Le joueur de tennis chilien Nicolás Jarry est temporairement suspendu pour dopage

Santiago du Chili, 14 janvier (Prensa Latina) Considérée ici comme une mauvaise nouvelle pour le sport chilien, la Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé aujourd'hui la suspension provisoire de Nicolás Jarry pour usage de substances interdites .

Selon une déclaration de l’ITF dans un échantillon d’urine prélevé à Jarry lors de la dernière Coupe Davis, des traces des substances illicites ligandrol et stanozolol ont été trouvées.

La presse locale a déclaré que Jarry, le deuxième racket du Chili, avait été inculpé le 4 janvier et, finalement, mardi, il a été informé de sa suspension et doit maintenant faire appel et essayer de prouver son innocence.

La déclaration de l’ITF indique que le joueur de tennis, 24 ans, a le droit de déposer une demande auprès du président de la Cour indépendante appelée à entendre son cas, “mais a décidé de ne pas exercer ce droit à ce jour”.

Cependant, dans son compte Instagram, le joueur de tennis a déclaré qu’avec son équipe juridique, il consacrerait les prochains jours à découvrir l’origine de ces substances et à “ clarifier complètement cette situation ”.

Cependant, il a averti que cela pourrait être un cas de contamination croisée par l’ingestion de vitamines fabriquées au Brésil, que son médecin lui a recommandé de prendre, car ils avaient la garantie qu’ils ne contenaient pas de substances interdites.

Il a également souligné son innocence en expliquant qu’il n’a jamais pris consciemment de substance interdite tout au long de sa carrière et qu’il s’oppose totalement au dopage.

