 et 6-4.

-Pablo Cuevas (URU) à Reilly Opelka (USA, 8) par 5-7, 7-6 (11/9) et 7-6 (7/2).

-Laslo Djere (SRB) à Alexei Popyrin (AUS) par 7-6 (7/3), 3-6 et 6-4.

-Alexander Bublik (KAZ) à Taylor Fritz (USA, 5) 6-4 et 7-6 (7/4).

-Lloyd Harris (RSA) à Christian Garín (CHI, 6) par 7-6 (7/5), 3-6 et 6-4.

-James Duckworth (AUS) à Federico Delbonis (ARG) 6-4 et 6-4.

-Sam Querrey (USA) à Gregoire Barrere (FRA) 6-7 (4/7), 6-2 et 7-6 (7/5).

Branche féminine, premier tour individuel:

-Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) à Anett Kontaveit (EST) par 6-2 et 6-4.

-Belinda Bencic (SUI, 4) à Darya Kasatkina (RUS) par 6-4 et 6-4.

-Danielle Collins (USA) à Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3 et 6-2.

-Sofia Kenin (USA, 7) à Viktorija Golubic (SUI) 6-0 et 6-4.

-Donna Vekic (CRO) à Anastasija Sevastova (LAT) par 4-6, 6-1 et 6-3.

-Dayana Yastremska (UCR) à Timea Babos (HUN) 7-5 et 6-3.

-Ajla Tomljanovic (AUS) à Yulia Putintseva (KAZ) par 7-6 (7/4) et 6-2 rgh / am

.