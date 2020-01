Le joueur de tennis colombien Robert Farah testé positif pour dopage

14 janvier 2020, 14 h 16 Bogota, 14 janvier (Prensa Latina) Le joueur de tennis colombien Robert Farah a annoncé aujourd’hui qu’il ne jouerait pas à l’Open d’Australie parce qu’il était positif pour un test antidopage.

Farah et son compatriote Juan Sebastián Cabal, ont marqué l’histoire en 2019 en couronnant les champions de l’Open des États-Unis et du tournoi de Wimbledon.

Je ne pourrai pas jouer à l’Open d’Australie, événement auquel je me préparais depuis décembre. Il y a quelques heures, la Fédération Internationale de Tennis m’a informé de la présence de Boldenona lors d’un test effectué le 17 octobre dans la ville de Cali, communiqué dans un message divulgué sur son compte Twitter.

Deux semaines avant le test en question, j’ai eu un test antidopage à Shanghai, qui a eu un résultat négatif. De plus, j’ai été testé au moins 15 autres fois au hasard sur le circuit international tout au long de l’année avec le même résultat négatif, a-t-il expliqué.

Le joueur de tennis a rappelé que, “ comme l’a déclaré le Comité olympique colombien en 2018, cette substance est fréquemment trouvée dans la viande colombienne et peut affecter les résultats des tests pour les athlètes. Je suis sûr que cette condition est à l’origine du résultat du test en question. »

Avec mon équipe et un groupe de conseillers, nous étudions les étapes à suivre dans un processus que nous entendons démontrer que je n’ai jamais utilisé de produit menaçant le fair-play et l’éthique qui caractérisent le sport et surtout le tennis, une activité que j’adore il a exprimé.

