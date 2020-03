Le joueur de tennis controversé a inventé qu’il avait un coronavirus

Andrea Petkovic elle s’est intéressée à Bernard Tomic après qu’il ait prétendu avoir des symptômes de coronavirus. Après que l’Australien ait reconnu qu’il l’avait inventé, le joueur de tennis n’a pas hésité à l’exposer publiquement.

«Nous savons tous qu’il est un rebelle, les traits balkaniques de sa famille sont appréciés dans son caractère. Il parle constamment des bêtises et le dernier était qu’il avait un coronavirus. Je me suis écrit il y a quelques jours et il a admis que tout cela était un mensonge et que même lui ne sait pas pourquoi il l’a faitPetkovic GoTennis l’a souligné.

Bernard Tomic a poursuivi en disant le 15 mars qu’il souffrait de coronavirus et qu’il avait été infecté lors du vol qui l’a conduit de Monterrey à Miami. En 2009, après avoir refusé de s’entraîner avec Lleyton Hewitt pour ne pas être “assez bon“A demandé un rassemblement avec Juan Carlos Ferrero que les Espagnols ont décliné.

Bernard Tomic, le malade imaginaire

Par la suite, il prétendra avoir été contraint de refuser l’opportunité en raison de sa propre infection par la grippe porcine.

Tomic est venu pour simuler une blessure à Wimbledon lui-même. C’était en 2017 après avoir perdu contre Mischa Zverev. Le joueur de tennis, en outre, a été impliqué dans plusieurs controverses par son père, qui a joué dans des discussions animées. L’un d’eux a eu lieu lors du Masters de Madrid 2013, lorsqu’il a été arrêté pour avoir frappé le sparring de son fils dans le nez.

En dépit d’être australien, la fédération de son pays ne lui accorde pas d’invitations à participer au tirage au sort final de ses tournois, c’est pourquoi Bernard Tomic a décidé de déménager sa résidence à Monte-Carlo. Le joueur de tennis est considéré “un mauvais exemple»Dans son pays, après avoir déclaré l’an dernier que Lleyton Hewitt l’avait harcelé dans sa jeunesse.